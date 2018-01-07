Стрелков рассказал об огромных потерях РФ в Сирии(46)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Япония снова хочет обсудить с Путиным Курилы Кавказские воры в законе позвали на помощь московскую полицию?
Владимир Бучельников
15:03 07.01.2018
В мире / Война

Герой украинской войны Игорь Стрелков рассказал новые подробности о ходе боев в Сирии. В своем «Живом журнале» он написал, что российские наемники из частной военной компании «Вагнер» понесли тяжелые потери.

«Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК «Вагнер». В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто «в курсе» — его и так знают.

 

Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября — 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» — и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился».

Не уверен, кстати, что эта статистика — полная.

 

Товарищ участвовал в штурме Сухны, Дейр-эз-Зора и еще нескольких «озвученных» в наших «враль-СМИ» населенных пунктов. Был представлен к «Серебряному Кресту» (вторая степень «Вагнеровской» награды) и государственной награде РФ. Ни того, ни другого, впрочем, не получил.

 

Рассказывал много.

 

Пока же только отмечу, что, по данным источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) не только не сокращается, но и постоянно наращивается. Что, впрочем, для меня не новость — лишний раз подтверждает сведения из других источников.

 

И, «на закуску» — конфидент «наверняка подтвердил», что первая партия «Вагнера» УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна — готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия.»

Vesti.lv / Фото
Комментарии (46)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 16:04 07:01:2018

Гиркин часто говорит приятные вещи

« ответить
Profile_default
мы 16:13 07:01:2018

«ваня»(он же » пукин»—не захлебнулся дерьмом своим еще?набирай больше,полнее рот!

« ответить
Profile_default
народ 16:15 07:01:2018

пукин—жуй дерьмо свое молча!

« ответить
Profile_default
dlz77 16:32 07:01:2018

с точки зрения гиркина, россия должна воевать только за цукрину.
из сирии россия получает дешевые лимоны в зимний сезон, а из цукрины - только гастарбайтеров для чистки моего садового туалета.
приятно порадован африканскими новостями, это верно.

россия - фореве.

« ответить
Profile_default
ваня 17:12 07:01:2018

Ждем поток 200 в россию с африки..чем больше тем лучше..

« ответить
Profile_default
СССР 17:19 07:01:2018

Гиркин за $300 раскажет любые сказки. А Пукин, он же Глист верит в сказки. Сидя в дерьме он жаждует смерти от обжерства!

« ответить
Profile_default
ин-на 18:09 07:01:2018

хорошая новость от гиркина ,хотя он залупутинец . мочить этих всех лилипутинцев везде и в сирии тоже .чмошники пуйла

« ответить
Profile_default
сергей 19:16 07:01:2018

ты идиот полный.. какие лимоны,изучи придурок где что растет для экспорта

« ответить
Profile_default
Путин 19:32 07:01:2018

Я бы Гиркину даже отдался..

« ответить
Profile_default
22 21:38 07:01:2018

Гиркин совсем запзделся, хуже некуда

« ответить
Profile_default
СЫВКЕН 22:00 07:01:2018

Мне сказывали донецкие, что Стрелков прибежал из Славянска в Донецк напуганный и хотел бросить город и уйти в Россию, но войско взбунтовалось и захотело подраться. Пришлось ему остаться и повоевать. Затем он умотал в Россию, чтобы не погибнуть на войне.

« ответить
Profile_default
мы знаем! 16:04 07:01:2018

уверен—все это деза пиндосни.
вы не спосбны ничего нового выдать.вы смешны пиндосские клоуны!
ваня—набирай в рот дерьма и вперед. надеемся,подавишся им же!

« ответить
Profile_default
ваня 17:09 07:01:2018

Отличная новость..спасибо всем кто в сирии уничтожает выродков россии..мы рады за каждого убитого ублюдка..

« ответить
Profile_default
dlz77 17:41 07:01:2018

ну почему сразу деза?
вся вчк вагнера - это человек 300, не больше.
это наверное дивизия в масштабах гиркина.
если рота, - то наверное человек 20.

