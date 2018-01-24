LETA

В 2018 году организаторы гей-прайда в Латвии обещают масштабную программу, включающую в себя 100 мероприятий, которые пройдут в течении 100 дней. Это число приурочено к столетнему юбилею Латвии, который страна готовится праздновать в этом году.

Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, одна заявленных идей организаторов звучит так: «ЛГБТ-парам целоваться возле памятника Свободы, таким образом поздравляя Милду и все общество с Балтийским Прайдом».

Издание отмечает, что на самом деле программа фестиваля еще находится в процессе разработке, однако данная идея осенью прошлого года была опубликована на портале ЛГБТ-сообщества Pride.lv, цитирует Delfi.

Лидер организации «Мозаика» Каспар Залитис заявил газете, что интерес СМИ к именно этой идее среди всех мероприятий прайда является «прекрасным примером, как из неясного бормотания сделали сенсацию».

«Если журналисам не о чем писать, то они крутят-вертят идеями и мыслями, раздувая из них сенсацию национального масштаба. Интересно, какие еще факты взяты с воздуха. Лучше бы тратили энергию на образование [общества], а не не раскалывание», — пояснил Залитис.

Из разговора с еще одним представителем «Мозаики» Кристиной Гариной Neatkarīgā rīta avīze сделала вывод, что на самом деле идея о поцелуях возле памятника Свободы пока что не рассматривается. Известно лишь, что в рамках прайда-2018 пройдут различные дискуссии, семинары, запланирован показ тематических фильмов и проведение двух больших конференций. Одна из них будет посвящена истории, другая — свободе слова.

В Рижской думе заявку на проведение ставшего уже традиционным гей-парада еще не получали, так как подать ее можно не ранее чем за четыре месяца до намеченной даты.

Проведение в Риге фестиваля секс-меньшинств на столетие Латвии уже пытались запретить путем сбора подписей на платформе Manabalss.lv, однако в итоге администрация ресурса не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене мероприятия. Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы Еремеева основному принципу демократии — свободе собраний.

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