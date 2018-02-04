Сту­ден­ты уни­вер­си­те­та Фло­ри­ды воз­му­ти­лись от­сут­стви­ем бес­плат­ных там­по­нов в кам­пу­се, ис­пач­ка­ли штаны крас­кой и вышли на де­мон­стра­цию. В акции приняли участие 36 ак­ти­ви­стов.

«По­сколь­ку в Уни­вер­си­те­те Фло­ри­ды нет бес­плат­ных там­по­нов или про­кла­док, уче­ни­кам часто при­хо­дит­ся воз­вра­щать­ся домой или вообще от­ка­зы­вать­ся от за­ня­тий, когда их цикл на­чи­на­ет­ся неожи­дан­но. Сту­дент, у ко­то­ро­го нет денег, должен вы­би­рать между едой и ком­фор­том, а этого не должно быть! Мы хотим, чтобы Уни­вер­си­тет Фло­ри­ды предо­ста­вил своим уче­ни­кам необ­хо­ди­мые пред­ме­ты для ухода за собой во время мен­стру­аль­но­го цикла, так же как он предо­став­ля­ет своим уче­ни­кам одеяла и пре­зер­ва­ти­вы», — сказано в петиции сту­ден­че­ской группы уни­вер­си­те­та. Ее под­пи­са­ло около 4000 че­ло­век. В пе­ти­ции при­во­дят­ся в пример другие уни­вер­си­те­ты, ко­то­рые уже снаб­жа­ют сту­ден­тов бес­плат­ны­ми там­по­на­ми и про­клад­ка­ми.

В за­клю­че­нии этого об­ра­ще­ния упо­ми­на­ет­ся, что таким об­ра­зом обу­че­ние сту­ден­тов будет более ком­форт­ным, счаст­ли­вым и поз­во­лит им не от­вле­кать­ся от учебы.

Ин­те­рес­но, что в пе­ти­ции не упо­ми­на­лось о жен­щи­нах.

Там­по­ны для мужчин

К при­ме­ру, в уни­вер­си­те­те Брауна бес­плат­ные там­по­ны и про­клад­ки будут раз­да­вать­ся в муж­ских, жен­ских и ген­дер­но-ней­траль­ных туа­ле­тах кам­пу­са. Пре­зи­дент сту­ден­че­ско­го кор­пу­са Уни­вер­си­те­та Брауна, Вьет Нгуен на вопрос «почему вы раз­да­е­те их и в муж­ских туа­ле­тах тоже» от­ве­тил, что «у мужчин тоже бывают по­доб­ные пе­ри­о­ды». Не все, у кого есть кри­тиче­ские дни яв­ля­ют­ся жен­щи­на­ми, го­во­рит Вьет Нгуен, — мы при этом не должны за­бы­вать о транс­сек­су­а­лах.