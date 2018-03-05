Страны Балтии испортили отношения России и ЕС (47)

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Виталий Вавилкин
09:00 05.03.2018
В мире

Тесным партнерским отношениям Москвы и Брюсселя помешали Прибалтийские республики. Об этом откровенно рассказал бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Дипломат раскрыл, что в начале 2000-х годов в Евросоюзе шли активные процессы по интеграции России в общеевропейское экономическое пространство, пишет Utro.ru.

 

«Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда как раз было время для создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен», – рассказал Бланшмезон в интервью Sputnik France.

 

Более того, предварительные переговоры на этот счет уже шли. В 2003 г. они несколько застопорились из-за позиции Еврокомиссии: там настаивали, что «Газпром» – это монопольная компания, которая не вписывается в энергетическую стратегию Европы.

 

Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию. В частности, они выступили резко против соглашения об экономическом союзе между РФ и ЕС, поэтому переговоры на этот счет были остановлены.

 

Французский дипломат выразил уверенность, что в ближайшие годы, если не с ЕС, то по крайней мере с Парижем Москва выйдет на новый, более тесный уровень сотрудничества и взаимопонимания. В частности, сейчас готовится визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум, который в этом году состоится в конце мая.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (47)
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тут главное шафкам не помогать 09:03 05:03:2018

сами сдохнут

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Знак Зодиака 09:10 05:03:2018

Так то оно так господин Бланшмезон, только вот на Петербургский международный экономический форум не приглашайте экономических пройдох из стран Балтии.
А то опять свой гонор показывать начнут, хотя пример с экономическими преступлениями в банковской системе Латвии весьма показателен.

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Смех 09:37 05:03:2018

Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию.
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Странно, а наши кремлеботы уверены, что Прибалтика рабски живет по указке Брюсселя.., оказывается это совершенно не так, она им руководит.:)))

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ин-на 09:40 05:03:2018

шавки живут по указке дяди Сэма, и портят жизнь все окружающим, в том числе и себе.

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Latviešu patriots 09:13 05:03:2018

Латвию - вон из ЕС!

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ин-на 09:41 05:03:2018

давно пора е***ать их в сраку

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Хм 09:42 05:03:2018

Почему, вы ж ненавидите ЕС и Латвию, сраные кремлеботы, пусть им будет хуже с Латвией.:))))

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ИвАн 09:15 05:03:2018

Да по тому, что мы орду и кацапов знаем на ощупь и наивная Европа только после оккупации Крыма и нападения на Донбас поняла, от какой катастрофы мы их предостерегли. Орков нельзя пускать в детсад.

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Иди проспись 09:24 05:03:2018

Какой оккупации? Какого нападения?

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окурку 09:26 05:03:2018

варзилов быдло, ты биомусор и урод.

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ИвАну 09:28 05:03:2018

Тебя дебилоида нельзя было пускать,шестерка с куриными мозгами!

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Смех в зале 09:40 05:03:2018

Надо же, оказывается это не амбиции кремлевского царька испортили отношения Европы и России, воровство им Крыма у Украины, и развязанная война на Донбассе, а Прибалтика..:)))

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Дурно пахнет 09:53 05:03:2018

Это не смех в зале, а пук в зале. Печенюшки все подьели? Или засушили на память?

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Latviešu patriots 10:59 05:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Голос из России 09:17 05:03:2018

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ Европа уже схватилась за голову: тупые прибалтийские шавки и гонорливые полячишки (пользуясь "блокировками" Единой Европы) - МЕШАЮТ диалогу Россия - ЦИВИЛИЗОВАННАЯ Европа. Прибалты и полячишки, начинавшие с подачек "Единой Европы" - теперь ОТСАСЫВАЮТ деньги у США. Почему? Тандем Россия - Западная Европа, будет ПОСИЛЬНЕЕ США. Вот теперь США и ищут "европейских отступников". А ЭТИ здесь: полячишки и прибалты. ПРОДАЖНЫЕ, как всегда, ТВАРИ.

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ИвАн 09:24 05:03:2018

Голос из нужника, ты такой фантаст! Европа конечно алчна и распущена, но инстинкт самосохранения никто не отменял.

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Тут как тут 09:29 05:03:2018

ИвАн, - это твой голос из нужника?

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иВаНьке 09:30 05:03:2018

варзилов быдло, ты биомусор и урод..

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иВаНьке 09:32 05:03:2018

варзилов быдло, ты биомусор и урод.. Это ты живёшь в хлеву -нужнике.

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Голосу из России 09:35 05:03:2018

Дурачок, Россия изгой, и для Европы, и для США, и будет всегда такой, пока хорько рыбоглазого не вынесут из кремлевских палат.

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Голос из России для ИвАна 09:37 05:03:2018

Парень, КАК ВСЕГДА, поразительно ТУП. ЗАЧЕМ России Норвегия, Португалия, Испания и т.д. ? Кроме как ТОРГОВАТЬ и СОТРУДНИЧАТЬ? СТРАШНАЯ СИЛА : Цивилизованная Европа + Россия......Вот , видимо, и дали США деньжат УБЛЮДКУ, который теперь ЭТО - старательно отрабатывает.

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ИвАн 09:55 05:03:2018

А хрен его знает, зачем они постоянно нападали на соседей и отбирали их земли! Наверно такая натура паганая с монгольскими генами получилась.

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варзилову 09:56 05:03:2018

Голосу из России 09:35 05:03:2018
Дурачок, Россия изгой, и для Европы, и для США, и будет всегда такой, пока хорько рыбоглазого не вынесут из кремлевских палат.

Варзилов окурок, это ты изгой. С тобой все брезгуют общаться, вы ты дебил тут и исходишь г0вном.

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ИвАну 10:13 05:03:2018

Натура это у тебя поганая,был комуняга,а теперь типа заднеприводный.

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Ваня 09:35 05:03:2018

я думаю что с недостраной Россией вообще никакие отношения не нужны..

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А ты не думай, не напрягайся 10:00 05:03:2018

А покупай у дружественной Европы российский газ в четыре раза дороже и улыбайся .

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)