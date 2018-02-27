Россия не будет терпеть постоянно немецкие, английские, американские танки в 700 км от Москвы и американские военные эскадрильи в 10 минутах полета от Санкт–Петербурга, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Яков Кедми — человек занятой. И достучаться до него относительно трудно. А очень хотелось: экс–глава израильской спецслужбы «Натив» не только знающий и тонко чувствующий любую тему эксперт, но и не лезущий за словом в карман, говорящий весомо и достаточно откровенно, не боящийся резких оценок, которые, к слову, всегда по делу.

И тут — спасибо Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)! — на помощь пришли наши друзья и коллеги из Израиля. Которые, со своей стороны, воспользовались нашими вопросами, сделав телеинтервью с Яковом, — его можно увидеть на YouTube.

Прежде чем перейдем к нему, скажем читателю по секрету: в наших планах в этом году целая серия интервью с известными и нетривиальными людьми. Следите за газетой!

Войны не будет

— На Земле напряженно, все говорят о грядущей третьей мировой. Дайте свою оценку в целом тому, что сейчас происходит и куда катится мир. И если «рванет» — то где.

— Пока не рванет нигде, потому что сознательно войны никто не хочет. Ни у России, ни у Китая нет никаких агрессивных намерений, чтобы инициировать военные действия на какой–либо территории. А у Соединенных Штатов нет сил, чтобы начать эти действия. США никогда не воевали против сильной страны, против сильной армии.

После Второй мировой Штаты начинали все свои войны, когда они были на 1000% уверены в своей победе. Не всегда это получалось, но не их это вина — они были уверены. В данном случае вряд ли они могут пойти на действия, которые могут привести к войне. Так что войны не будет.

Идет противостояние между попытками США сохранить свое главенствующее положение и полное военное и политическое превосходство в мире и нежеланием других стран мириться с этим, поскольку они считают, что мир должен управляться согласно желаниям всех стран, а не только Соединенных Штатов. И эти страны, которые нарушают, по мнению США, мировой порядок, — это в первую очередь Китай и Россия. Они отстаивают свои свои интересы, и этот процесс будет идти, и никто его не остановит.

Штаты потеряют свое главенствующее положение и полное превосходство и перестанут определять все процессы в мире так, как они это делали до последнего времени.

— Каким образом можно реорганизовать ООН, чтобы она реально могла работать, улаживать конфликты, наводить в мире порядок, и что мешает этому сейчас?

— ООН не может решать проблемы, потому что проблемы, которые порождаются противоречиями интересов, могут решаться только в рамках переговоров всех стран, учитывая интересы всех стран. И не всегда, иногда интересы противоречат. Противоречия между Россией, Китаем и США она решить не может. То есть ООН, в той мере, в которой она есть, должна оставаться. Способность организации, в которой представлены все страны, и Совбеза, в котором представлены основные страны, обсуждать эти проблемы, пытаться найти решения, должна сохраняться неприкосновенной. Любое нарушение идет от тех стран, которым невыгодно, что при решении проблем будут учитываться интересы других. Они хотят, чтобы учитывались только свои. ООН по своей сути этому противоречит.

…Включая Латгалию

— В какой точке Европы, на ваш взгляд, в ближайшее время может возникнуть очередной локальный кризис, подобный каталонскому?

— Для этого, во–первых, нужна слабая власть в стране, как это было в Испании. Во–вторых, одна из проблемных территорий — это Корсика. Есть еще автономные территории с отличным населением. К примеру, территориальная целостность Италии тоже не гарантирована, и она зависит от экономического положения и устойчивости страны. Северная Лига и Ломбардия тоже говорят:

«Почему мы должны кормить паразитирующий юг?» Там, где сливаются экономические, политические, этнические проблемы со слабой центральной властью, это может произойти.

Есть проблемы, о которых не говорят. Это проблема Тимишоара, венгерское население в Румынии, которое, чем хуже будет там, тем больше будет тяготеть к Венгрии, которая считает, что нужно исправить историческую несправедливость…

Таких территорий много, вся Западная Европа. Все зависит от экономического равновесия и благосостояния. А там может быть где угодно, включая даже Латгалию.

— Европа омусульманилась, и такой, как прежде, уже никогда не будет. Какова ее судьба?

