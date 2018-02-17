«Единство» предлагает партиям с аналогичными ценностями совместно стартовать на выборах в Сейм, создав новое политическое объединение, заявил сегодня на заседании думы партии председатель «Единства» Арвил Ашераденс.

По его словам, «Единство» к настоящему моменту, пройдя долгий и ответственный участок пути, дошло до пункта, когда решения могут стать определяющими и для партии, и для Латвии. Политик напомнил, что «Единство» руководило правительством семь лет, и в этот период были как достижения, так и ошибки, а затем наступила стагнация, и, чтобы вернуть энергию и силу, надо меняться.

Сейчас в Латвии партии, которые представляют демократические ценности, раздроблены, и «Единство» призывает их стартовать на выборах сообща. Нужно думать государственно, преодолеть личные амбиции, не разменивать государство по мелочам, сказал Ашераденс.

Сотрудничество с «Единством» подтвердили сегодня несколько региональных партий — «Кулдигскому краю», «Тукумсу — городу и краю», «Valmierai un Vidzemei». Лидеры этих партий участвовали в заседании думы «Единства».

Председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери сказал, что партия ждет и других партнеров — региональные партии, другие политические силы и индивидов. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях, подчеркнул он.