«Почти каждая из сотен женщин, принявших участие в уникальном исследовании USA Today, утверждает, что испытала на себе одну из форм сексуального домогательства или насилия в ходе своей профессиональной деятельности в Голливуде», — сообщает USA Today.
До последнего момента многочисленные истории, рассказанные знаменитыми актрисами, в числе которых были Роуз Макгован, Эшли Джад, Сальма Хайек, о сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин, таких как «воротила киноиндустрии» Харви Вайнштейн, не имели фактического подтверждения. Однако теперь они подкреплены результатами исследования.
В сотрудничестве с ассоциацией «Творческая коалиция. Женщины в кино и на телевидении», а также с Национальным центром по определению источников сексуального насилия USA Today провёл опрос среди 843 женщин, работающих в индустрии развлечений в различных должностях (продюсеры, актрисы, сценаристы, режиссёры, редакторы и другие), и расспросил их об опыте столкновений с неподобающим сексуальным поведением на работе.
По словам издания, «результаты производят отрезвляющий эффект». Почти каждая из опрошенных женщин (94%) заявила, что на собственном опыте столкнулась с той или иной формой домогательства или насилия, часто со стороны старших и более влиятельных коллег.
Более того, «больше 1/5 респонденток (21%) сказали, что их хотя бы раз заставляли выполнять действия сексуального характера».
При этом только одна из четырёх женщин рассказывала кому-либо о пережитом, опасаясь личной или профессиональной мести, сообщает издание.
Среди тех, кто всё же сообщал о произошедшем, большинство признались, что это им не помогло. Всего 28% женщин отметили, что после сообщений рабочая ситуация изменилась к лучшему.
Кое-какие из полученных результатов показались изданию удивительными: несмотря на то что споры о сексуальных домогательствах на рабочем месте ведутся в США с 1991 года, более трети опрошенных женщин «даже не были уверены в том, что произошедшее с ними было сексуальным домогательством».
При этом, хотя женщины зрелого возраста сталкивались с сексуальными домогательствами чаще, их более молодые коллеги с опытом работы в индустрии менее пяти лет чаще придавали неподобающее поведение огласке.
«И это даёт надежду на то, что существующий статус-кво — домогательства цветут пышным цветом, поскольку мало кто жалуется и никто из власть имущих ничего не предпринимает, — будет меняться по мере того, как в индустрию придёт больше молодых женщин, которые станут задавать тон», — считает издание.
Как отмечает сам USA Today, метод проведения исследования (опрос проводился онлайн, после того как партнёры издания выслали его участницам приглашения по e-mail) не даёт права считать его репрезентативным, с научной точки зрения, для всей индустрии, не говоря уже о более широкой аудитории женщин, работающих в разных областях.
По словам директора Центра гендерного равенства и здоровья в Калифорнийском университете Аниты Радж, к результатам опроса следует относиться с осторожностью. Однако его результаты кажутся специалисту «надёжными и важными».
Как отметила Радж, результаты опроса, проведённого USA Today, показывают больший, чем обычно, процент злоупотреблений на рабочих местах. «Но мы знаем, что в зависимости от профессии, данные разнятся», — добавила эксперт. По её словам, такие высокие значения кажутся логичными в индустрии, где «роль через постель» считалась нормой в течение многих десятилетий.
Женщины не всегда могут отличить требования шоу-бизнеса от сексуального домогательства, считает Радж. Так, поцелуй без согласия на самом деле считается преступлением в Калифорнии, однако это не помешало обладателю «Оскара» Эдриэну Броуди сделать это в прямом эфире с актрисой Хелли Берри в 2003 году.
«Да, мне хотелось бы видеть более серьёзный научный подход, однако 94% не выглядят шокирующими. Это лишь говорит о том, что в Голливуде эта практика повсеместна», — отмечает специалист.
V USA est' deti? Kakoj procent detej poluchen putem iskustvennogo vyrawivanija bez uchastija kak bab, tak i muzhikov? Chto? Net texnologii? Nu togda vse rozhavshie baby - javnyj priznak uspeshnogo seksual'nogo domogatel'sva... ili muzhika... ili baby...« ответить
Tak chto nado brat' vsex bab s det'mi skopom i objazat' dokazyvat' chto oni ne nasilovali muzhikov...
разврат,содом и гоммора-вот и есть суть,дерьмоголивуда!« ответить
чему удивляться!