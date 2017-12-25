Команда, возглавляемая аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом, разослала своим клиентам несколько дней назад записку, в которой указывается, что реальная стоимость биткоина равна нулю. Об этом пишет Business Insider.

В документе подчеркивается, что практически невозможно аргументированно оценить, сколько на самом деле должна стоить самая популярная на данный момент криптовалюта.

В записке приводятся ответы Фосетта на некоторые связанные с биткоином вопросы. В частности, он отвечает, что биткоин не является в полном смысле валютой (нет связанной с ней процентной ставки), не может быть заменой золоту (у последнего есть объективная стоимость, основанная на применении в промышленности и ювелирной индустрии). Систему платежей, в которых задействован биткоин, трудно расширить на всю экономику.

Кроме того, объем торгов криптовалютой в сутки в тысячи раз отличается от объемов рынка Forex. То же касается и объема транзакций — в день у биткоина он составляет 300 миллионов долларов. Для сравнения, в платежной системе Visa проходят операции на 17 миллиардов долларов.

В ходе торговой сессии 25 декабря курс биткоина колеблется вокруг отметки в 14 тысяч долларов. За минувшую неделю стоимость криптовалюты упала примерно на четверть, ранее биткоин касался отметки в 20 тысяч долларов.

Курс популярной криптовалюты в январе 2017 года составлял тысячу долларов за единицу, поднявшись выше этой отметки впервые с 2013-го. За год биткоин неоднократно обновлял исторический максимум.