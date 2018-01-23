На этой неделе американские власти проверят, насколько серьёзно Москва относится к мирному соглашению по Украине. Представители России и США проведут первые переговоры, с тех пор как Вашингтон заявил о предоставлении Киеву оборонительного оружия, а российская сторона отменила запланированную на декабрь встречу, пишет The Wall Street Journal.
В интервью изданию американские чиновники сообщили, что реакция Кремля на объявление о поставках оружия на Украину была «сдержанной». Тем не менее, на их взгляд, именно это решение помогло «подтолкнуть» Москву к возвращению за стол переговоров.
Западные дипломаты полагают, что перезапуск украинского мирного процесса является ключевой задачей. Они утверждают, что в случае если соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, то планируется увеличить давление на Россию с помощью дополнительных санкций.
«Существует возможность разобраться с Восточной Украиной, если Москва этого захочет», — заявил The Wall Street Journal представитель американских властей. Он и его коллеги считают, что их украинская инициатива — это «пробное дело», которое призвано показать, действительно ли Россия намерена предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить отношения с Западом, и снизить экономическое давление на страну.
США также собираются «надавить» на Москву, чтобы она выполняла соглашения о контроле над вооружением и помогла осуществить политический переходный процесс в Сирии, отмечает издание.
Американские и европейские дипломаты сомневаются, что Владимир Путин пойдёт на какую-либо сделку, особенно в преддверии президентских выборов. Но, по их мнению, двусторонние встречи, запланированные на четверг, имеют важную цель — «разведать замыслы россиян и их желание вести переговоры сейчас или после голосования».
По данным издания, на этой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Дубае. Параллельно с этим в Баку должна состояться встреча верховного главнокомандующего НАТО Кёртиса Скапарротти с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.
США и их основные союзники, в том числе Канада и Германия, хотят возродить план мирного урегулирования, который был составлен в Минске в 2015 году. Они настаивают на размещении международных миротворцев, которые возьмут под свой контроль восточную границу Украины с Россией и «фактически перекроют поставки оружия пророссийским сепаратистам», полагают чиновники.
The Wall Street Journal напоминает, что в сентябре Россия первой выступила с предложением ввести миротворческий контингент в Донбасс. Но Москва требует, чтобы «голубые каски» находились на линии соприкосновения между украинской армией и ополченцами, а не между ополченцами и Россией.
По мнению опрошенных изданием чиновников, миротворческое предложение Москвы вынуждает вести прямые переговоры с ополченцами, чего старательно избегают Киев и Запад. Они опасаются, что это может укрепить позиции «сепаратистских сил» и привести к заморозке украинского конфликта.
Представители министерств иностранных дел Германии и Франции открыто говорят, что они ищут решение, которое позволит ЕС постепенно облегчать антироссийские санкции. Вместе с тем европейский блок продолжает твёрдо поддерживать Киев.
В настоящий момент в Европе не горят особым желанием усиливать давление на Москву. Некоторые члены ЕС убеждены, что ограничительные меры оказались неэффективными. Более того, они хотят, чтобы блок расширял взаимодействие с Россией, несмотря на санкции, влияние которых на экономику страны «ослабло» за последние полтора года, заключает The Wall Street Journal.
Уже кругом обгадились, там только не хватало от шахтеров отгребсти. И Россия не будет стоять в стороне. Путин сказал уже что не дадим Новороссию в обиду. Я думаю там уже стоит S400, только на границе и на территории России и летальное оружие Киев не спасет.« ответить
Буквально пару недель назад было официальное сообщение о размещении С-400 на северо-востоке Крыма! Тем самым этот комплекс перекрыл всё воздушное пространство не только над Донбассом, но и над всем Причерноморьем! :)« ответить
А до этого, такие же комплексы были размещёны под Курском и под Армавиром! :)
Сидя на диванах херой на словах готовы на всё. На самом деле подавление ополченцев или переход Домбаса в состав РФ западу не нужен. Нужна война, необходимо затянуть конфликт и санкции на десятки лет. Мир не нужен, в мирной ситуации Украине будет нужна финансовая помощь, Украина не Греция на её восстановление понадобится в 10 раз больше средств, которых у Европы нет и не будет. Россия не будет помогать большей части Украины, присоединит восток, от Одессы до Харькова а остальное подарит Румынам, Словакам, Полякам и Белорусам. Но идея интересна. Боевой танковый биатлон и точечные бомбардировки были бы отличными видами спорта для Олимпиады.« ответить
Нагнут Воффку, как пить дать, он уже сам не знает, как ему без позора слить "навасрусию".:)))« ответить
Эти страны НАТО сами лезут куда им не надо, потом обвиняют везде Россию. Падальщики.« ответить
А мне вот интересно, а какое такое право было у ЕС и штатов лезть на Украину и ещё ультиматумы им выдвигать, когда Януковича на их бабло валили, а сами на Крым были нацелены?! :)« ответить
А теперь насчёт "помощи" скаклам:
Притчей во языцех стали поставки украинским военным устаревших бронежилетов, которые армия США перестала использовать в середине нулевых годов.
Скандал вызвала поставка как минимум 200 Хамви, которые оказались рухлядью. Вашинтон пост писала, что отправленные Киеву Хамви были произведены еще в 80-х годах, у некоторых из машин были пластиковые двери и окна, которые не предоставляли никакой защиты, у некоторых — лопались шины после нескольких сотен километров пробега.
Украине также были поставлены контрбатарейные радары AN-TPQ-36 Firefinder производства компаний Northrop Grumman и Thales Raytheon Systems. Два первых радара Q-36 ценой в 10 миллионов долларов каждый были поставлены Украине еще в ноябре 2015 года. Один из них быстро вышел из строя, а второй оказался через неделю у ополчения!
Отдельная история — это поставки 72-х разведывательных дронов AeroVironment Raven RQ-11B Analog. Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин рассказал Рейтерс, что данные аналоговые беспилотники оказались бесполезны в условиях радиоэлектронной борьбы на Донбассе: их перехватывали и глушили, они выдавали позиции украинских сил, срок действия зарядного устройства оказался недолгим и, по сути, поставленные беспилотники не могли выполнять разведывательные функции. В итоге Raven RQ-11B Analog быстро убрали с передовой за непригодностью и связанными с ними рисками.
Kādas ir Putina tiesības jaukties Ukrainas iekšējās lietās! Turklāt vēl ko solīt neeksistējošai mistiskai Jaunkrievijai! Krievija ir īsts agresors. NATO ir jāieved kārtība Donbasā!« ответить
смотри,защитников не хватит« ответить
Aizver žaunas pediņ! Kamēr vēl dzīvs.« ответить
У нашего филолога такой сленг! Сразу видна культура народа.))))« ответить
на убогого. Ему и так не сладко.....« ответить
Pret nekulturāliem krieviem kultūra lieka.« ответить
Если ты был культурный,то ни кого не оскорблял. По коментам можно судить что ты конченный!« ответить
ЧИСТО СЛУЧАЙНО ВСЕ НАТО ОКАЖЕТСЯ В КОТЛЕ ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОНБАС !« ответить
Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.« ответить