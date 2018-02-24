Страна невыполненных уроков

Стоит ли нам бояться очередной реформы латвийского образования, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Бояться, конечно, стоит, потому что у нас что ни реформа — так дети учатся все хуже и хуже. Однако за красивыми лозунгами скрывается очередная профанация, так что пока что–то кардинально поменяется, пройдет еще немало времени.

А нужна ли она нам, эта реформа? Вот тут мнения расходятся. Давайте выслушаем аргументы обеих сторон.

Сон Веры Павловны

Кто читал Чернышевского в школе, должен помнить, что Вере Павловне в ее 4–м сне приснилось коммунистическое будущее, ну то, в котором от каждого по возможностям и каждому по потребностям. В числе прочих чудес вроде алюминиевых ложек там подробно описывалось также коммунистическое воспитание детей. Это описание навязчиво всплывает в памяти, когда читаешь гениальный трактат нашего минобразования на 71 странице, посвященной школе будущего–2030: красиво, замысловато, фантастически.

Если вкратце, позвольте процитировать вольный перевод от редактора Baltic–Course.com Ольги Павук: «Наконец латвийское общество увидело проект реформы школьной образовательной системы. По–прежнему будут ломаться копья по поводу обучения на русском языке. Будет много несогласных с новыми современными подходами к образованию. Однако речь не о том, на каком языке учить молодое поколение, а о том, как сделать его более качественным, отвечающим современным веяниям. Новый подход к школьному образованию — компетентность.

БК попытался выделить главные моменты предлагаемой реформы, с тем чтобы возвращаться к этой теме снова и снова.

Впервые рассматривается содержание и доступ к обучению в единой системе, чтобы добиться успеха на всех уровнях образования от садика до школы. В введении говорится, что в условиях глобализации, с развитием информационных технологий и разнообразием ценностей деятельность человека в различных областях становится все более непредсказуемой. «Если мы хотим жить в развитом обществе в будущем, сегодняшним детям нужно учиться жить в постоянно меняющемся мире и в будущем быть готовыми к созданию беспрецедентной экономической, политической, социальной и культурной среды».

Новый подход — компетентность. Цель реформы — улучшить содержание и подходы к обучению. Образованный ученик, который готов и способен учиться всю свою жизнь, может решать жизненные задачи, создавать инновации, развивать разные черты личности, которые помогают сформировать счастливую и ответственную личность. Умение или компетентность — это способность человека использовать знания, навыки и отношения в решении проблем при изменении реальных жизненных ситуаций.

Содержание и новые подходы к обучению состоят из четырех частей: поступление и выпуск школьника; рамки учебного плана; принципы обучения; описание принципов разработки учебной программы. Последний раздел содержит рекомендации по планированию содержания и подходов к обучению, а также их реализации в учебных заведениях. Этот раздел в равной степени относится ко всем уровням образования: дошкольное учреждение; начальное образование; среднее образование.

Проект обращает внимание на ученика, на то, чтобы он приобрел знания современного уровня. Слово “компетентность” проходит красной нитью через все разделы проекта. Ответственность, усердие, смелость, честность, мудрость, доброта, умеренность, солидарность, справедливость, терпимость. Вот ценности, которые школа должна привить своему ученику в сотрудничестве с семьей.

Названы семь основных областей знаний, которыми должны овладеть ученики. Язык. Социальные и гражданские навыки. Культура и самовыражение в искусстве. Естественные науки. Математика. Технологии. Здоровье и физическая активность. Документ подробно описывает каждую из этих областей знаний.

Принципы обучения характеризуют общую философию и ценности, которые должны быть реализованы на всех школах на госуровне. Важно соблюдать эти принципы как в процессе обучения, так и в повседневной работе школы. Их соблюдение обеспечивает учебный процесс, который учитывает потребности учащихся и их потребности в обучении. Эти принципы могут быть полностью реализованы, если учителя в каждой школе регулярно и целенаправленно будут следить за динамикой развития каждого учащегося, чтобы обеспечить разнообразную поддержку обучения и совместное планирование обучения и школьной жизни в целом.

Высокие цели для всех. Каждый школьник ожидает успеха, ставит перед собой амбициозные цели. Школа предоставляет ему возможности и обеспечивает необходимую поддержку для успешного обучения и развития своего потенциала в соответствии с его личными обстоятельствами и потребностями.

И в воздух чепчики бросали!

Надо сказать, что реформа в таком изложении действительно вызывает восторг у довольно многочисленной части представителей латвийской педагогики и уставших от школьной серости родителей, особенно латышскоговорящих. Страна должна знать своих героев. Вот они!

В течение десяти месяцев в разработке проекта «Школа 2030» принимали участие более 300 экспертов: учителя, педагоги университетов, специалисты в сфере образования. Руководитель проекта — магистр химических наук Велга Каксе. Руководитель раздела учебных программ — доктор педагогических наук Даце Намсоне. Руководитель раздела реализации учебных программ — доктор психологии Зане Олиня.

