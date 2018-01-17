Страна продолжает осваивать еврофонды, но не всегда честно. Один из свежих примеров: госполиция начала уголовный процесс о возможной подделке подписей при строительстве Валмиерского манежа легкой атлетики и реконструкции стадиона.

Отметим от себя: это отнюдь не первый подобный скандал. У причастных к освоению еврофондов нередко наблюдается желание заработать на этом буме не совсем честно: где–то сэкономить и «спрямить углы», а где–то, наоборот, потянуть, чтобы начали копиться убытки, а потом попросить вознаграждение за «решение вопроса».

«Это не моя подпись!»

Все началось с того, что в Валмиере был объявлен конкурс на строительство манежа и реконструкцию стадиона. К тендеру была приложена и документация проекта — и все шло обычным путем.

Но внезапно самоуправление получило заявление от строительного специалиста Анны Тимофеевой, которая была указана в проекте в качестве человека, ответственного за разработку энергообеспечения. Она пояснила, что эту часть проекта не разрабатывала и не могла ее подписать. Она всего лишь участвовала в проекте на стадии разработки эскиза, сообщает de facto.

Как выяснилось, еще в 2013 году муниципалитет искал проектировщика для двух строительных объектов: строительство плавательного бассейна и трассы для велосипедов BMX, а также манежа легкой атлетики и реконструкции стадиона.

В закупке победило объединение Ivara Slivkas birojs и SIA Nams, которые для реализации проекта создали общество ISB/Nams. Для разработки проекта электрообеспечения выбрали субподрядчика из Даугавпилса — SIA Lagron, тот работу делегировал своему субподрядчику Rem pro.

Далее, как утверждает член правления Lagro Владимир Пучков, компания получила проект от своего субподрядчика и передала его генеральному подрядчику.

До фирмы Rem Pro журналистам дозвониться не удалось. Однако госпожа Тимофеева подтверждает, что ранее была сотрудницей этой фирмы. Однако она никогда не работала в Lagron, хотя в проекте и была указана в качестве представителя этой фирмы.

Валмиерский муниципалитет потребовал пояснений у ISB/Nams, а также попросил переделать раздел по электричеству. Представители фирмы это уже сделали. По их словам, Тимофеева с самого начала участвовала в собраниях проекта, поэтому ни у кого не возникло подозрений, что она может не быть его автором.

Самоуправление обратилось в госполицию, где в мае прошлого года был начат уголовный процесс о подделке документов.

Причем, по неофициальным данным, вопросы к подписям возникли и при строительстве бассейна с ледовым холлом.

Взятка за сдачу в эксплуатацию

В прошлом году в госполицию и KNAB отправились также заявления по другому спортивному объекту — Сигулдскому спорткомплексу. По неофициальной информации, председатель правления компании по надзору за строительством Jurevics un partneri Марис Юревич вымогал 46 000 евро за сдачу его в эксплуатацию.

Всего в рамках этого уголовного процесса было задержано два человека. Коммерсанта, отвечавшего за строительный надзор, задержали по подозрению в вымогательстве в крупном размере и побуждении к подделке документов. Второй человек подозревается в подделке документов.

Взятка, предполагает De facto, по всей видимости, вымогалась у представителя компании Bildberg. Это предприятие совместно с компаний Monum образует полное общество S.J.U.C., которое и построило Сигулдский спорткомплекс.

Председатель правления Bildberg Гатис Берзиньш от комментариев воздерживается, ссылаясь на следствие и необходимость сдать объект в эксплуатацию, что не было сделано «в основном по независящим от строителя причинам».

Руководство Monum не контактировало с Юревичем с лета 2015 года. Именно тогда у надзирающего за строительством возникли сомнения в надежности железобетонных конструкций.

Конструкции подправили. 10 ноября 2016 года в бассейны пустили воду, и планировалось сдать объект в эксплуатацию к Рождеству. Но конфликт между компанией строительного надзора и строителями затянулся. Юревич допустил, что отремонтированные конструкции придется заменить. Тогда дума обратилась в Государственное бюро по надзору за строительством.

