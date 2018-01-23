Страны НАТО готовы подавить ополчение Донбасса(25)

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Анатолий Тарасов
08:18 23.01.2018
В мире / Украинская война

На этой неделе представители России и США проведут переговоры по Украине, пишет The Wall Street Journal. Опрошенные изданием западные дипломаты заявили, что перезапуск мирного процесса является ключевым. В случае если соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, то Вашингтон вместе со своими союзниками планирует увеличить давление на Москву.

На этой неделе американские власти проверят, насколько серьёзно Москва относится к мирному соглашению по Украине. Представители России и США проведут первые переговоры, с тех пор как Вашингтон заявил о предоставлении Киеву оборонительного оружия, а российская сторона отменила запланированную на декабрь встречу, пишет The Wall Street Journal. 

 

В интервью изданию американские чиновники сообщили, что реакция Кремля на объявление о поставках оружия на Украину была «сдержанной». Тем не менее, на их взгляд, именно это решение помогло «подтолкнуть» Москву к возвращению за стол переговоров.  

 

Западные дипломаты полагают, что перезапуск украинского мирного процесса является ключевой задачей. Они утверждают, что в случае если соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, то планируется увеличить давление на Россию с помощью дополнительных санкций.   

 

«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил The Wall Street Journal представитель американских властей. Он и его коллеги считают, что их украинская инициатива — это «пробное дело», которое призвано показать, действительно ли Россия намерена предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить отношения с Западом, и снизить экономическое давление на страну.

 

США также собираются «надавить» на Москву, чтобы она выполняла соглашения о контроле над вооружением и помогла осуществить политический переходный процесс в Сирии, отмечает издание.

 

Американские и европейские дипломаты сомневаются, что Владимир Путин пойдёт на какую-либо сделку, особенно в преддверии президентских выборов. Но, по их мнению, двусторонние встречи, запланированные на четверг, имеют важную цель — «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования».   

 

По данным издания, на этой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Дубае. Параллельно с этим в Баку должна состояться встреча верховного главнокомандующего НАТО Кёртиса Скапарротти с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

 

США и их основные союзники, в том числе Канада и Германия, хотят возродить план мирного урегулирования, который был составлен в Минске в 2015 году. Они настаивают на размещении международных миротворцев, которые возьмут под свой контроль восточную границу Украины с Россией и «фактически перекроют поставки оружия пророссийским сепаратистам», полагают чиновники.

 

The Wall Street Journal напоминает, что в сентябре Россия первой выступила с предложением ввести миротворческий контингент в Донбасс. Но Москва требует, чтобы «голубые каски» находились на линии соприкосновения между украинской армией и ополченцами, а не между ополченцами и Россией.  

 

По мнению опрошенных изданием чиновников, миротворческое предложение Москвы вынуждает вести прямые переговоры с ополченцами, чего старательно избегают Киев и Запад. Они опасаются, что это может укрепить позиции «сепаратистских сил» и привести к заморозке украинского конфликта.

 

Представители министерств иностранных дел Германии и Франции открыто говорят, что они ищут решение, которое позволит ЕС постепенно облегчать антироссийские санкции. Вместе с тем европейский блок продолжает твёрдо поддерживать Киев.

 

В настоящий момент в Европе не горят особым желанием усиливать давление на Москву. Некоторые члены ЕС убеждены, что ограничительные меры оказались неэффективными. Более того, они хотят, чтобы блок расширял взаимодействие с Россией, несмотря на санкции, влияние которых на экономику страны «ослабло» за последние полтора года, заключает The Wall Street Journal. 

RT / Фото
Комментарии (25)
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Пусть рискнут 08:26 23:01:2018

Уже кругом обгадились, там только не хватало от шахтеров отгребсти. И Россия не будет стоять в стороне. Путин сказал уже что не дадим Новороссию в обиду. Я думаю там уже стоит S400, только на границе и на территории России и летальное оружие Киев не спасет.