Но когда восторги поутихнут и дело дойдет до практики, не окажется ли, что благими намерениями выложена дорога в ад? Поэтому теперь давайте послушаем скептиков.

Компетентный подход подразумевает практическое использование знаний, которых просто не будет из–за этого самого подхода. И это в современное время, когда из–за роботизации будут нужны именно хорошо образованные люди, способные перепрофилироваться и работать на стыке наук.

Это еще хуже, чем все остальные реформы. Это просто–напросто убийство всей системы образования. Нам говорят, что за образец для подражания взяли чудесные финские школы, однако, если углубиться в проблему, то и в финских школах не все так гладко и не все так, как представляют наши местные «макаренко».

Интересно, почему при эффективной системе Финляндии в ней нет победителей международных и региональных олимпиад? Это говорит об уровне образования, программ и способностей учеников решать нестандартные задачи, а следовательно, об их способности жить в меняющемся мире.

Значит, среди финнов нет талантливых? Или эта система образования не способствует развитию серьезных талантов? Скорее, второе. Кстати, сами учителя не в восторге от их системы. Считают достаточно средней. Короче, нам финская система не годится. У нас еще сохранились зачатки или остатки нормального образования, хотелось бы не уничтожить оставшееся.

Педагог — это звучит гордо

Ну и, конечно, все, как всегда, упирается в кадры, которые решают все. И дело не только в зарплате, она и в Европе не самая большая. Все дело в отношении, в престиже профессии и статусе учителя. В той же Финляндии слово учителя — закон, а у нас давно уже принято считать, что в эту профессию идут одни неудачники, те, что больше ни на что не способен. Да и этих не так много, несмотря на все «невозможные миссии». Уйдут старые кадры — кто будет учить детей? Да еще и по–новому? Старые учителя хоть по–старому учили, новые вообще никак не будут учить.

В этом году физмат выпускает четырех учителей математики. Поступили учиться 10. Сколько из них закончит вуз? И сколько реально пойдет работать в школу?

Нереально найти хорошего математика, химика, физика. Университет не обучает методике. Молодые учителя оказываются в школе и уходят из–за нехватки зарплаты и знаний. Раньше в ужасные времена СССР учителя имели методички с поурочными разработками. Открывай и работай по ней, пока не научишься. А сейчас только красивые декларации о компетенциях. Это просто текст, набор букв, за которым нет концепции, понимания и смысла.

Элементарно классы в школах не приспособлены для сидения «в кругу» на толпу в 34 человека. Учителя с опытом, конечно, многое понимают. Они и не такое видели. И преподавать они умеют по–разному. Просто одно дело, когда в классе десять талантливых и смышленых детей из хороших семей, и совсем другое, когда тридцать, из которых один аутист, трое с задержкой развития, трое из неблагополучных семей, еще пятеро агрессивные, а у остальных «нет мотивации учиться». Обычный класс.

В той же Финляндии не тянут на вершины науки детей без мотивации и с проблемами развития. В средней школе уже по сути нет классов как таковых. Не хочешь математику? Ок, вот тебе калькулятор.

«Я была на школьном самодеятельном концерте в финской школе, — рассказывает учительница Ирина С. — 900 человек учеников сидели в абсолютной тишине и смотрели на выступления своих ровесников. И на наше выступление, которое, сами понимаете, как их интересует. А еще в школе не разрешены мобильные. От слова “совсем”. И когда наши донельзя распущенные дети (а наши именно такие), достали телефоны, то финские учителя достаточно жестко им велели телефоны убрать. И в снежки нельзя играть. И их личные желания никого не волнуют».

«Мне, когда я читаю подобные глупости про отсутствие домашних заданий в финских школах, про «свободное посещение» и так далее, хочется рвать и метать, — подтверждает наша соотечественница, живущая сейчас в Финляндии Регина Р. — А почему никто не говорит о том, сколько учителей на класс количеством 20 учеников? Сколько помощников у учителя труда, например, на занятиях? В конце концов в любом обычном финском детском саду на пятерых детей один воспитатель. И всегда, постоянно, в дошкольном учреждении, в школе все педагоги в один голос родителям твердят о том, что наиважнейшим является общение в семье ТОЛЬКО (!!!) на родном языке! С целью развития родного языка всем без исключения дается преподавание этого предмета. И не важно, русский это или сомалийский язык. Потому что главный постулат: не зная родного языка, никогда не выучишь иностранных.

Я так понимаю, что ваши «знатоки» финской системы образования этот момент опускают за ненадобностью?»

Так или иначе, но у нас, скорее всего, в итоге будут написаны горы бумаг, за написание которых кто–то получит миллионы из еврофондов. А в реальности не произойдет НИЧЕГО, что улучшит знания наших детей за бюджетные деньги.

Татьяна МАЖАН.