они на украине воевали за доллары.
знаю кое - кого из подобных им.
есть подобный класс людей - солдаты удачи.
когда платят хорошо, почему бы не рискнуть.
а шрамы только украшают мужчин.

храбрые вояки нужны на любой войне.
центрально-африканские алмазы еще могут пригодиться.

« ответить
Profile_default
ваня 17:55 07:01:2018

Ну да..командир выродок из российской армии с достойной фамилией уткин..пи дар с пскова

« ответить
Profile_default
KOZA 18:14 07:01:2018

все пуйловцы № шоке и всегда ищут оправдание .все это правда и мочить всех залупутинцев будут везде и во всем мире

« ответить
Profile_default
Koza 19:31 07:01:2018

И не забывайте- даю каждый второй час бесплатно!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:06 07:01:2018

Paldies par informāciju. Patīkama un interesanta. Saskan ar citiem informācijas avotiem. Es vienmēr esmu uzskatijis krieviju par agresorvalsti. Te nu tas apstiprinās.

« ответить
Profile_default
мы знаем 16:11 07:01:2018

а скота не должно ничего,кроме пожрать , интересовать!так что иди в стойло свое!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:16 07:01:2018

A ko tu krievu lops te dari? Kurš tevi no aizgalda izlaida?

« ответить
Profile_default
7677678 16:23 07:01:2018

Slish patriots urods !!! Ti konchennaja latishskaja nischaja tvarj !!! Ti blja odin iz teh kto zhrjot , I srjot v svoju kravatj !ti mudak konchenij !!!

« ответить
Profile_default
dave 16:23 07:01:2018

Хороший патриот-мертвый патриот)))

« ответить
Profile_default
Ой... 16:34 07:01:2018

Деточка, а ты не знаешь, что их туда пригласило официальное правительство Сирии?

« ответить
Profile_default
латгале 17:15 07:01:2018

Криевсу цукас ликвиде..тас лаби

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:45 07:01:2018

7667... .Tu to par sevi, krievu ākst?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:47 07:01:2018

Dave. Labs "dave" ir miris "dave"

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:55 07:01:2018

Bet kas oficiālajai valdībai ieteica aicināt? Tipa, ja paaicināsiet, ar prieku palīdzēsim.

« ответить
Profile_default
Хм 18:37 07:01:2018

Патриот, если бы у тебя было бы хоть немного мозга, то ты бы увидел что речь идёт о частном предприятии наёмников которые воюют за деньги и заключают договор с государством за которое воюют (Сирия). Поэтому к государственной награде РФ вообще никакого отношения не имеют. Поэтому всё написанное уже имеет в себе ложь. Если на твоём предприятии работает китаец, это не значит что Китай потдерживает твоё предприятие)

« ответить
Profile_default
А, 16:29 07:01:2018

Где ссылка на источник? Сами понимаете, мы уже привыкли проверять новости от ,наших «враль-СМИ»

« ответить
Profile_default
ваня 17:18 07:01:2018

Сладкая парочко гомиков кисель и помет соловей об этом молчат..им не в тему

« ответить
Profile_default
ваня 19:36 07:01:2018

А я и KOZA, сладкая парочка гомиков, не будем молчать, когда натрахаемся, всю правду раскажем.

« ответить
Profile_default
ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 17:03 07:01:2018

Не... ну... !
.. Если русских душить в Латвии..
.. школы..
.. аплияцибы..
.. штрафы за язык до 500 долларов..
..Ну не знаю..
.. тут вряд ли Сибирью обойдётся некоторым..

« ответить
Profile_default
ваня 17:25 07:01:2018

Пойду поставлю свечку за школы за ветеранов за ликвидацию памятника нелюдям и запрет 9 мая ..и за то что бы во всех горячих точках нелюдей россии уничтожили как можно больше..пошел...

« ответить
Profile_default
ыыы 17:52 07:01:2018

Весь интернет знает что ваня пошёл в гей-клуб где Latviešu patriots ему вставит свою "свечку".

« ответить
Profile_default
димон 18:24 07:01:2018

А что в риге есть гей клуб?? Вроде как давно пропал их xxl

« ответить
123

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV