Стратегия Вашингтона в Сирии направлена на расчленение этой страны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Собственно, этой емкой и недвусмысленной формулировкой объясняются практически все инициативы и виражи США на сирийском направлении в последние месяцы. А если смотреть более ретроспективно — и годы. С одной стороны, американцы настроены опосредованно — через спонсируемые ими местные силы — заполучить самые лакомые куски от «сирийского пирога» в виде контроля над богатыми ресурсами и имеющими стратегическое значение территориями этой страны. С другой — их задели за живое и вызвали длительный приступ нервической ревности успехи России в борьбе с терроризмом и сохранении законной власти в Дамаске.
А тут еще и всевозможные опросы, в том числе и внутриамериканские, которые показывают: Соединенные Штаты стремительно теряют лидерство в мире. Есть еще и общий ближневосточный фон: Вашингтон заинтересован в поддержании нестабильности в регионе и перманентной перекройке границ находящихся внутри него стран по самым разным экономическим и геополитическим причинам. Все эти элементы сошлись в одной точке — Сирии и ее лидере. И с новой силой активизировался после некоторого затишья в американской политико-дипломатической риторике «фактор Асада».
Роль фронтмена, разумеется, досталась Рексу Тиллерсону: должность у него такая. Выступая в Стэнфордском университете, госсекретарь заявил, что США, Евросоюз и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду районов. Более того, призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада. Но ведь экономическое давление на президента — это давление прежде всего, по факту, на сирийский народ, остро нуждающийся во внешней помощи. Да и разве на подконтрольной, подчеркнем еще раз, законной власти территории проживают не люди? И отказ в восстановлении этих районов разве не напоминает новое наказание, уготованное простым сирийцам, измученным войной и разрухой?
Недавно Тиллерсон со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в Лондоне обсуждали, каким именно образом завершить правление Асада, отзываясь о нем, разумеется, в весьма негативных тонах. Джонсон в рамках англосаксонской солидарности поддержал идеи Вашингтона, в очередной раз страстно озабоченного сменой власти в Сирийской Арабской Республике. И вновь отметим в который раз: не их это дело — решать, кому руководить чужой страной. Это полная и нераздельная прерогатива сирийского народа, и только его одного. Реанимируя старые идеи отстранить Асада от власти, с которыми, как казалось еще год назад, США распрощались, Вашингтон не демонстрирует ровным счетом никакого креатива и изобретательности. Без огонька американцы работают, без задора. Опять Дамаску вменяется использование химического оружия. Избитая бессодержательная тема, вытащенная из пыльного шкафа! На сей раз сирийские власти обвиняются в применении химоружия в Восточной Гуте. Россия в этой несостоятельной версии якобы тоже несет ответственность как некий куратор Дамаска. Понятно, что это очередная, не без налета банальности попытка очернить Российскую Федерацию. В общем, та самая, заезженная до дыр, пластинка.
В российском МИД подчеркивают, что США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть сценарий, который в разных интерпретациях они некогда осуществили в Югославии, Ираке и Ливии. То есть подготовить мировую общественность к тому, что «страшный» и «преступный» режим необходимо убирать силовым путем. Россия, если уж говорить о химоружии, предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию фактов его применения. Увы, существующие структуры, занимающиеся этими вопросами, как бы это сказать, слегка себя дискредитировали. Вашингтон, разумеется, против. Ну и действительно, к чему Штатам независимый и неуправляемый орган, который может докопаться до правды во всех ее деталях и окончательно снять пока ничем не подтвержденные обвинения против Дамаска?
И еще. В Госдепе заявляют, что одной из целей США будет уменьшение влияния Ирана в Сирии. Раз уж с Россией не получилось: видимо, логика именно такова. В общем, если рассмотреть совокупность всех этих фактов, замах в Вашингтоне вновь взят «на рубль». Но ведь так иногда бывает, что удар получается «на копейку». Во всяком случае, для Сирии это будет самым предпочтительным вариантом.
Сергей Ильин
англосакские выродки получат по заслугам« ответить
Это тебе сказала машка защекина из мид соссии???« ответить
так ты и есть машка защекина, чего хотела?« ответить
этих уродов в сша давно пора уничтожить и везде будет мир !« ответить
смерть американцам !« ответить
Как оказалось в организации незаконной доставки вооружения замешаны высокопоставленные деятели ООН. Об этом свидетельствуют данные «WikiLeaks», сотрудники которой вскрыли неблаговидные поступки, перехватив переписку чиновников гуманитарной организации. Кроме того появились факты того, что военная контрабанда доставляется колоннами «Красного Креста» и «Красного Полумесяца».« ответить
Согласно международных договоренностей гуманитарные конвои ООН и этих организаций не подлежат досмотру правительственными ведомствами любого государства, чем пользуются силы заинтересованные в поддержании конфликта.
Именно таким образом на север Хамы попало большое количество ракет для РСЗО «Град» и ПТРК TOW. По этому поводу джихадисты даже выпустили ролик, в котором похвастались переданным, при этом заявив, что «посылка» получена от США. Любопытно, что средствами космической разведки передвижение никаких других колонн в этот регион не замечено, кроме конвоя «Красного полумесяца». До этого боевики испытывали «снарядный голод», практически не применяя системы залпового огня. Вот такая выходит поддержка террористов от ООН.
Творчество болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о поставках вооружений из Европы террористам в Сирию вызвало легкое брожение за пределами газетных статей. Органы власти ЕС решили разобраться. как так получилось, что 33% всех вооружений и 20% боеприпасов, ИГИЛ получил из свободной и демократической Европы.« ответить
Парламентская ассамблея Совета Европы предложила начать расследование по делу об экспорте оружии под покровительством ЦРУ из Румынии и Болгарии боевикам в САР.
Болгарский портал «19 минут» опубликовал документ, выпущенный ассамблеей, в котором говорится о начале расследования экспорта оружия из Болгарии и Румынии в период с 2014 по 2017 год для террористической группировки ДАИШ и других террористических организаций в Сирии.
Исходя из информационного доклада, подготовленного в апреле прошлого года болгарской журналисткой Диляной Гайтанджиевой, становится понятно, что террористы в Сирии получают большие партии оружия производства стран Восточной Европы, в том числе и Болгарии.
Журналистка сообщила, что это оружие экспортируется непосредственно режиму Аль-Сауда и США, чтобы потом попасть в руки боевиков в САР. По ее словам, для поставок вооружения через Болгарию террористам, ЦРУ и министерство обороны Саудовской Аравии используют азербайджанскую авиакомпанию «Silkroad».
Страна уродов соссия ..причем тут США????США уничтожила ИГ пока нелюди соссии уничтожали школы детсады базары...« ответить
ХА. БЭИЛС. САМ ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО ВЫСРАЛ?« ответить
это местный долбойоб« ответить