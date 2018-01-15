Страсти по футболу

Футбол не зря называют игрой № 1. Среди миллионов его поклонников немало и кинематографистов. И это не могло не отразиться на их творчестве, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сейчас болельщики готовятся к предстоящему Чемпионату мира. А в 2017 году в России отметили 120-летие первого футбольного матча. На стыке этих двух событий «Ленфильм» организовал настоящий футбольный киномарафон. В течение нескольких дней в кинозале киностудии проходили просмотры знаменитых фильмов, снятых в Ленинграде-Петербурге. Среди них: легендарные «Вратарь», «Одиннадцать надежд», «Удар, еще удар!», «Запасной игрок». Все просмотры, что немаловажно, были организованы бесплатно.

А главный день этого киномарафона – 28 декабря. В рамках «Ленфильм-клуба» будет показан фильм известнейшего спортивного кинорежиссера Виктора Садовского «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа». Картина снята еще в 1991 году, но прошла практически незамеченной. На этом раз на показ придут многие легендарные футболисты и тренеры, принимавшие участие в съемках фильмов о футболе, и съемочная группа. В фойе «Ленфильма» развернется выставка киноплакатов спортивных фильмов, начиная с 1930-х годов. В качестве сюрприза зрители увидят ленфильмовский короткометражный фильм «Сон болельщика», снятый в 1950-е годы режиссером Гербертом Раппапортом, известным зрителям по фильмам «Музыкальная история», «Воздушный извозчик» и «Два билета на дневной сеанс». Фильм считался утерянным, но его удалось отыскать в Музее кино… Вены. Дело в том, что Герберт Раппапорт, уроженец австрийской столицы, после аншлюса уехал в Голливуд, откуда его переманили в СССР. Хотя вся его успешная творческая карьера состоялась в Ленинграде, в Австрии его считают «своим» кино-классиком и бережно хранят его наследие.

Зрители Риги смогут посмотреть события футбольного киномарафона на интернет портале «Культура.рф». Трансляция начнется 28 декабря в 19-00.

Тысячи фильмов

Однажды известный петербургский киновед и спортивный комментатор Алексей Дунаевский озадачился посчитать, сколько создано фильмов о футболе? Оказалось, каждый год на экраны разных стран мира выходит около ста картин. Получается, об игре № 1 за век кино снято тысячи картин. А кто стал пионером?

Первооткрывателем считается венгерский режиссер Золтан Корда. До переезда в Британию, где он поставил знаменитые «Четыре пера», «Книгу джунглей» и «Сахару», режиссер снял в Германии немой фильм «Одиннадцать чертей» — о рабочих, таксистах и учителях, создавших в бедном районе на окраине команду. Они смело бросили вызов богатому футбольному клубу и, несмотря на козни и интриги, одержали победу.

Немцы первые? Этого считающие себя родоначальниками игры англичане пережить не могли. В 1930-м они сняли картину «Великая игра». Они гордо сообщили: это первый фильм, где футбол стал центром повествования. Съемки проходили на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», принадлежащим «Челси». А роли на поле играли выдающиеся футболисты того времени.

Но напрасно спорили англичане и немцы. Как удалось выяснить, первую картину о футболе сняли в 1925 году в СССР. Она называлась «Советский воздух» и рассказывала о приключениях футболиста на румынской границе, куда случайно залетел пробитый им мяч. А в Ленинграде в 1920-е годы советский режиссер Альфред Доббельт создал сразу две футбольные картины «Спортивная лихорадка» и «Конкурс на…». Увы, режиссеры-первопроходцы спортивного кино были репрессированы в сталинские годы и их фильмы не сохранились. Но, похоже, именно они стали открывателями темы.

Чтобы тело и душа были молоды

Многие знают спортивный марш из фильма «Вратарь»: «Чтобы тело и душа были молоды, закаляйся, как сталь!». Ленфильмовская лента вышла на экраны в 1937 году и до сих пор пользуется популярностью. Основой стал роман Льва Кассиля. Автор «Кондуит и Швамбрании» в молодости мечтал стать голкипером, причем «сухим». Увы, голы он пропускал, зато мы получили замечательного детского и не только детского писателя.

Режиссер фильма «Вратарь» Сергей Тимошенко искал исполнителя на главную роль. На Волге увидел молодца, который ловко ловил арбузы. Оказалось, это начинающий актер Григорий Плужник. Так картина нашла вратаря Антона Кандидова, а сцена из жизни вошла в фильм.

Картину снимали сразу в нескольких городах. Так матчи по сюжету проходили в Москве. Но погода не баловала. Поэтому вход на стадион – московский. Эпизоды на трибунах организовали в павильонах «Ленфильма». А сами игры запечатлели на стадионе киевского «Динамо».

Кульминация фильма – матч советских футболистов с зарубежной командой «Черные буйволы». Чтобы футбольные страсти были настоящими, на роль «буйволов» пригласили «звезд» киевского «Динамо». В тот год проходил первый Чемпиона СССР по футболу. «Динамо» из-за съемок пропустил игру с командой «Красное знамя» из Егорьевска. Спортивные функционеры знали причину – команда получила официальное разрешение принимать участие в съемках. Но поднялся скандал.

