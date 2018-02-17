Странная идея арабского лидера «Единства» (8)

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Владимир Бучельников
14:40 17.02.2018
Политика / Партии

«Единство» предлагает партиям с аналогичными ценностями совместно стартовать на выборах в Сейм, создав новое политическое объединение, заявил сегодня на заседании думы партии председатель «Единства» Арвил Ашераденс.

По его словам, «Единство» к настоящему моменту, пройдя долгий и ответственный участок пути, дошло до пункта, когда решения могут стать определяющими и для партии, и для Латвии. Политик напомнил, что «Единство» руководило правительством семь лет, и в этот период были как достижения, так и ошибки, а затем наступила стагнация, и, чтобы вернуть энергию и силу, надо меняться.

 

Сейчас в Латвии партии, которые представляют демократические ценности, раздроблены, и «Единство» призывает их стартовать на выборах сообща. Нужно думать государственно, преодолеть личные амбиции, не разменивать государство по мелочам, сказал Ашераденс.

 

Сотрудничество с «Единством» подтвердили сегодня несколько региональных партий — «Кулдигскому краю», «Тукумсу — городу и краю», «Valmierai un Vidzemei». Лидеры этих партий участвовали в заседании думы «Единства».

 

Председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери сказал, что партия ждет и других партнеров — региональные партии, другие политические силы и индивидов. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях, подчеркнул он.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Сергей 15:20 17:02:2018

Ваши ценности это воровство и гейпарады

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Latviešu patriots 15:20 17:02:2018

Ну что тут скажешь?
Эти политики прошли хорошую подготовку под руководством уЛЮЛЮки.
Желание остаться у корыта настолько велико, что возможность на различные ухищрения не ограничена ни пространством, ни временем.
И ведь уже нашлись те, кто за них будет голосовать и в Курземе и в Видземе.
Нахапанные кредиты надо платить и ради этого нужно идти на всё.

А как же народ?
А что народ, ему не впервой постучавшись головой об стенку и выключив свет в коридоре, спуститься к ждущему внизу такси и прямиком в аэропорт.

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Hurra! 15:25 17:02:2018

Даешь КПСС!)))))

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60 15:45 17:02:2018

ВОРЮГИ ! ! !

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Latviešu patriots 18:00 17:02:2018

Galvenais neielaist Saeimā Saskaņu un Ždanoku!

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12.02.2018

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