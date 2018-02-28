Студентам могут разрешить писать дипломные работы на любом языке ЕС(5)

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Виталий Вавилкин
17:50 28.02.2018
Политика

Сдавать экзамены на профессиональную квалификацию, а также дипломные работы в ВУЗах следует разрешить, на языке, на котором реализуется программа обучения. Такие предложения Министерство образования и науки подало к поправкам к закону об образовании.

Минобразования предлагает установить, что экзамены на профессиональную квалификацию сдаются на том официальном языке Евросоюза (ЕС), на котором реализуется конкретная учебная программа, или на госязыке, если конкретная учебная программа не реализуется на каком-то другом официальном языке ЕС.

 

Курсовые работы для получения степени бакалавра, магистра и доктора и дипломные работы могут быть подготовлены и защищаться на том официальном языке ЕС, на котором реализуется конкретная учебная программа, или на госязыке, если конкретная учебная программа не реализуется на каком-то другом официальном языке ЕС.

 

Как поясняет Минобразования, Латвийский национальный план развития на 2014-2020 гг. предусматривает наличие в Латвии международно конкурентоспособных вузов, в которых работает международно оцененный и квалифицированный академический персонал. Высшее образование стало широко востребованной услугой латвийского экспорта, и программы обучения обеспечиваются согласно латвийской языковой политике в основном на латышском языке или на одном из официальных языков ЕС.

 

Выпускники латвийских вузов конкурентоспособны как на местном, так и на зарубежных рынках труда, отмечают в министерстве.

 

Минобразования подало эти предложения к поправкам к закону об образовании к их рассмотрению во втором чтении.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 17:55 28:02:2018

100% atbalstu izglītības ministrijas ierosinājumus!

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ддт 18:30 28:02:2018

ты всегда все потдерживаешь.

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Latviešu patriots 18:40 28:02:2018

Jā, es atbalstu savas valsts iestādes! Jā ,esmu savai Latvijai lojāls pilsonis! Ja kas tev tas nepatīk, tavas problēmas! Ej trīs mājas tālāk!

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ыыы 18:58 28:02:2018

Latviešu patriots всем подержит

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Latviešu patriots 19:15 28:02:2018

Es lepojos ar Latviju, un vienmēr atbalstīšu savu valsti - savu Nacionālo Latvisko Latviju! Okupantu cūkas var ieskrieties! Esmu un būšu lojāls Latvietis un savas tautas neatņemama sastāvdaļa!

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