В январе мэрия заказала еще одну — независимую — экспертизу. Чтобы убедиться в надежности конструкций, на них положили 26–тонный строительный блок. У местных жителей даже возникли вопросы — что же происходит в, казалось бы, завершенном здании?

Но на этом все не кончилось. Юревич начал утверждать, что одной проверки не хватит, после чего уже Бюро заметило, что Юревичу не следует вмешиваться в процесс независимой экспертизы.

Дорогой простой

Действия Юревича обошлись Monum примерно в 100 000 евро, отмечает адвокат предприятия Янис Розенбергс. Ведь пока объект не сдан в эксплуатацию, все издержки по его содержанию покрывает строитель. Отдельно пришлось заплатить и за срыв сроков.

Именно тогда и начались все действия, которые довели до задержания Юревича сотрудниками антикоррупционного бюро по подозрению в вымогательстве взятки.

Скорее всего, сотрудник фирмы Jurevics un partneri мог попросить взятку у одного из подрядчиков, предполагает член правления SIA Monum Марис Озолиньш. Компания входит в состав товарищества S.J.U.C., которое занималось непосредственно строительством объекта.

— Могу утверждать, что ни у S.J.U.C., ни у Monum взятку не просили — и мы не давали. О деле мы узнали из СМИ. KNAB нам никакую информацию не предоставляет. Допускаю, что надзирающий за строительством мог попросить взятку у подрядчика. Но у кого именно — не могу сказать. На строительстве было задействовало около 20 подрядчиков, — говорит Озолиньш.

По данным программы Panorama, когда KNAB задержал одного из сотрудников Jurevics un partneri (в марте 2017 года), у его было найдено несколько десятков тысяч евро, хотя сумма взятки — намного больше.

Хорошая новость: 7 апреля прошлого года Сигулдский спортивный комплекс все–таки сдали в эксплуатацию, его открыли для посетителей 15 апреля, и с тех пор проблем там не испытывали.

Трагедия в Золитуде: тоже подделка подписей

Стоит напомнить, что в самом главном строительном провале страны — торговом центре в Золитуде — тоже фигурирует подделка подписей. Как выяснило следствие, руководитель работ по монтажу металлических конструкций официально получал неполные шесть латов в месяц и на объекте никогда не появлялся. Все дело в том, что имя специалиста без согласования с ним использовал его бывший деловой партнер. Он же подделал подпись.

По факту подделки подписи в полицию обратился один из руководителей строительных работ Андрей Кулешов. Он утверждал, что на объекте никогда не работал, а его фамилию и подпись без его согласия использовали бывшие деловые партнеры из фирмы Monce.

Что выяснилось: для установки металлических конструкций в магазине Maxima фирма RE&RE обратилась к предприятию Vikom, которое заключило договор с SIA Monce.

С января по апрель 2011 года, когда SIA Monce выполнял монтажные работы с металлоконструкциями на объекте в Золитуде, согласно справке VSAA, фирма начисляла Кулешову зарплату в размере 5,95 лата в месяц. Но и эту сумму он не получил.

Из данных, предоставленных полицией, можно сделать вывод, что наказан владелец и член правления SIA Monce Виктор Иванов. В регистре предприятий место жительства мужчины указано не было. Указанный в адресе фирмы бывший коллега Иванова тоже не знал, где того искать.

На встрече мужчина сказал: «Он тут уже не работает. И самой фирмы Monce больше не существует». И хотя он сам на строительном объекте в Золитуде не работал, но рассказал, что конструкции делала другая фирма, а они только их смонтировали. Им были даны и болты.

Строительный конструктор Алдис Грасманис, по заказу RE&RE выполнявший экспертизу проекта в Золитуде, в которой, как выяснилось, неверно вычислены нагрузки, сказал, что проводить монтаж конструкций без присутствия сертифицированного специалиста незаконно.

Полиция объясняет, что фальсификатор документов наказан первым, чтобы не замедлять расследование всего дела, а также потому, что конкретный проступок по Уголовному закону квалифицируется как менее тяжкий. Прокурор вынес мужчине наказание — штраф в размере 1920 евро.

Николай КУДРЯВЦЕВ.