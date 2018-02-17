По его словам, «Единство» к настоящему моменту, пройдя долгий и ответственный участок пути, дошло до пункта, когда решения могут стать определяющими и для партии, и для Латвии. Политик напомнил, что «Единство» руководило правительством семь лет, и в этот период были как достижения, так и ошибки, а затем наступила стагнация, и, чтобы вернуть энергию и силу, надо меняться.
Сейчас в Латвии партии, которые представляют демократические ценности, раздроблены, и «Единство» призывает их стартовать на выборах сообща. Нужно думать государственно, преодолеть личные амбиции, не разменивать государство по мелочам, сказал Ашераденс.
Сотрудничество с «Единством» подтвердили сегодня несколько региональных партий — «Кулдигскому краю», «Тукумсу — городу и краю», «Valmierai un Vidzemei». Лидеры этих партий участвовали в заседании думы «Единства».
Председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери сказал, что партия ждет и других партнеров — региональные партии, другие политические силы и индивидов. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях, подчеркнул он.
Ваши ценности это воровство и гейпарады« ответить
Ну что тут скажешь?« ответить
Эти политики прошли хорошую подготовку под руководством уЛЮЛЮки.
Желание остаться у корыта настолько велико, что возможность на различные ухищрения не ограничена ни пространством, ни временем.
И ведь уже нашлись те, кто за них будет голосовать и в Курземе и в Видземе.
Нахапанные кредиты надо платить и ради этого нужно идти на всё.
А как же народ?
А что народ, ему не впервой постучавшись головой об стенку и выключив свет в коридоре, спуститься к ждущему внизу такси и прямиком в аэропорт.
Даешь КПСС!)))))« ответить
ВОРЮГИ ! ! !« ответить
Galvenais neielaist Saeimā Saskaņu un Ždanoku!« ответить