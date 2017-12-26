Мифологически это довольно весело. Но политически — опасно. Потому что если очень твердо верить в это, то неожиданно страшные истории становятся реальностью.
Как раз только что передавали о последней кремлевской выходке: якобы российские подводные лодки шпионят в Атлантике и в Средиземном море за нашими телекоммуникационными кабелями. Конечно, это просто наглость. Ведь на это имеют право только американцы. Во всяком случае со стороны НАТО не поступало никаких жалоб по поводу «USS Jimmy Carter», той самой вооруженной подводной лодки ВМФ США, которая предположительно для АНБ перехватывает подводные кабели из стекловолокна и может таким образом следить за трансатлантической перепиской в интернете. Но теперь один высокопоставленный командир НАТО пожаловался в интервью газете Washington Post на «действия русских под водой вблизи подводного кабеля».
Проблема с такого рода сообщениями состоит в том, что ни обычный гражданин, ни журналисты не могут это проверить. Может быть, там и есть подводные лодки. А может быть, и нет. Во всяком случае такие сообщения вызывают у людей чувство беспокойства. А что касается русских, то здесь и без того достаточно беспокойства.
В русских сказках есть такой персонаж — Баба-Яга. Это злая лесная ведьма, которая в своей ступе скачет по лесу, заметает метлой следы и живет в избушке на курьих ножках. Это описание не подходит непосредственно к российскому президенту Владимиру Путину, имеющему пристрастие к темным очкам и селфи с обнаженным торсом. Между тем Путин, как баба-Яга, стал на Западе корнем зла, воплощением всех бед.
Действительно, есть достаточно примеров, когда российская политика силы очевидна: бомбы в Сирии, интервенции в Восточной Украине и в Крыму. Но здесь речь идет о скрытых делах, предполагающих секретное оказание влияния. Так, например, газета Süddeutsche Zeitung цитировала недавно некое «Пражское заявление», в котором «эксперты по вопросам безопасности из 22 стран» перечислили случаи российского вмешательства: наряду с референдумом по Брекситу и нидерландским голосованием о соглашении с Украиной это и референдум по Конституции в Италии, выборы в Бундестаг и даже референдум в Каталонии.
В США специальный прокурор Роберт Мюллер и его люди уже давно пытаются доказать, что президент и его советники причастны к каким-то российским безобразиям. А недавно британский премьер-министр Тереза Мэй на ужине в Лондоне рассказала своими удивленным слушателям, что Россия вмешивается в западные выборы и использует «фейковые новости» для манипуляции общественным мнением и СМИ. Она действительно говорила об угрозе мировому порядку.
Вот только доказательств нет. Что касается Трампа, то в любом случае известно, что его люди до выборов разговаривали с русскими. Опасно ли это? Это как посмотреть. Если русские — дьяволы, то опасно. Папа Римский недавно предостерегал от разговоров с дьяволом, потому что он является очень интеллигентной, риторически одаренной «личностью»: «Если ты начнешь говорить с дьяволом, то ты пропал. Он вскружит тебе голову».
Примерно в таком духе звучат обвинения в адрес Путина, таинственного бывшего агента КГБ. В некоторых случаях подробный анализ положения дел с предоставлением доказательств выглядит довольно наглядно. Одно исследование Оксфордского университета недавно выяснило, что если и было какое-то российское влияние на Брексит, то «оно было незначительным». Так, например, за две недели до референдума по Брекситу в июне 2016 года было отправлено примерно 16 000 твитов от 105 российских аккаунтов. И в Youtube число сообщений российского происхождения, касающихся Брексита, также было «незначительно».
Западные политики и журналисты обвиняют русских в искажении действительности и при этом сами ее искажают. Это уже не имеет ничего общего со сказками, а скорее связано с патологической политикой.
Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.« ответить
Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.
К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.
И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.
Dirst vajag mazāk, ka padomju vara 1918 būtu piešķīrusi neatkarību Latvijai. Pirmkārt, pirmā Latvijas valsti atzina Lielbritānija. Otrkārt strēlnieki PIESPIEDA Ļeņinu atzīt Latviju, vēlāk 1920.g Latvijas armija, patriecot no Latvijas teritorijas Stučkas sarkanos mērgļus piespieda krievus noslēgt 20.g miera līgumu, kuru gan Staļins lauza 40.g okupējot Latviju. Tā kā mēs nekādu pateicību pret Krieviju neizjūtam, un nekad neizjutīsim. Mēs okupāciju nekad neaizmirsīsim.« ответить
«эксперты по вопросам безопасности из 22 стран» перечислили случаи российского вмешательства: ============Это похоже, как бабки на заваленке ,,перемывают,,кости односельчанам. )))))Как всегда без доказательств, но главное говорить« ответить