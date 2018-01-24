СМИ: Столетие Латвии отметят гей-поцелуями у памятника Свободы(17)

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LETA
Герман Бергер
20:13 23.01.2018
Политика / Политики

В 2018 году организаторы гей-прайда в Латвии обещают масштабную программу, включающую в себя 100 мероприятий, которые пройдут в течении 100 дней. Это число приурочено к столетнему юбилею Латвии, который страна готовится праздновать в этом году.

Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, одна заявленных идей организаторов звучит так: «ЛГБТ-парам целоваться возле памятника Свободы, таким образом поздравляя Милду и все общество с Балтийским Прайдом».

 

Издание отмечает, что на самом деле программа фестиваля еще находится в процессе разработке, однако данная идея осенью прошлого года была опубликована на портале ЛГБТ-сообщества Pride.lv, цитирует Delfi.

 

Лидер организации «Мозаика» Каспар Залитис заявил газете, что интерес СМИ к именно этой идее среди всех мероприятий прайда является «прекрасным примером, как из неясного бормотания сделали сенсацию».

 

«Если журналисам не о чем писать, то они крутят-вертят идеями и мыслями, раздувая из них сенсацию национального масштаба. Интересно, какие еще факты взяты с воздуха. Лучше бы тратили энергию на образование [общества], а не не раскалывание», — пояснил Залитис.

 

Из разговора с еще одним представителем «Мозаики» Кристиной Гариной Neatkarīgā rīta avīze сделала вывод, что на самом деле идея о поцелуях возле памятника Свободы пока что не рассматривается. Известно лишь, что в рамках прайда-2018 пройдут различные дискуссии, семинары, запланирован показ тематических фильмов и проведение двух больших конференций. Одна из них будет посвящена истории, другая — свободе слова.

 

В Рижской думе заявку на проведение ставшего уже традиционным гей-парада еще не получали, так как подать ее можно не ранее чем за четыре месяца до намеченной даты.

 

Проведение в Риге фестиваля секс-меньшинств на столетие Латвии уже пытались запретить путем сбора подписей на платформе Manabalss.lv, однако в итоге администрация ресурса не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене мероприятия. Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы Еремеева основному принципу демократии — свободе собраний.

 

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rus.delfi / Фото
Комментарии (17)
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Саня 20:19 23:01:2018

Ради этого момента они стояли в цепочке.

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ыыы 20:26 23:01:2018

И на баррикадах

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:24 23:01:2018

Больше нечем?

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Latviešu patriots 22:18 23:01:2018

Надобно пригласить глав католической и лютеранской конфессий к памятнику на поцелуи.
И Пуятса в коляске пусть привезут, - пусть полюбуется.

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ин-на 23:38 23:01:2018

Ринкевич с Пилдеговичем возглавят шествие

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клан сопрано 20:46 23:01:2018

а солдатики у памятника стоять будут когда начнутся прелюдии???смотреть будут и думать.интересно очем???

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Доктор БляБолит 20:47 23:01:2018

Парадокс: пидары не могут размножаться, но их становится все больше!

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1 20:50 23:01:2018

Самая лучшая новость за пару недель :Ddddddddddddddd
Patriots, ты где? С рассписанием мероприятия ознакомлен уже????

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Надо будет сходить 21:14 23:01:2018

И наконец-то увидет Patriotsа вживую и в действии .))))

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Ему некогда, 21:19 23:01:2018

Он скупает вазелин, который скоро подорожает.

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123

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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