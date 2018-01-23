На этой неделе представители России и США проведут переговоры по Украине, пишет The Wall Street Journal. Опрошенные изданием западные дипломаты заявили, что перезапуск мирного процесса является ключевым. В случае если соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, то Вашингтон вместе со своими союзниками планирует увеличить давление на Москву.

На этой неделе американские власти проверят, насколько серьёзно Москва относится к мирному соглашению по Украине. Представители России и США проведут первые переговоры, с тех пор как Вашингтон заявил о предоставлении Киеву оборонительного оружия, а российская сторона отменила запланированную на декабрь встречу, пишет The Wall Street Journal.

В интервью изданию американские чиновники сообщили, что реакция Кремля на объявление о поставках оружия на Украину была «сдержанной». Тем не менее, на их взгляд, именно это решение помогло «подтолкнуть» Москву к возвращению за стол переговоров.

Западные дипломаты полагают, что перезапуск украинского мирного процесса является ключевой задачей. Они утверждают, что в случае если соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, то планируется увеличить давление на Россию с помощью дополнительных санкций.

«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил The Wall Street Journal представитель американских властей. Он и его коллеги считают, что их украинская инициатива — это «пробное дело», которое призвано показать, действительно ли Россия намерена предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить отношения с Западом, и снизить экономическое давление на страну.

США также собираются «надавить» на Москву, чтобы она выполняла соглашения о контроле над вооружением и помогла осуществить политический переходный процесс в Сирии, отмечает издание.

Американские и европейские дипломаты сомневаются, что Владимир Путин пойдёт на какую-либо сделку, особенно в преддверии президентских выборов. Но, по их мнению, двусторонние встречи, запланированные на четверг, имеют важную цель — «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования».

По данным издания, на этой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Дубае. Параллельно с этим в Баку должна состояться встреча верховного главнокомандующего НАТО Кёртиса Скапарротти с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

США и их основные союзники, в том числе Канада и Германия, хотят возродить план мирного урегулирования, который был составлен в Минске в 2015 году. Они настаивают на размещении международных миротворцев, которые возьмут под свой контроль восточную границу Украины с Россией и «фактически перекроют поставки оружия пророссийским сепаратистам», полагают чиновники.

The Wall Street Journal напоминает, что в сентябре Россия первой выступила с предложением ввести миротворческий контингент в Донбасс. Но Москва требует, чтобы «голубые каски» находились на линии соприкосновения между украинской армией и ополченцами, а не между ополченцами и Россией.

По мнению опрошенных изданием чиновников, миротворческое предложение Москвы вынуждает вести прямые переговоры с ополченцами, чего старательно избегают Киев и Запад. Они опасаются, что это может укрепить позиции «сепаратистских сил» и привести к заморозке украинского конфликта.

Представители министерств иностранных дел Германии и Франции открыто говорят, что они ищут решение, которое позволит ЕС постепенно облегчать антироссийские санкции. Вместе с тем европейский блок продолжает твёрдо поддерживать Киев.

В настоящий момент в Европе не горят особым желанием усиливать давление на Москву. Некоторые члены ЕС убеждены, что ограничительные меры оказались неэффективными. Более того, они хотят, чтобы блок расширял взаимодействие с Россией, несмотря на санкции, влияние которых на экономику страны «ослабло» за последние полтора года, заключает The Wall Street Journal.