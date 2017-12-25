Стоимость биткоина сочли равной нулю(3)

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Герман Бергер
17:59 25.12.2017
Экономика / Финансы

Команда, возглавляемая аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом, разослала своим клиентам несколько дней назад записку, в которой указывается, что реальная стоимость биткоина равна нулю. Об этом пишет Business Insider.

В документе подчеркивается, что практически невозможно аргументированно оценить, сколько на самом деле должна стоить самая популярная на данный момент криптовалюта.

 

В записке приводятся ответы Фосетта на некоторые связанные с биткоином вопросы. В частности, он отвечает, что биткоин не является в полном смысле валютой (нет связанной с ней процентной ставки), не может быть заменой золоту (у последнего есть объективная стоимость, основанная на применении в промышленности и ювелирной индустрии). Систему платежей, в которых задействован биткоин, трудно расширить на всю экономику.

 

Кроме того, объем торгов криптовалютой в сутки в тысячи раз отличается от объемов рынка Forex. То же касается и объема транзакций — в день у биткоина он составляет 300 миллионов долларов. Для сравнения, в платежной системе Visa проходят операции на 17 миллиардов долларов.

 

В ходе торговой сессии 25 декабря курс биткоина колеблется вокруг отметки в 14 тысяч долларов. За минувшую неделю стоимость криптовалюты упала примерно на четверть, ранее биткоин касался отметки в 20 тысяч долларов.

 

Курс популярной криптовалюты в январе 2017 года составлял тысячу долларов за единицу, поднявшись выше этой отметки впервые с 2013-го. За год биткоин неоднократно обновлял исторический максимум.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 18:20 25:12:2017

Loxatrons.

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s noveisim godom Vas 18:25 25:12:2017

kak net ceni, za bitcoin kotorij javljajetsa pustiskoi plotili az 20000$, mezdu procem eta cena bila zalozena davno na inri.eu/arhiv mozno naiti, vot i vse kto bil vedomi i hvatali bitcoin a teper nekotorije sidjat u razbitogo korito, ved neizvestno cem zakoncetsa eto pustiska, no napomnju cto stoila ona az 20000$

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ДТТ 18:27 25:12:2017

ЛОХОКОИН для ИДИЁТОВ!!!!
НИ СОЖРАТЬ,ни В ЖО ЗАСУНУТЬ....

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)