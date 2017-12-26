Рождество — это время сказок. И порой кажется, что некоторые западные политики черпают в них вдохновение. Охотно рассказывается страшная сказка о злом хозяине Кремля Путине и его троллях, которые всеми возможными средствами хотят сеять смуту и вскружить нам головы, пишет Der Spiegel, Германия.

Мифологически это довольно весело. Но политически — опасно. Потому что если очень твердо верить в это, то неожиданно страшные истории становятся реальностью.

Как раз только что передавали о последней кремлевской выходке: якобы российские подводные лодки шпионят в Атлантике и в Средиземном море за нашими телекоммуникационными кабелями. Конечно, это просто наглость. Ведь на это имеют право только американцы. Во всяком случае со стороны НАТО не поступало никаких жалоб по поводу «USS Jimmy Carter», той самой вооруженной подводной лодки ВМФ США, которая предположительно для АНБ перехватывает подводные кабели из стекловолокна и может таким образом следить за трансатлантической перепиской в интернете. Но теперь один высокопоставленный командир НАТО пожаловался в интервью газете Washington Post на «действия русских под водой вблизи подводного кабеля».

Проблема с такого рода сообщениями состоит в том, что ни обычный гражданин, ни журналисты не могут это проверить. Может быть, там и есть подводные лодки. А может быть, и нет. Во всяком случае такие сообщения вызывают у людей чувство беспокойства. А что касается русских, то здесь и без того достаточно беспокойства.

В русских сказках есть такой персонаж — Баба-Яга. Это злая лесная ведьма, которая в своей ступе скачет по лесу, заметает метлой следы и живет в избушке на курьих ножках. Это описание не подходит непосредственно к российскому президенту Владимиру Путину, имеющему пристрастие к темным очкам и селфи с обнаженным торсом. Между тем Путин, как баба-Яга, стал на Западе корнем зла, воплощением всех бед.

Действительно, есть достаточно примеров, когда российская политика силы очевидна: бомбы в Сирии, интервенции в Восточной Украине и в Крыму. Но здесь речь идет о скрытых делах, предполагающих секретное оказание влияния. Так, например, газета Süddeutsche Zeitung цитировала недавно некое «Пражское заявление», в котором «эксперты по вопросам безопасности из 22 стран» перечислили случаи российского вмешательства: наряду с референдумом по Брекситу и нидерландским голосованием о соглашении с Украиной это и референдум по Конституции в Италии, выборы в Бундестаг и даже референдум в Каталонии.

В США специальный прокурор Роберт Мюллер и его люди уже давно пытаются доказать, что президент и его советники причастны к каким-то российским безобразиям. А недавно британский премьер-министр Тереза Мэй на ужине в Лондоне рассказала своими удивленным слушателям, что Россия вмешивается в западные выборы и использует «фейковые новости» для манипуляции общественным мнением и СМИ. Она действительно говорила об угрозе мировому порядку.

Вот только доказательств нет. Что касается Трампа, то в любом случае известно, что его люди до выборов разговаривали с русскими. Опасно ли это? Это как посмотреть. Если русские — дьяволы, то опасно. Папа Римский недавно предостерегал от разговоров с дьяволом, потому что он является очень интеллигентной, риторически одаренной «личностью»: «Если ты начнешь говорить с дьяволом, то ты пропал. Он вскружит тебе голову».

Примерно в таком духе звучат обвинения в адрес Путина, таинственного бывшего агента КГБ. В некоторых случаях подробный анализ положения дел с предоставлением доказательств выглядит довольно наглядно. Одно исследование Оксфордского университета недавно выяснило, что если и было какое-то российское влияние на Брексит, то «оно было незначительным». Так, например, за две недели до референдума по Брекситу в июне 2016 года было отправлено примерно 16 000 твитов от 105 российских аккаунтов. И в Youtube число сообщений российского происхождения, касающихся Брексита, также было «незначительно».

Западные политики и журналисты обвиняют русских в искажении действительности и при этом сами ее искажают. Это уже не имеет ничего общего со сказками, а скорее связано с патологической политикой.