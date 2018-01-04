Страшные последствия пьянства(2)

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Анатолий Тарасов
09:57 04.01.2018
Техно / Наука

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития рака. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

В ходе экспериментов ученые давали мышам разбавленный этиловый спирт, а затем методами секвенирования ДНК и хромосомного анализа отслеживали влияние ацетальдегида на их гены. Это токсичное вещество образуется при переработке спиртных напитков в организме.

 

Исследователи выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках крови и необратимо меняет его структуру. Эти изменения, в свою очередь, увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак груди или кишечника. «Важно помнить, что даже если ответственные за переработку алкоголя и репарацию ДНК системы организма в порядке, они все равно несовершенны, и употребление алкоголя все равно может вызвать рак», — пояснил профессор Кетан Пател, один из авторов работы.

 

«Это исследование показывает, какой ущерб употребление алкоголя может наносить нашим клеткам, что может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем похмелье», — приводит портал MedicalXpress слова профессора Линды Боулд, эксперта благотворительной организации Cancer Research UK.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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ИвАн 10:35 04:01:2018

А чего фотка с безобидным пивом? С баярышником надо было фоткать ватника.

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CCCP 10:38 04:01:2018

Глистов спирт разогнал.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)