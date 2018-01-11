Страшный стыд Кристиана Бэйла

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Анатолий Тарасов
14:30 11.01.2018
Кино / Актеры

Кристиан Бэйл, некогда сыгравший Джона Коннора в «Терминаторе: Да придёт спаситель», признался, что сожалеет об итоговом качестве фильма и согласился на роль, только чтобы досадить скептикам.

«Я отвечал им “нет” три раза, поскольку сюжет показался мне никудышным. Хотя в своё время я с удовольствием смотрел первую часть», ‒ говорит актёр. «Здесь сыграла свою роль неудачная череда событий, связанная с забастовкой сценаристов. Джон Нолан вполне мог прийти и написать действительно выдающийся сценарий, но он оказался связан предварительными обязательствами. Лично для меня это стало большим ударом, ведь я так надеялся придать франшизе новый импульс. К сожалению, ещё во время съёмок стало ясно, что ничего подобного не произойдёт. И мне очень стыдно».

 

Бэйл продолжает: «Во мне взыграло упрямство, ведь все вокруг твердили, что мне ни в коем случае не стоит соглашаться на участие в проекте, и я тоже так считал. Но затем люди стали говорить мне это в лицо, и я завёлся: “Да неужели? Хорошо, тогда посмотрите, как я сыграю эту роль”. Примерно такими мотивами я руководствовался, делая свой выбор».

 

Шестая часть «Терминатора» окажется на экранах в июле 2019-го и станет прямым продолжением «Судного дня», проигнорировав события трёх предыдущих лент. Режиссёром выступит Тим Миллер («Дэдпул»), а Джеймс Кэмерон вернётся в качестве продюсера.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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