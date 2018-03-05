Дипломат раскрыл, что в начале 2000-х годов в Евросоюзе шли активные процессы по интеграции России в общеевропейское экономическое пространство, пишет Utro.ru.
«Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда как раз было время для создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен», – рассказал Бланшмезон в интервью Sputnik France.
Более того, предварительные переговоры на этот счет уже шли. В 2003 г. они несколько застопорились из-за позиции Еврокомиссии: там настаивали, что «Газпром» – это монопольная компания, которая не вписывается в энергетическую стратегию Европы.
Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию. В частности, они выступили резко против соглашения об экономическом союзе между РФ и ЕС, поэтому переговоры на этот счет были остановлены.
Французский дипломат выразил уверенность, что в ближайшие годы, если не с ЕС, то по крайней мере с Парижем Москва выйдет на новый, более тесный уровень сотрудничества и взаимопонимания. В частности, сейчас готовится визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум, который в этом году состоится в конце мая.
сами сдохнут« ответить
Так то оно так господин Бланшмезон, только вот на Петербургский международный экономический форум не приглашайте экономических пройдох из стран Балтии.« ответить
А то опять свой гонор показывать начнут, хотя пример с экономическими преступлениями в банковской системе Латвии весьма показателен.
Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию.« ответить
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Странно, а наши кремлеботы уверены, что Прибалтика рабски живет по указке Брюсселя.., оказывается это совершенно не так, она им руководит.:)))
шавки живут по указке дяди Сэма, и портят жизнь все окружающим, в том числе и себе.« ответить
Латвию - вон из ЕС!« ответить
давно пора е***ать их в сраку« ответить
Почему, вы ж ненавидите ЕС и Латвию, сраные кремлеботы, пусть им будет хуже с Латвией.:))))« ответить
Да по тому, что мы орду и кацапов знаем на ощупь и наивная Европа только после оккупации Крыма и нападения на Донбас поняла, от какой катастрофы мы их предостерегли. Орков нельзя пускать в детсад.« ответить
Какой оккупации? Какого нападения?« ответить
варзилов быдло, ты биомусор и урод.« ответить
Тебя дебилоида нельзя было пускать,шестерка с куриными мозгами!« ответить
Надо же, оказывается это не амбиции кремлевского царька испортили отношения Европы и России, воровство им Крыма у Украины, и развязанная война на Донбассе, а Прибалтика..:)))« ответить
Это не смех в зале, а пук в зале. Печенюшки все подьели? Или засушили на память?« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ Европа уже схватилась за голову: тупые прибалтийские шавки и гонорливые полячишки (пользуясь "блокировками" Единой Европы) - МЕШАЮТ диалогу Россия - ЦИВИЛИЗОВАННАЯ Европа. Прибалты и полячишки, начинавшие с подачек "Единой Европы" - теперь ОТСАСЫВАЮТ деньги у США. Почему? Тандем Россия - Западная Европа, будет ПОСИЛЬНЕЕ США. Вот теперь США и ищут "европейских отступников". А ЭТИ здесь: полячишки и прибалты. ПРОДАЖНЫЕ, как всегда, ТВАРИ.« ответить
Голос из нужника, ты такой фантаст! Европа конечно алчна и распущена, но инстинкт самосохранения никто не отменял.« ответить
ИвАн, - это твой голос из нужника?« ответить
варзилов быдло, ты биомусор и урод..« ответить
варзилов быдло, ты биомусор и урод.. Это ты живёшь в хлеву -нужнике.« ответить
Дурачок, Россия изгой, и для Европы, и для США, и будет всегда такой, пока хорько рыбоглазого не вынесут из кремлевских палат.« ответить
Парень, КАК ВСЕГДА, поразительно ТУП. ЗАЧЕМ России Норвегия, Португалия, Испания и т.д. ? Кроме как ТОРГОВАТЬ и СОТРУДНИЧАТЬ? СТРАШНАЯ СИЛА : Цивилизованная Европа + Россия......Вот , видимо, и дали США деньжат УБЛЮДКУ, который теперь ЭТО - старательно отрабатывает.« ответить
А хрен его знает, зачем они постоянно нападали на соседей и отбирали их земли! Наверно такая натура паганая с монгольскими генами получилась.« ответить
Голосу из России 09:35 05:03:2018« ответить
Дурачок, Россия изгой, и для Европы, и для США, и будет всегда такой, пока хорько рыбоглазого не вынесут из кремлевских палат.
Варзилов окурок, это ты изгой. С тобой все брезгуют общаться, вы ты дебил тут и исходишь г0вном.
Натура это у тебя поганая,был комуняга,а теперь типа заднеприводный.« ответить
я думаю что с недостраной Россией вообще никакие отношения не нужны..« ответить
А покупай у дружественной Европы российский газ в четыре раза дороже и улыбайся .« ответить