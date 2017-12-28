Стокгольмский арбитражный суд взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $2 млрд за поставленное несколько лет назад топливо. Суд также обязал Незалежную ежегодно закупать у России 5 млрд кубов газа.

Решение Стокгольмского арбитража каждая из сторон трактует в свою пользу. Президент Украины Петр Порошенко назвал вердикт «исторической победой» и заявил, что его страна «соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость». Под победой глава Незалежной подразумевает списание с Киева требований на $56 млрд, которые пытается взыскать с «Нафтогаза» «Газпром» еще с 2014 года.

Задолженность образовалась согласно условию take or pay, прописанному в российско-украинском газовом соглашении, заключенном в 2000‑е годы. Эта формула предполагает оплату запрошенного, но не отобранного газа. Когда покупатель отказывается потребить заявленные объемы, поставщик терпит финансовые потери. Чтобы исключить такую ситуацию, размер компенсации заранее прописывается в соглашении.

Это условие считается устаревшим. В современных экономических обстоятельствах потребность в энергоресурсах может меняться в сжатые сроки, и долгосрочные обязательства по покупке газа не актуальны. Кроме того, встав на сторону России, Стокгольм подвергнул бы сомнению будущее украинской экономики. По словам замглавы «Газпрома» Александра Медведева, полное удовлетворение судом требований к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Незалежной.

В этой связи успех Киева в противостоянии с Москвой меркнет. Особенно учитывая, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину закупать до 5 млрд кубометров российского газа ежегодно, а также вернуть нашей стране $2 млрд за поставленное ранее, но неоплаченное «голубое топливо». Штрафные санкции в отношении этого решения уже пошли — за каждый день просрочки Киеву придется добавлять к общей сумме по $600 тыс.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Киев старается заместить проблемы собственного энергобаланса информационным успехом. Заявления украинских чиновников вызывают недоумение, так как они не только расходятся с их прежней позицией, но и идут вразрез с нынешней действительностью. Так, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что благодаря решению Стокгольмского суда Киев получил возможность покупать российский газ без переплаты за транспортировку. Сейчас Украина реэкспортирует «голубое топливо» из Словакии, Польши и Венгрии.