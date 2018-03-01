Странные отношения. Уйти или остаться?

Здравствуйте, дорогая редакция! Полгода назад я познакомилась с молодым человеком, у нас был прекрасный конфетно-букетный период: свидания, театры, рестораны. Я была уверена, что встретила «того самого, единственного». Вскоре мы стали жить вместе.

И тут вся романтика закончилась. Я уверена, что у него другой женщин нет. Но! У нас очень редко бывает секс, он ссылается на усталость. Всегда, даже в выходные дни. Мы стали мало разговаривать — только в машине, пока он везет меня до работы. А дома он или сидит, уткнувшись в телефон, или смотрит фильмы. На мои вопросы не отвечает – то ли игнорирует, то ли витает в своих мыслях. Когда спрашиваю, что со мной не так, говорит, что любит меня, как и раньше. Готов пойти хоть завтра расписаться.

А мне обидно, что, бывает, приготовлю ужин, накрою на стол, а он в телефоне «зависнет» и потом ест все холодное, или вообще отказывается ужинать.

Отношение к одежде у него тоже странное — главное, чтобы было удобно. Наденет утром красивую одежду на работу, а вечером в ней же ковыряется в машине. Я его прошу не портить хорошие вещи, а он отвечает, что в жизни главное, чтобы на меня, его любимую, денег хватало, были оплачены все счета, была еда и все были здоровы.

До этого у меня были совсем другие отношения: с тем мужчиной мы были и любовниками, и друзьями, часами болтали обо всем на свете, постоянно созванивались, хохотали, часто ездили гулять...

То, что происходит сейчас, мне очень не нравится. А что дальше? Если сейчас у нас нет ни разговоров, ни интима, то что будет через пять лет? А уйти от него боюсь — мне кажется, он не переживет очередного разочарования в любимой женщине. Посоветуйте, что делать – уходить или ждать чего-то, что-то делать?

Светлана (36), Рига

Отвечает Дмитрий Лицов, психотерапевт центра VITALITY ([email protected])

Кто кому «хочу» и «надо»

Светлана, здравствуйте!

Куда катится мир. Вот раньше как было. Услышишь слова «им только одного и надо!» — сразу понятно, о ком и о чем речь. Мужчинам — секса, женщинам — денег. Встретились на своем жизненном пути мужчина и женщина, и, если их расчет оказался верным, то он ей — шубу, она ему — любовь и ласку. Все чинно и благородно.

А сейчас? Кто кому что должен и кто от кого что имеет право ждать и требовать – непонятно. Кого любить, кому верить, когда так все смешалось? Хоть в депрессию отправляйся, хоть за бутылкой бургундского. Я шучу, конечно, но в каждой шутке...

Меня знаете, что удивило? Вы беспокоитесь о том, что ваш друг будет переживать из-за разочарования в вас, но ни слова — о своем разочаровании им. Хотя судя по письму поводов для разочарования у вас поводов гораздо больше. Ощущение, что вы что-то должны. Набрали долгов за полгода? Можно представить, сколько их будет через пять лет.

Нет, еще пошучу. Что делает человек, когда хочет есть? Идет на кухню и готовит еду. Или в кафе. Или в гости. И чем сильнее он хочет есть, тем быстрее и целеустремленнее его усилия и движения. Что делает человек, когда хочет пить? То же самое. А который хочет в туалет? Ну, вы поняли. Можно его остановить? Может человек остаться с мокрыми штанами, потому что устал или занят? Очевидно.

Другая история. Сидит человек на работе, в окно смотрит — скучно ему. Надоело бумажки перекладывать, краны ремонтировать, клизмы ставить ну и т.п. Работа не нравится, а что делать — надо на жизнь зарабатывать. Вдруг заходит начальник. Что делает человек? Правильно — начинает бумажки перекладывать, кран ремонтировать, клизму точить. Чувствуете разницу между тем, кто в туалет бежит и тем, кто под присмотром начальника бумажки перекладывает? В первом случае он делает то, что хочет, а во втором – то, что надо или должен.

За «хочу» всегда активность, энергия, движение – жизнь.

За «надо и должен» — повинность.