— Пока все развитие Европы идет в направлении усиления национализма — как в Восточной, так и в Центральной и Западной. И то, что сегодня происходит в Украине, Польше, Венгрии, это только начало этого процесса. И он будет усиливаться по мере обострения социальных, межгосударственных противоречий. Плюс прибытие чуждого населения, которое усугубляет как социально–экономическое положение, так и является чуждым по культуре. Пока это еще касается мусульманских беженцев, завтра это может начаться с иностранцами из Восточной в Западную Европу, вплоть до украинцев в Польше.

— Почему все это случилось и кто поимел с этого профит? Кто ответит за этот бардак? И ответит ли когда–нибудь вообще?

— Основной поток беженцев, который шел и продолжает идти, — за это ответственны прежде всего Англия, Франция и Италия, которые уничтожили Каддафи — последний заслон, который стоял перед африканскими беженцами в Европу. Сейчас они получают справедливую расплату. За это еще будут долго платить.

Второе — это те же самые партнеры, без Италии, плюс Штаты, которые разрушили стабильность Ближнего Востока, разрушили несколько государств и создали огромное количество беженцев. К ним присоединились беженцы из стран, где тоже действовали США, — это Пакистан, Афганистан.

Основная страна, через которую они пошли и которая наживалась на этом, — Турция. Наживалась на их пребывании в стране, на их транспортировке, шантажируя Европу и требуя отступных за то, чтобы сдерживать их.

То есть каждый в свою очередь виноват.

— Сирия совсем рядом с вашей страной. Что будет дальше с этим государством, с регионом?

— С одной стороны, можно ответить одним старым анекдотом советского периода, когда спрашивают армянское радио, будет ли война. Радио отвечает: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

Такие «борцы за мир» в Сирии достигли большого успеха.

В конце концов Сирия восстановится как единое светское государство с сильным авторитетным правителем. Как его будут звать — Башар Асад или кто другой, не знаю. Но попытки расчленить Сирию или попытаться ввести ее в такой же хаос, как Ливию, закончились, к счастью, неудачей. Хотя сирийский народ за это дорого заплатил.

Думаю, что в этом году уже закончится гражданская война, а дальше будет процесс восстановления.

Ломка интересов

— Вопрос гипотетический: будь у вас возможность, что бы вы сделали в первую очередь на посту руководителя США, России, Китая, Украины, Латвии?

— В отношении Китая, думаю, Си Цзиньпин справляется со своими задачами намного лучше, чем я мог бы что–то сделать. Тут трудно давать какие–то советы. В отношении России не собираюсь конкурировать с Владимиром Владимировичем Путиным. Думаю, он это сделает лучше, чем я бы это мог сделать.

Вообще, чтобы определять, что нужно делать в какой–то стране, надо прежде всего определить национальные интересы этой страны. Сделать это может только человек, чья это страна. Не могу определить сегодня национальные интересы Латвии. Могу смотреть на Латвию со своей стороны — со всеми плюсами и минусами. То же самое другие страны.

Что является национальным интересом? Франция считает, что ее нацинтересом является обеспечение мира и порядка во всем Средиземноморском бассейне. Если президент придерживается этой концепции, то политика одна. Если Франция решится спуститься до естественных размеров, тогда вопрос другой, политика другая.

Я могу определить национальный интерес своего государства, и только. А политика уже определяет способ достижения и обеспечения национальных интересов. За других не берусь.

— Сможет ли президент Трамп оперативно укрепить свои позиции внутри США, и если да, то за счет чего?

— В Соединенных Штатах огромный системный кризис политический. Избрание Трампа — это первый симптом ломки и перестройки политических и социальных элит. Так что вряд ли он вернет когда–нибудь себе способность управлять Штатами, как управляли предыдущие президенты. А к чему придут США, к чему приведет этот кризис, это очень сложная проблема. Но вряд ли они через десять лет будут обладать такой же силой и таким влиянием в мире, как сегодня.

Основная задача

— Россия — так ли уж она страшна своей непредсказуемостью для «западной цивилизации», что ее ждет в обозримом будущем?

— Я занимался Россией профессионально несколько десятков лет. Не видел никакой проблемы понять, что она делает, или определить, какие будут ее будущие действия. То, что на Западе не понимают Россию, так это их проблемы. Это значит, что они недостаточно профессиональны, недостаточно умны, недостаточно знают, а пытаются судить и определять по своим стандартам. А у каждой страны своя специфика.

