Герой украинской войны Игорь Стрелков рассказал новые подробности о ходе боев в Сирии. В своем «Живом журнале» он написал, что российские наемники из частной военной компании «Вагнер» понесли тяжелые потери.

«Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК «Вагнер». В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто «в курсе» — его и так знают.

Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября — 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» — и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился».

Не уверен, кстати, что эта статистика — полная.

Товарищ участвовал в штурме Сухны, Дейр-эз-Зора и еще нескольких «озвученных» в наших «враль-СМИ» населенных пунктов. Был представлен к «Серебряному Кресту» (вторая степень «Вагнеровской» награды) и государственной награде РФ. Ни того, ни другого, впрочем, не получил.

Рассказывал много.

Пока же только отмечу, что, по данным источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) не только не сокращается, но и постоянно наращивается. Что, впрочем, для меня не новость — лишний раз подтверждает сведения из других источников.

И, «на закуску» — конфидент «наверняка подтвердил», что первая партия «Вагнера» УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна — готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия.»