От новых тарифов на электричество больше всего пострадали фермеры, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Поднятая в прошлом номере газеты «СЕГОДНЯ» тема январских счетов за электричество получила продолжение. В особо глубоком шоке оказались латвийские фермеры. Они уже потребовали отставки министра экономики. Праведный гнев поддержали и предприниматели. Предприятие Sadales t?kls оправдывается.

Удивительное рядом — многие жители Латвии получили потрясающие воображение счета за электричество. Особое удивление вызывают случаи, когда при нулевом потреблении электроэнергии клиенту пришлось заплатить 14 евро, а другому за тот же объем использованного тока — чуть более 31 евро. В анатомии таких счетов самыми расходными статьями являются мощность и компонент обязательной закупки (КОЗ).

Строптивый КОЗ

За этими тремя буквами прячется энергия, получаемая из возобновляемых источников. При вступлении в ЕС наше государство обязалось к 2020 году увеличить потребление «зеленой» энергии в общем объеме до 40%. И Латвия всеми силами пытается добиться этого, но, как всегда, за счет потребителей. И если простым жителями пришли за январь двузначные счета, то фермеры, которые потребляют электричество высокой мощности, от увиденного испытали глубокий шок.

В этой связи общественная организация «Крестьянский сейм» намерена добиваться отставки министра экономики Арвила Ашераденса. Как заявил ее председатель Юрис Лаздиньш, у многих фермеров счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40–80% по сравнению с декабрьскими, или на 50–600 евро в месяц. «Если не будет принято решение об отмене КОЗ и платы за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос об отставке министра экономики», — заявил Ю. Лаздиньш. Увеличение счетов за электроэнергию он назвал новым налогом, который фермеры не могут себе позволить.

Ничто не предвещало

Премьер–министр Марис Кучинскис во вторник обсудил эту проблему с А. Ашераденсом. Глава правительства был удивлен ростом счетов, поскольку предоставленная в прошлом году информация о КОЗ не свидетельствовала о подобном увеличении. Премьер дал задание экспертам на текущей неделе собрать все данные, чтобы дать оценку ситуации. «Ответы на все вопросы должны быть получены не позднее 1 марта, когда будут выписаны следующие счета», — подчеркнул он.

К решению проблемы подключился и министр земледелия Янис Дуклавс, который во вторник встретился с представителями АО Latvenergo и достиг договоренности восстановить возможность отказаться от лишних мощностей в несезонное время. В свою очередь с заявлением по данному вопросу Министерство экономики обещало выступить уже на следующей неделе, когда А. Ашераденс вернется из командировки.

Объяснения не помогут

К праведному гневу крестьян присоединились и предприниматели. Латвийская торгово–промышленная палата указывает на тотальную неразбериху, которая творилась в последнее время с компонентом обязательной закупки. «В настоящее время существует ряд правительственных постановлений, которые определяют, как должна осуществляться поддержка КОЗ, но за последние 10 лет контроль и надзор за этим процессом фактически отсутствовал, мониторинг был условным», — заявил глава палаты Янис Эндзиньш.

Оправдаться за ситуацию с повышением счетов попыталась компания Sadales t?kls. Ее представительница Татьяна Смирнова рассказала, что аж с 2016 года предприятие пытается объяснить клиентам, что хозяйства должны тщательно оценивать свои возможности в плане потребления. «На данный момент мы продолжаем консультировать своих клиентов, включая различные организации и самоуправления — объясняем, как может повлиять новая модель финансирования КОЗ на общие затраты на электроэнергию и как можно сократить расходы», — сказала она.

Озимые придется пересеять

Стоит отметить, что последнее время на головы наших крестьян неприятности сыплются как из рога изобилия. Одно затопление сельскохозяйственных угодий чего стоило. Как ранее рассказывала газета «СЕГОДНЯ», некоторые районы страны, такие как Латгалия, Видземе и Земгале, сильно пострадали в прошлом году от ливней и наводнений. Латвия была признана зоной, пострадавшей от стихийного бедствия, что позволило фермерам получить помощь от Евросоюза. Из госбюджета им было выделено 14,87 млн евро. Компенсация ЕС составила 3,46 млн евро. Однако деньги дошли не до всех пострадавших. Хозяйства продолжают испытывать финансовые затруднения при подготовке к новому сезону — деньги нужны на семена, торф и другие ресурсы.

Кроме того, как рассказал руководитель Центра образования и консультаций на селе Оскарс Балодис, в пострадавших от наводнения районах посевы погибли. Поэтому весной придется пересеивать не менее 20% площадей озимых.

Овощей не хватает

Не лучше вкладывается ситуация и с овощами. Из–за прошлогодних наводнений урожай овощей, собранных в Латвии, подходит к концу. По прогнозам члена правления «Крестьянского сейма» и руководителя кооператива крупных овощеводческих хозяйств Mūsu māju dārzeņi Эдиты Страздини, запасов выращенных в Латвии моркови, свеклы и лука хватит на неделю–две, картофеля — на две–три недели.

Словом, латвийские фермеры сейчас как никогда нуждаются в поддержке. А вместо этого они получают завышенные до безобразия счета за электричество.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.