Потенциально, если РФ решит две основные внутренние проблемы — это проблема коррупции и проблема эффективной власти, — тогда у нее нет никаких ограничений, что она станет одной из сильнейших стран мира, поскольку обладает двумя очень хорошими качествами. Это очень способное, высококачественное население, которое доказало свои способности в течение прошлого века в области науки, техники, технологий. И несметные природные богатства. Соединив этих два качества — если они смогут достаточно эффективно развивать способности своего населения и его отдачу, — Россия будет одной из самых богатых стран мира.

— Выборы в России: как они повлияют на расстановку сил в мире?

— На Западе очень примитивно рассматривают как свои, так и чужие проблемы, тем более России. Они считают, если убрать Путина, они смогут сделать со страной то, что делали при Ельцине и Горбачеве. Но это слишком упрощенный, слишком примитивный взгляд на вещи. Одна из основных целей, которые будут у Путина в его последнюю каденцию в качестве президента, — это создание качественной госэлиты, из которой и будет выкристаллизовываться будущее руководство России, а не какая–то отдельная личность.

Все проблемы и трагедии России были из–за несостоятельности власти. Так рухнула первая российская империя 100 лет назад, так рухнула советская империя. Поэтому укрепление власти и становление качественной элиты, которая будет способна справляться с национальными госпроблемами, — это основная задача.

— Банальный вопрос: никто не сомневается, что США в большей степени так или иначе будет вмешиваться в российские выборы; почему им «можно», а России — нельзя?

— Американцы считают, что им все можно, поскольку они самые богатые, самые сильные и самые справедливые и самые–самые. Это похоже на период, когда в Средние века сильные страны считали, что они могут указывать другим, как им жить. В Штатах, можно сказать, это пережитки современного империализма или колониализма. А империализм как высшая стадия капитализма, согласно классическим теориям, еще никто не опроверг.

Попытки влиять на происходящее в других странах — это обычное явление в дипломатии. Вопрос в том, делается ли это в рамках закона или нет. Любая страна, когда смотрит на соседей или противника, имеет свои предпочтения, кого бы она хотела видеть во главе этой страны. Это не значит, что эти предпочтения надо пытаться трансформировать в какие–то активные действия.

США действовали так всегда во всем мире и, если было надо, устанавливали это военным путем. Нынешняя Россия старается так не действовать. На это не имеет право ни одна страна.

— Прошла информация, что посольство Государства Израиль в Латвии собираются закрыть за ненадобностью. Это знак? Какой?

— Это знак, который свидетельствует о тупости, недальновидности и примитивности мышления работников израильского МИДа, которые поднимают эти вопросы. Хочу привести один пример. Мало кто знает, при министре иностранных дел Моше Даяне (вроде бы не дурак) израильский МИД принял решение: а зачем нам посольство в Южной Корее? И закрыли посольство в Сеуле! За ненадобностью. Сэкономили деньги. Как Израиль потом харкал кровью, чтобы вернуть свое посольство. Вероятно, такие же «умники» не покинули министерство.

В каждом поколении есть свои «умники».

— Какой наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине — в ближайшее время и в долгосрочной перспективе.

— На Украине идет процесс деградации власти и госинститутов и все больше попыток силовых структур влиять на политическую жизнь — то есть политические вопросы решаются не политическими методами, а силовыми. Скорее всего, Украина идет к политическому коллапсу, из которого выходом будет кровопролитная внутренняя война.

Прибалтийский фронт

— Каковы перспективы и возможные последствия развертывания натовских сил в республиках Балтии?

— Думаю, что в конце концов это закончится одним из двух. Или они сами уйдут, или их вышвырнут. Я предпочитаю для Прибалтийских республик, чтобы натовские базы и войска покинули эти территории. Россия не сможет долго терпеть такое состояние. А платить за это будут, кроме натовских солдат, население Литвы, Латвии и Эстонии. Всегда, когда размещают какие–то базы на своей территории, надо принимать во внимание: тем самым вы становитесь объектом борьбы между мировыми державами. И лучше не ставить свои города и свои территории под прицел оружия больших стран.

Россия не будет терпеть постоянно немецкие, английские, американские танки в 700 км от Москвы! Россия не будет терпеть американские военные эскадрильи в 10 минутах полета от Санкт–Петербурга! Через какое–то время, но она с этим покончит. Лучше, чтобы с этим покончили сами жители этих стран, договорившись с НАТО. Если нет, придет момент, когда Россия применит силу и вышвырнет их.

Хотел бы напомнить этим странам, что президент США сказал: пятый пункт не обязателен для НАТО, не всегда американская армия будет защищать членов альянса. Второе — в этом обзоре по ядерному оружию было сказано, что ядерная атака против одного из членов НАТО не обязательно приведет к тому, что Штаты применят ядерное оружие. А дальше понимайте как хотите.

