Почти каждая из женщин, работающих в Голливуде, хотя бы раз за свою карьеру была жертвой сексуальных домогательств или насилия, согласно результатам опроса, проведённого изданием USA Today. Хотя методика проведения исследования вызывает вопросы, его результаты отражают реальное положение дел в индустрии.

«Почти каждая из сотен женщин, принявших участие в уникальном исследовании USA Today, утверждает, что испытала на себе одну из форм сексуального домогательства или насилия в ходе своей профессиональной деятельности в Голливуде», — сообщает USA Today.

До последнего момента многочисленные истории, рассказанные знаменитыми актрисами, в числе которых были Роуз Макгован, Эшли Джад, Сальма Хайек, о сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин, таких как «воротила киноиндустрии» Харви Вайнштейн, не имели фактического подтверждения. Однако теперь они подкреплены результатами исследования.

В сотрудничестве с ассоциацией «Творческая коалиция. Женщины в кино и на телевидении», а также с Национальным центром по определению источников сексуального насилия USA Today провёл опрос среди 843 женщин, работающих в индустрии развлечений в различных должностях (продюсеры, актрисы, сценаристы, режиссёры, редакторы и другие), и расспросил их об опыте столкновений с неподобающим сексуальным поведением на работе.

По словам издания, «результаты производят отрезвляющий эффект». Почти каждая из опрошенных женщин (94%) заявила, что на собственном опыте столкнулась с той или иной формой домогательства или насилия, часто со стороны старших и более влиятельных коллег.

Более того, «больше 1/5 респонденток (21%) сказали, что их хотя бы раз заставляли выполнять действия сексуального характера».

При этом только одна из четырёх женщин рассказывала кому-либо о пережитом, опасаясь личной или профессиональной мести, сообщает издание.

Среди тех, кто всё же сообщал о произошедшем, большинство признались, что это им не помогло. Всего 28% женщин отметили, что после сообщений рабочая ситуация изменилась к лучшему.

Кое-какие из полученных результатов показались изданию удивительными: несмотря на то что споры о сексуальных домогательствах на рабочем месте ведутся в США с 1991 года, более трети опрошенных женщин «даже не были уверены в том, что произошедшее с ними было сексуальным домогательством».

При этом, хотя женщины зрелого возраста сталкивались с сексуальными домогательствами чаще, их более молодые коллеги с опытом работы в индустрии менее пяти лет чаще придавали неподобающее поведение огласке.

«И это даёт надежду на то, что существующий статус-кво — домогательства цветут пышным цветом, поскольку мало кто жалуется и никто из власть имущих ничего не предпринимает, — будет меняться по мере того, как в индустрию придёт больше молодых женщин, которые станут задавать тон», — считает издание.

Как отмечает сам USA Today, метод проведения исследования (опрос проводился онлайн, после того как партнёры издания выслали его участницам приглашения по e-mail) не даёт права считать его репрезентативным, с научной точки зрения, для всей индустрии, не говоря уже о более широкой аудитории женщин, работающих в разных областях.

По словам директора Центра гендерного равенства и здоровья в Калифорнийском университете Аниты Радж, к результатам опроса следует относиться с осторожностью. Однако его результаты кажутся специалисту «надёжными и важными».

Как отметила Радж, результаты опроса, проведённого USA Today, показывают больший, чем обычно, процент злоупотреблений на рабочих местах. «Но мы знаем, что в зависимости от профессии, данные разнятся», — добавила эксперт. По её словам, такие высокие значения кажутся логичными в индустрии, где «роль через постель» считалась нормой в течение многих десятилетий.

Женщины не всегда могут отличить требования шоу-бизнеса от сексуального домогательства, считает Радж. Так, поцелуй без согласия на самом деле считается преступлением в Калифорнии, однако это не помешало обладателю «Оскара» Эдриэну Броуди сделать это в прямом эфире с актрисой Хелли Берри в 2003 году.

«Да, мне хотелось бы видеть более серьёзный научный подход, однако 94% не выглядят шокирующими. Это лишь говорит о том, что в Голливуде эта практика повсеместна», — отмечает специалист.