Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, одна заявленных идей организаторов звучит так: «ЛГБТ-парам целоваться возле памятника Свободы, таким образом поздравляя Милду и все общество с Балтийским Прайдом».
Издание отмечает, что на самом деле программа фестиваля еще находится в процессе разработке, однако данная идея осенью прошлого года была опубликована на портале ЛГБТ-сообщества Pride.lv, цитирует Delfi.
Лидер организации «Мозаика» Каспар Залитис заявил газете, что интерес СМИ к именно этой идее среди всех мероприятий прайда является «прекрасным примером, как из неясного бормотания сделали сенсацию».
«Если журналисам не о чем писать, то они крутят-вертят идеями и мыслями, раздувая из них сенсацию национального масштаба. Интересно, какие еще факты взяты с воздуха. Лучше бы тратили энергию на образование [общества], а не не раскалывание», — пояснил Залитис.
Из разговора с еще одним представителем «Мозаики» Кристиной Гариной Neatkarīgā rīta avīze сделала вывод, что на самом деле идея о поцелуях возле памятника Свободы пока что не рассматривается. Известно лишь, что в рамках прайда-2018 пройдут различные дискуссии, семинары, запланирован показ тематических фильмов и проведение двух больших конференций. Одна из них будет посвящена истории, другая — свободе слова.
В Рижской думе заявку на проведение ставшего уже традиционным гей-парада еще не получали, так как подать ее можно не ранее чем за четыре месяца до намеченной даты.
Проведение в Риге фестиваля секс-меньшинств на столетие Латвии уже пытались запретить путем сбора подписей на платформе Manabalss.lv, однако в итоге администрация ресурса не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене мероприятия. Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы Еремеева основному принципу демократии — свободе собраний.
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Ради этого момента они стояли в цепочке.« ответить
И на баррикадах« ответить
Больше нечем?« ответить
Надобно пригласить глав католической и лютеранской конфессий к памятнику на поцелуи.« ответить
И Пуятса в коляске пусть привезут, - пусть полюбуется.
Ринкевич с Пилдеговичем возглавят шествие« ответить
а солдатики у памятника стоять будут когда начнутся прелюдии???смотреть будут и думать.интересно очем???« ответить
Парадокс: пидары не могут размножаться, но их становится все больше!« ответить
Самая лучшая новость за пару недель :Ddddddddddddddd« ответить
Patriots, ты где? С рассписанием мероприятия ознакомлен уже????
И наконец-то увидет Patriotsа вживую и в действии .))))« ответить
Он скупает вазелин, который скоро подорожает.« ответить