— Почему Израиль (на уровне руководства) молча проглатывает глорификацию нацизма в Прибалтике в виде маршей, подобных шествию 16 марта — де–факто в честь латышского легиона Ваффен СС?

— Потому что, к сожалению, и среди нашего народа, и нашего госаппарата, и в правительстве, и в парламенте есть люди, для которых национальные интересы ниже их меркантильных политических. И которым абсолютно наплевать на кровь, пролитую во время катастрофы в странах Балтии. Потому что они предпочитают политическую выгоду. И заигрывают, пытаясь замазать это, считая, что тем самым они продвигают интересы Израиля. То есть если Польша покупает у нас много оружия, то они считают, что нам надо молчать о том, что говорят там.

У меня совершенно другой подход. Считаю, что позиция этих людей позорная. Не собираюсь продавать память погибших евреев ни за какие деньги, ни за какие торговые сделки, ни за какие улыбки тех стран, которые покрывают этих новоявленных последователей нацистов.

Я бы никогда не проехал, как проехал президент Израиля (неважно, что он говорил в раде) по проспекту имени Бандеры и дальше по проспекту имени Шухевича. Для меня, как для еврея, как израильтянина, это позор и унижение проехать по такой улице. Это все равно что проехать по Гитлерштрассе, Гебельсштрассе, Герингштрассе!

— Из Прибалтики, из Латвии в частности, высылают журналистов под предлогом национальной безопасности. Должна ли Россия отвечать симметрично?

— Госприоритеты каждая страна определяет для себя. Должна Россия или нет, это зависит от того, что для нее главное, а что нет. Я — человек, уважающий традиции своего народа и, как написано у нас в Святой книге, «глаз за глаз». Единственное, что могу нарушить, — могу иногда ответить втройне. Но никогда не меньше. А Россия… У нее свои подходы. Часть из тех действий, от которых Россия воздержалась… Я бы от них не воздержался.

— В какую сторону движется пресловутая «свобода слова», если наших коллег лишают права на ведение профессиональной деятельности в Риге, Вильнюсе, Лондоне, Вашингтоне, когда невыгодная «цивилизованным» пропагандистам информация замалчивается?

— Уже давно довели журналистику во многих странах, и на Западе в особенности, до уровня древнейшей профессии. Этот процесс продолжается. Кто платит, тот заказывает музыку. Если страны и народы позволяют так дешево их оболванивать, заниматься вместо журналистики словесной проституцией и принимают это за правду… Ну так живите, так вам и надо.

Я родился в стране, где не было свободы печати, где не было свободы слова. Жил в этой стране. Но не потерял способность и чувствительность к тому, что мне врут и выливают ушаты пропаганды. Поэтому и не допускаю того, чтобы пропаганда действовала на меня, на моих знакомых, всегда сопротивляюсь этому. Ну а если народ этому не сопротивляется — так вам и надо.

— Можете ли вы представить, что страны Балтии — вместе или в каком–то другом раскладе — вновь окажутся в составе России?

— Если те или иные страны Балтии потеряют способность национального существования, как политического, так и экономического, то, вероятно, они перестанут быть независимыми. Если завтра останется в Эстонии 200 000 эстонцев, страна будет существовать? В Латвии сегодня наименьший уровень населения по сравнению с началом ХХ века. Если отсюда уедут еще полмиллиона латышей, это государство будет жизнеспособным? Если страна теряет жизнеспособность — экономическую, политическую, внешнеполитическую, — тогда она перестает существовать.

Экономику в прибалтийских странах разрушили, сельское хозяйство придавили. Цвет нации уезжает. Страны, из которых цвет нации, молодежь уезжают, не смогут долго существовать. А куда они потом прилипнут, это уже другой вопрос. Но для этого нужно страну сохранить. Не формально, а фактически.

Процессы, которые идут в балтийских странах, приведут к тому, что к середине этого века эти страны могут перестать существовать за отсутствием присутствия населения.

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Огромное спасибо редактору Александру Вальдману, директору по маркетингу Александру Гур–Арье (телеканал ITON–TV), главному редактору Марку Горину (газета «Спутник») за помощь в организации и подготовке этого интервью.

Евгений МЕШКОВ,

Сергей ТЫЩЕНКО.

https://www.youtube.com/watch?v=G67tFDEhdcQ&feature=youtu.be