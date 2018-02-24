У наших автомобилистов, как известно, нелегкая жизнь: и страховка OCTA растет в цене, и дороги так себе, поговаривают о возвращении блокираторов на парковках. А может, ну его — обойтись без авто?

Любопытная дискуссия в этой связи произошла на днях в соцсети Facebook, в которой приняли участие пользователи сообщества «Ездуны», наши читатели с kriminal.lv и журналист «СЕГОДНЯ».

Приведем наиболее интересные аргументы за и против.

«Новое авто обойдется мне в 750 евро в месяц!»

Начал дискуссию пользователь Сергей, который пишет: «Продали машину, перед покупкой новой решил набросать примерные ежемесячные расходы, в общем, ну ее на фиг, эту машину, на такси дешевле :)

Как выглядит его расчет расходов перед покупкой:

лизинг — 300 евро;

топливо — 200;

налог на фирму — 29;

(на которую будет зарегистрировано авто)

эксплутационный налог — 15 евро;

страховка КАCKO — 50;

страховка ОCTA — 15;

техобслуживание — 30;

парковка — 80;

автомойка — 30.

Итого: примерно 750 евро в месяц.

«Можно сэкономить!»

Часть комментаторов с Сергеем не согласилась.

Марк: «И на такси в «Рими» и «Максиму» тоже? Ага. И стареньких родителей к доктору?»

Эту точку зрения разделяют многие: это что ж, с сетками таскаться, если предстоит закупка продуктов на всю семью? А как возить детей — на занятия, на спорт? А если в Риге куда–нибудь из Саркандаугавы в Кенгарагс на работу добираться? А на море?..

Такси вместо собственного авто — это тоже не вариант. Сергей не указал пробег, но если принять его за 2000 км в месяц (с учетом расхода бензина), то только за расстояние такси обойдется порядка 700 евро. А еще плата за время и посадку. Итого под 1000.

«Мне до работы на такси 10 евро. То есть 20 в день. То есть 400–450 в месяц. А это уже больше половины расходов».

И, наконец, звучали доводы эмоциональные: «Я просто не представляю себя без машины».

А расходы? Тут возможны два варианта: 1) больше работать; 2) порезать эти расходы.

Во–первых, даже если исходить из предложенных Сергеем цифр: страховку каждый месяц не покупают и на техобслуживание каждый месяц не гоняют. Уже получается меньше! Если считать за месяц… А вот парковка — 80 — если в центре Риги приходится ставить машину, то может быть и больше.

Во–вторых: мойку можно найти подешевле, есть услуги автомойки. В конце концов, можно и самому свое авто помыть. Прагматично настроенные автомобилисты дали и такой совет: «Купите новую машину серебристого цвета — пыль и грязь не так заметны».

В–третьих, «Если сократить топливо до 100 и взять подешевле лизинг, то уже не так и страшно».

И вообще: зачем себя загонять на работе, покупать новую машину, когда можно взять старую? И останется на отпуск с семьей на югах.

«Ездила в Иманту на трамвае — любила книжки…»

А вот наш читатель Алексей в целом признает идею отказа от авто:

«На работу нужно ездить на трамвае, иначе от пробок никогда не избавимся, а по делам — на каршеринге. (То есть — использовать совместные поездки. В этом формате у нас сейчас работают некоторые таксофирмы. — Авт.)

Дмитрий ему возражает: «Не везде трамваи ездят. В моем случае до работы добраться на общественном транспорте — одна–две пересадки и минимум час времени. На машине — 20–30 минут максимум».

Алексей на это ответил так: «Надо пустить трамваи там, где они не ездят. И по отдельной полосе движения. Чтобы было наоборот — на трамвае 20 минут, а на машине — час».

Дмитрий: «Да я только с удовольствием! Я с ностальгией вспоминаю те времена, когда работал в “Парексе”. Трамвайная остановка от дома — 1 мин. Подождать 2–3 минуты. В трамвае 25 мин. С трамвайной остановки до работы 3 мин. То есть: 25 минут в одну сторону и 25 минут в другую! Это 50 минут в день на почитать, на подумать, на подремать!»

Алексей: «Точно. У меня знакомая работала у вас там в библиотеке, а жила в Иманте и говорила: «Если бы не так долго ехать, то когда бы я читала?» Любила книжки…»

Вместо морали

В январе 2018 года продажи новых авто в Латвии выросли. Как и в остальных странах Балтии, свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

По сравнению с январем 2017 года продажи в Литве выросли на 15,4% — до 2111 автомобилей, в Латвии — на 5,8%, до 1529, в Эстонии — на 23,6%, до 2447 автомобилей. По всему ЕС продажи в этом году выросли на 7,1% — до 1,254 млн автомашин. Наиболее популярными в январе были автомобили марки Volkswagen — продано 143 000 автомашин, что на 4,4% больше, чем в январе 2017 года.

С апреля новые авто должны быть с э–звонком

Этой весной вступит в силу правило, требующее все новые автомашины в стране оснащать системой э–звонка, чтобы в случае ДТП само авто отправляло сигнал в службу спасения и заодно передавало и координаты места происшествия.

«Принцип этой системы таков: если человек попадает в аварию, автомобильное оборудование само способно подать сигнал на телефон Государственной пожарно–спасательной службы 112», — говорит замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

По его словам, у ГПСС будет возможность отреагировать на такой вызов быстрее и уже при помощи самого э–звонка выяснить, где находится пострадавший автомобиль, чтобы незамедлительно выехать на место ДТП.

Медики целиком за — э–звонки дают шанс успеть вовремя, когда ситуация для пострадавших критическая и важна каждая минута. Случись ДТП где–то на отшибе, в случае, если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться и вызвать помощь, а рядом нет свидетелей — это может закончиться трагически. И тогда незаменим э–звонок.

В случае, если диспетчер получил звонок, а на его запрос из машины не ответили — помощь высылается незамедлительно. Система укажет точное место ДТП.

Латвийские автоторговцы говорят, что выполнять новое требование они уже готовы. Все новые авто постепенно оборудуют приборами, которые срабатывают, только если случилась серьезная авария — из–за мелкой царапины э–звонок не включится. А вот, например, при лобовом столкновении под бамперами сработают сенсоры — вылетят подушки безопасности, и будет отправлен сигнал на пульт ГПСС.

Новая система вводится по всему Евросоюзу. Первоначальные тесты показывают, что ее применение позволяет сократить время прибытия спасателей к месту происшествия примерно наполовину.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.