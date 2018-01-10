Латвийское здравоохранение зашло в тупик, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В 2016 году Латвия вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и сейчас структура представила свое исследование о состоянии медицины в нашей стране. Вывод ее специалистов: у нас самая высокая смертность от сердечно–сосудистых заболеваний в Европе. В то же время платежи пациентов за медицину у нас в три раза больше, чем в среднем по странам, входящим в ОЭСР. При этом отрасль испытывает острый кадровый дефицит.

Врачей не хватает

По данным ОЭСР, в Латвии на каждые 100 тысяч населения от сердечно–сосудистых болезней умирают 328 человек, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112. «Чаще всего это случается из–за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог Андрис Скриде. Он сетует, что государство слабо финансирует лечение сердечно–сосудистых заболеваний на первичной стадии, прежде чем пациент попадает на операционный стол. Хотя формально в нашей республике имеется бесплатное здравоохранение, но на прием без оплаты приходится выстаивать в очереди по полгода и больше.

В ОЭСР указывают, что латвийские врачи уже многие годы бьют тревогу из–за состояния медицины в стране. И, по мнению специалистов международной организации, главная проблема, от которой зависит будущее латвийской медицины, — отъезд работников отрасли в другие страны, где более высокие зарплаты. Истоки нынешней ситуации лежат еще в 2009 году, когда государство, испытав первый удар экономического кризиса, принялось срочно «резать» расходы на социальные нужды, в том числе на медицину. С тех пор квалифицированный медперсонал покидает государство пугающими темпами, и это ставит врачебную отрасль в тяжкую ситуацию.

Деньги — либо в очередь

В исследовании ОЭСР говорится, что уже в течение нескольких лет в Латвии наблюдается нездоровая тенденция, когда в начале каждого года жители республики торопятся записаться на бесплатные медицинские обследования. По информации международной структуры, людям, пытающимся в январе, к примеру, попасть по направлению семейного врача на оплаченную государством процедуру ультразвукового обследования (УЗИ) или на томографию, предлагают это сделать только осенью: ждать нужно почти год. Впрочем, если заплатить 30–40 евро, пройти обследование можно в ближайшие дни.

Более плачевная обстановка с очередями в регионах. Например, представители муниципальной Резекненской больницы жалуются, что магнитного резонанса пациенты ждут в среднем по 145 дней (в очереди стоят по тысяче человек и более), компьютерной томографии — 140 дней, исследования кровеносной системы — полгода. Как следствие, многие горожане не в силах томиться в очередях по два–три месяца и выбирают платные визиты.

Сотрудники Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ) рассказывают, что самые большие очереди здесь образовались на ангиографию (исследования сердца), реабилитацию, к физиотерапевтам, на сонографию, магнитный резонанс — люди иногда вынуждены ждать по четыре месяца. Также больнице пришлось объявить, что она больше не помогает больным с заболеваниями уха, горла, носа из–за отсутствия врачей–отоларингологов. Не осталось специалистов по челюстной хирургии, способных оказывать круглосуточную помощь. Кроме того, лечить острые травмы глаза возможно только в течение стандартного рабочего дня. Поэтому нередко пациентов в таком состоянии приходится везти из Даугавпилса в университетские клиники или другие региональные больницы.

Решение есть, но…

В ОЭСР подчеркивают, что у любой проблемы есть решение. Например, приезд медиков из других стран — в частности, заинтересованность в работе в Латвии проявляют врачи и медсестры из охваченной жестоким кризисом Украины. Однако и здесь есть камень преткновения: по латвийским законам, для того чтобы работать в местных больницах и поликлиниках, необходимо знать латышский язык на высоком профессиональном уровне. В этом нет ничего сверхъестественного — такое требование существует во всех европейских странах, указывает ОЭСР. Тем не менее иностранные специалисты не горят желанием освоить латышский язык, чтобы потом получать низкую, по европейским меркам, зарплату. Лучше уж выучить немецкий и работать в Германии, где врачи — привилегированный класс. То есть «медицинских гастарбайтеров» нам не видать.

Но ОЭСР приводит данные, свидетельствующие, что проблему нехватки врачей испытывает среди стран Балтии не только Латвия. В начале января в столице Литвы Вильнюсе студенты медицинских вузов, молодые доктора и другие работники здравоохранения провели акцию протеста «Поход последних врачей в аэропорт». Они требовали роста зарплат и улучшения социальных гарантий. В правительстве им ответили, что выставленные ими условия считают «нереальными».

ЦИТАТА

«Главная проблема, от которой зависит будущее латвийской медицины, — отъезд работников отрасли в другие страны, где более высокие зарплаты».

«Уже в течение нескольких лет в Латвии наблюдается нездоровая тенденция — когда в начале каждого года жители республики торопятся записаться на бесплатные медицинские обследования».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.