Пресса назвала пропуск игры «чванством» именитого клуба. Позже матч состоялся. И именно в Егорьевске. Киевляне были по-настоящему рассержены на соперников и выиграли со счетом 12-0. Правда, все-таки чемпионами в тот год не стали. Их опередили одноклубники из Москвы. Киевское «Динамо» завоевало «серебро».

Во время войны многие киевские игроки оказались в плену. Одна из легенд советского спорта гласит, что они были расстреляны фашистами после победы над германскими футболистами в оккупированном Киеве.

Любовь и пенальти

Режиссер Семен Тимошенко автор еще одного известно футбольного фильма «Запасной игрок». Ее снимали в тревожный для советского спорта момент. В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки наша сборная проиграла Югославии. Сталин враждовал с Тито. Последовали гонения на игру №1. Делать кино о футболе со стороны Тимошенко было подвигом.

Главную роль в картине сыграл Георгий Вицин. Его герою Васе Веснухину по сюжету – 19 лет. Вицину было 37. Но он легко прошел пробы, оставив позади 26-летнего Леонида Быкова.

Застенчивый герой Вицина влюблен в гимнастку Валю. Но объясниться не может. Помогает футбол. В финале Веснухина в ответственном матче ставят на ворота. Как на грех, судья назначает пенальти. И герой Вицина мяч не пропускает. Команда выигрывает, а неприступная Валя дает понять Васе, что он ей не безразличен.

На крупных планах в картине футболистов изображают актеры Георгий Вицин, Всеволод Кузнецов, Алексей Рыбников. А на общем плане показан настоящий матч ? Кубка СССР 1954 года между днепропетровским «Металлургом» и ленинградской командой ОДО.

Одна из проблем футбольных фильмов – где взять народ для заполнения трибун. Тимошенко с этой задачей справился так. Между участниками массовки «усадили» фотографии людей, наклеенных на фанеру. Массовка их раскачивала, издалека было похоже на заполненный стадион.

Спасительная игра

Знаменитый режиссер Виктор Садовский снял на «Ленфильме» несколько футбольных картин. «Удар! Еще удар!» он создавал в не самый удачный для «Зенита» год – 1967-й. Команда играла слабо. Болельщики на матчи не ходили.

А картина не просто о футболе, а – о ленинградском футболе. Известный игрок, участник легендарного матча весны 1942 года в блокадном Ленинграде, Таманцев назначен главным тренером команды «Заря». Клуб дошёл до финала престижного Кубка Северных морей. На главный матч сезона в Ленинград прилетела команда «Рифы» из вымышленного Норгафена. И наши, естественно, выиграли.

Роль тренера блестяще сыграл Виктор Коршунов. А его сына, футболиста Сергея – Валентин Смирнитский. В эпизодах участвовали многие знаменитые «зенитовцы».

На съемках Садовский использовал гениальный ход. Он договорился с футбольной федерацией, и на ряде матчей игроки «Зенита», вместо фирменной, выступали в форме «Зари», а соперники в форме «Рифов».

Кстати, по итогам чемпионата СССР «Зенит» занял в том году последнее место. Но команду оставили в высшей лиге. С формулировкой – в год 50-летия Октября, команда города трех революций должна играть!

И все-таки прошли в финал. Но в кино

В 1975 году вышел еще один знаменитый фильм Садовского «Одиннадцать надежд». Накануне состоялись драматические события. Сборная СССР отказалась участвовать в мачте с Чили, поскольку он должен был проходить на стадионе Сантьяго, который совсем недавно пиночетовская хунта использовала в качестве концлагеря. Нашей команде засчитали поражение и она «пролетела» мимо финала Чемпионата мира.

Главный герой фильма тренер Воронцов (Анатолий Папанов) для матча за участие в финальном турнире чемпионата мира выбирает одиннадцать лучших игроков. И они добиваются желаемого результата.

В фильме снималось немало блистательных актеров. Среди них и Евгений Леонов-Гладышев. Он вспоминал, чтобы актеры выглядели достойными сборной СССР, на монтаже их тела и головы склеивали с… ногами виртуозных футболистов «Зенита».

Что ни говорите, хороший футбол – настоящее искусство. Искусству кино его не переиграть.

Анатолий АГРАФЕНИН.

Фото из архива киностудии «Ленфильм»

И ещё один фильм

Картина «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом за всю историю российского кино с 1991 года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах. Фильм режиссера Антона Мегердичева на данный момент собрал в прокате 1,66 миллиарда рублей, обогнав предыдущего рекордсмена — сказку «Последний богатырь», вышедшую на экраны в начале декабря 2017 года и заработавшую в кинотеатрах 1,65 миллиарда. «Движение вверх» повествует о знаменитом баскетбольном матче между сборными СССР и США, состоявшемся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Тогда советским баскетболистам удалось одолеть американских, чего в рамках Олимпийских игр прежде сделать не удавалось никому.