Это в случае, если у человека «хочу» и «надо» не совпали. Такое бывает. Но чтобы принимаемые на себя долги и обязательства мы исполняли с желанием имеет смысл стремиться хотеть то, что «надо». Это дает свободу и легкость. А человек, который живет (в труде и личной жизни) не по призванию (не по интересу и не по любви), живет по принуждению. Представьте, какие чувства переживает человек, когда делает то, что хочет — ест, пьет, любит и т.д. И какие тот, что повинность исполняет? Разница, как между занятием любовью и исполнением супружеского долга. Что-то начинает проясняться?

Это была часть ответа про внутреннюю мотивацию. Это то, что нами движет в любом деле.

Глаза в глаза, душа в душу

Вторая часть будет про отношения человека с Другим. Женщины с мужчиной. На что здесь можно опереться, чтобы судьбоносные и не очень решения принимать? Попробуем разобраться.

Давайте возьмем к рассмотрению какого-то человека. Например, вас, Светлана. Чем живет человек? Чем живут в отношениях мужчина и женщина?

1. Общими интересами, целями, смыслами, ценностями. В отношениях М и Ж этот уровень реализуется через совместное хозяйство, зарабатывание денег, воспитание детей, совместный отпуск, общение с родственниками и вообще с внешним миром. Называется этот уровень – социальный.

2. В отношениях мы живем чувствами. Любовь, дружба, нежность, злость, зависть, радость – и все прочее, что имеет непосредственное отношению к делам сердечным. Это эмоциональный уровень отношений. Собственно, отношения – это то, что мы чувствуем. Мы выбираем (или отвергаем) партнеров именно на этих основаниях – мы к ним испытываем какие-то чувства и эмоции.

3. Мужчина и женщина иногда (как следует из вашего письма) занимаются сексом. И хорошо бы, чтоб этот сексуальный уровень параллельно со вторым (чувствами) развивался. Иначе недалеко и до «секса для здоровья». Может быть для физического, но никак не для душевного. Помните анекдот: «Дочка спрашивает маму: «Мама, что делает аист после того, как ребенка принесет? – Отворачивается к стенке и спит». Когда у «аиста» есть чувства и у вас есть к нему влечение, тогда он не отворачивается. После того как ребенка принесет — все главное только начинается.

А главное – это близость.

И у нас получается такая картинка: для радости жизни вдвоем нужна полнота отношений на всех уровнях: у М и Ж должны быть общие интересы и цели, близкий и доверительный эмоциональный контакт, и в сексуальной жизни — гармония и взаимность. Кстати, совместный обед и ужин порой являются гораздо более интимным процессом, чем секс, поскольку за чашкой кофе мы глаза в глаза, душа с душой. Проясняется?

А поговорить?

Давайте вернемся к вашей паре. Из письма я понимаю, что вашего друга вполне устраивает тот уровень отношений, та глубина и ширина, что есть на этот момент. В доминанте – социальный уровень: хозяйство, деньги, еда, дом. Можно еще печать в паспорте и детей. Для него, видимо, этого достаточно.

Вам же (вот, капризная!) хочется еще чувств и интима. Что, вообще-то, естественно и нормально, несмотря на то, что я пытаюсь шутить. В этом вы с ним не совпали. Это не хорошо, не плохо. Так есть. Никто не виноват. Но исходить в отношениях следует именно из реальности – из того, что есть, а не того, что «хочется», «как могло бы быть», и тем более из того «как правильно».

Можно ли «оживить» друга? Думаю, что любые попытки это сделать с вашей стороны будут похожи на действия того начальника, который зашел в кабинет и подчиненный начинает перекладывать бумажки. Оно вам надо? Пока будет давление и прилагание усилий с вашей стороны, скорее всего так и будет – супружеский долг, а не «я тебя хочу». В лучшем случае – «супружеский долг отдавал рублями».

Но если ваш друг сам захочет что-то изменить, то, думаю, шанс имеется. Только вам не стоит его ни «стимулировать», ни манипулировать. Вот тут я уверен. Помочь может только прямой открытый разговор, в котором вы расскажете о ваших чувствах, желаниях, ожиданиях, страхах и сомнениях. Если выяснится, что вы не можете дать друг другу (у него тоже есть ожидания от вас — не сомневайтесь!) то, на что надеетесь, тогда вместе сможете принять решение, что делать дальше. Либо расходиться, либо учиться жить вместе по-другому, учитывая желания и потребности друг друга. То есть более радостно и счастливо. Иначе зачем?

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