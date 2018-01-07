«Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК «Вагнер». В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто «в курсе» — его и так знают.
Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября — 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» — и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился».
Не уверен, кстати, что эта статистика — полная.
Товарищ участвовал в штурме Сухны, Дейр-эз-Зора и еще нескольких «озвученных» в наших «враль-СМИ» населенных пунктов. Был представлен к «Серебряному Кресту» (вторая степень «Вагнеровской» награды) и государственной награде РФ. Ни того, ни другого, впрочем, не получил.
Рассказывал много.
Пока же только отмечу, что, по данным источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) не только не сокращается, но и постоянно наращивается. Что, впрочем, для меня не новость — лишний раз подтверждает сведения из других источников.
И, «на закуску» — конфидент «наверняка подтвердил», что первая партия «Вагнера» УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна — готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия.»
Гиркин часто говорит приятные вещи« ответить
«ваня»(он же » пукин»—не захлебнулся дерьмом своим еще?набирай больше,полнее рот!« ответить
пукин—жуй дерьмо свое молча!« ответить
с точки зрения гиркина, россия должна воевать только за цукрину.« ответить
из сирии россия получает дешевые лимоны в зимний сезон, а из цукрины - только гастарбайтеров для чистки моего садового туалета.
приятно порадован африканскими новостями, это верно.
россия - фореве.
Ждем поток 200 в россию с африки..чем больше тем лучше..« ответить
Гиркин за $300 раскажет любые сказки. А Пукин, он же Глист верит в сказки. Сидя в дерьме он жаждует смерти от обжерства!« ответить
хорошая новость от гиркина ,хотя он залупутинец . мочить этих всех лилипутинцев везде и в сирии тоже .чмошники пуйла« ответить
ты идиот полный.. какие лимоны,изучи придурок где что растет для экспорта« ответить
Я бы Гиркину даже отдался..« ответить
Гиркин совсем запзделся, хуже некуда« ответить
Мне сказывали донецкие, что Стрелков прибежал из Славянска в Донецк напуганный и хотел бросить город и уйти в Россию, но войско взбунтовалось и захотело подраться. Пришлось ему остаться и повоевать. Затем он умотал в Россию, чтобы не погибнуть на войне.« ответить
уверен—все это деза пиндосни.« ответить
вы не спосбны ничего нового выдать.вы смешны пиндосские клоуны!
ваня—набирай в рот дерьма и вперед. надеемся,подавишся им же!
Отличная новость..спасибо всем кто в сирии уничтожает выродков россии..мы рады за каждого убитого ублюдка..« ответить
ну почему сразу деза?« ответить
вся вчк вагнера - это человек 300, не больше.
это наверное дивизия в масштабах гиркина.
если рота, - то наверное человек 20.
они на украине воевали за доллары.
знаю кое - кого из подобных им.
есть подобный класс людей - солдаты удачи.
когда платят хорошо, почему бы не рискнуть.
а шрамы только украшают мужчин.
храбрые вояки нужны на любой войне.
центрально-африканские алмазы еще могут пригодиться.
Ну да..командир выродок из российской армии с достойной фамилией уткин..пи дар с пскова« ответить
все пуйловцы № шоке и всегда ищут оправдание .все это правда и мочить всех залупутинцев будут везде и во всем мире« ответить
И не забывайте- даю каждый второй час бесплатно!!« ответить
Paldies par informāciju. Patīkama un interesanta. Saskan ar citiem informācijas avotiem. Es vienmēr esmu uzskatijis krieviju par agresorvalsti. Te nu tas apstiprinās.« ответить
а скота не должно ничего,кроме пожрать , интересовать!так что иди в стойло свое!« ответить
A ko tu krievu lops te dari? Kurš tevi no aizgalda izlaida?« ответить
Slish patriots urods !!! Ti konchennaja latishskaja nischaja tvarj !!! Ti blja odin iz teh kto zhrjot , I srjot v svoju kravatj !ti mudak konchenij !!!« ответить
Хороший патриот-мертвый патриот)))« ответить
Деточка, а ты не знаешь, что их туда пригласило официальное правительство Сирии?« ответить
Криевсу цукас ликвиде..тас лаби« ответить
7667... .Tu to par sevi, krievu ākst?« ответить
Dave. Labs "dave" ir miris "dave"« ответить
Bet kas oficiālajai valdībai ieteica aicināt? Tipa, ja paaicināsiet, ar prieku palīdzēsim.« ответить
Патриот, если бы у тебя было бы хоть немного мозга, то ты бы увидел что речь идёт о частном предприятии наёмников которые воюют за деньги и заключают договор с государством за которое воюют (Сирия). Поэтому к государственной награде РФ вообще никакого отношения не имеют. Поэтому всё написанное уже имеет в себе ложь. Если на твоём предприятии работает китаец, это не значит что Китай потдерживает твоё предприятие)« ответить
Где ссылка на источник? Сами понимаете, мы уже привыкли проверять новости от ,наших «враль-СМИ»« ответить
Сладкая парочко гомиков кисель и помет соловей об этом молчат..им не в тему« ответить
А я и KOZA, сладкая парочка гомиков, не будем молчать, когда натрахаемся, всю правду раскажем.« ответить
Не... ну... !« ответить
.. Если русских душить в Латвии..
.. школы..
.. аплияцибы..
.. штрафы за язык до 500 долларов..
..Ну не знаю..
.. тут вряд ли Сибирью обойдётся некоторым..
Пойду поставлю свечку за школы за ветеранов за ликвидацию памятника нелюдям и запрет 9 мая ..и за то что бы во всех горячих точках нелюдей россии уничтожили как можно больше..пошел...« ответить
Весь интернет знает что ваня пошёл в гей-клуб где Latviešu patriots ему вставит свою "свечку".« ответить
А что в риге есть гей клуб?? Вроде как давно пропал их xxl« ответить