Страшный стыд Кристиана Бэйла

Кристиан Бэйл, некогда сыгравший Джона Коннора в «Терминаторе: Да придёт спаситель», признался, что сожалеет об итоговом качестве фильма и согласился на роль, только чтобы досадить скептикам.

«Я отвечал им “нет” три раза, поскольку сюжет показался мне никудышным. Хотя в своё время я с удовольствием смотрел первую часть», ‒ говорит актёр. «Здесь сыграла свою роль неудачная череда событий, связанная с забастовкой сценаристов. Джон Нолан вполне мог прийти и написать действительно выдающийся сценарий, но он оказался связан предварительными обязательствами. Лично для меня это стало большим ударом, ведь я так надеялся придать франшизе новый импульс. К сожалению, ещё во время съёмок стало ясно, что ничего подобного не произойдёт. И мне очень стыдно».

Бэйл продолжает: «Во мне взыграло упрямство, ведь все вокруг твердили, что мне ни в коем случае не стоит соглашаться на участие в проекте, и я тоже так считал. Но затем люди стали говорить мне это в лицо, и я завёлся: “Да неужели? Хорошо, тогда посмотрите, как я сыграю эту роль”. Примерно такими мотивами я руководствовался, делая свой выбор».

Шестая часть «Терминатора» окажется на экранах в июле 2019-го и станет прямым продолжением «Судного дня», проигнорировав события трёх предыдущих лент. Режиссёром выступит Тим Миллер («Дэдпул»), а Джеймс Кэмерон вернётся в качестве продюсера.