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Ты суслика видишь? 08:47 23:01:2018

Буквально пару недель назад было официальное сообщение о размещении С-400 на северо-востоке Крыма! Тем самым этот комплекс перекрыл всё воздушное пространство не только над Донбассом, но и над всем Причерноморьем! :)
А до этого, такие же комплексы были размещёны под Курском и под Армавиром! :)

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CCCP 09:39 23:01:2018

Сидя на диванах херой на словах готовы на всё. На самом деле подавление ополченцев или переход Домбаса в состав РФ западу не нужен. Нужна война, необходимо затянуть конфликт и санкции на десятки лет. Мир не нужен, в мирной ситуации Украине будет нужна финансовая помощь, Украина не Греция на её восстановление понадобится в 10 раз больше средств, которых у Европы нет и не будет. Россия не будет помогать большей части Украины, присоединит восток, от Одессы до Харькова а остальное подарит Румынам, Словакам, Полякам и Белорусам. Но идея интересна. Боевой танковый биатлон и точечные бомбардировки были бы отличными видами спорта для Олимпиады.

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Хе-ъхе 11:09 23:01:2018

Нагнут Воффку, как пить дать, он уже сам не знает, как ему без позора слить "навасрусию".:)))

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Хам 08:27 23:01:2018

Эти страны НАТО сами лезут куда им не надо, потом обвиняют везде Россию. Падальщики.

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Ты суслика видишь? 09:29 23:01:2018

А мне вот интересно, а какое такое право было у ЕС и штатов лезть на Украину и ещё ультиматумы им выдвигать, когда Януковича на их бабло валили, а сами на Крым были нацелены?! :)
А теперь насчёт "помощи" скаклам:
Притчей во языцех стали поставки украинским военным устаревших бронежилетов, которые армия США перестала использовать в середине нулевых годов.
Скандал вызвала поставка как минимум 200 Хамви, которые оказались рухлядью. Вашинтон пост писала, что отправленные Киеву Хамви были произведены еще в 80-х годах, у некоторых из машин были пластиковые двери и окна, которые не предоставляли никакой защиты, у некоторых — лопались шины после нескольких сотен километров пробега.
Украине также были поставлены контрбатарейные радары AN-TPQ-36 Firefinder производства компаний Northrop Grumman и Thales Raytheon Systems. Два первых радара Q-36 ценой в 10 миллионов долларов каждый были поставлены Украине еще в ноябре 2015 года. Один из них быстро вышел из строя, а второй оказался через неделю у ополчения!
Отдельная история — это поставки 72-х разведывательных дронов AeroVironment Raven RQ-11B Analog. Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин рассказал Рейтерс, что данные аналоговые беспилотники оказались бесполезны в условиях радиоэлектронной борьбы на Донбассе: их перехватывали и глушили, они выдавали позиции украинских сил, срок действия зарядного устройства оказался недолгим и, по сути, поставленные беспилотники не могли выполнять разведывательные функции. В итоге Raven RQ-11B Analog быстро убрали с передовой за непригодностью и связанными с ними рисками.

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Latviešu patriots 08:47 23:01:2018

Kādas ir Putina tiesības jaukties Ukrainas iekšējās lietās! Turklāt vēl ko solīt neeksistējošai mistiskai Jaunkrievijai! Krievija ir īsts agresors. NATO ir jāieved kārtība Donbasā!

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помой дырсу 08:54 23:01:2018

смотри,защитников не хватит

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Latviešu patriots 09:07 23:01:2018

Aizver žaunas pediņ! Kamēr vēl dzīvs.

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Ух ты! 09:16 23:01:2018

У нашего филолога такой сленг! Сразу видна культура народа.))))

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не обижайся 09:39 23:01:2018

на убогого. Ему и так не сладко.....

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Latviešu patriots 10:24 23:01:2018

Pret nekulturāliem krieviem kultūra lieka.

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Якобы патриоту 12:48 23:01:2018

Если ты был культурный,то ни кого не оскорблял. По коментам можно судить что ты конченный!

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9987 09:16 23:01:2018

ЧИСТО СЛУЧАЙНО ВСЕ НАТО ОКАЖЕТСЯ В КОТЛЕ ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОНБАС !

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СМЕРШ 09:26 23:01:2018

Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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