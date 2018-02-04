«Поскольку в Университете Флориды нет бесплатных тампонов или прокладок, ученикам часто приходится возвращаться домой или вообще отказываться от занятий, когда их цикл начинается неожиданно. Студент, у которого нет денег, должен выбирать между едой и комфортом, а этого не должно быть! Мы хотим, чтобы Университет Флориды предоставил своим ученикам необходимые предметы для ухода за собой во время менструального цикла, так же как он предоставляет своим ученикам одеяла и презервативы», — сказано в петиции студенческой группы университета. Ее подписало около 4000 человек. В петиции приводятся в пример другие университеты, которые уже снабжают студентов бесплатными тампонами и прокладками.
В заключении этого обращения упоминается, что таким образом обучение студентов будет более комфортным, счастливым и позволит им не отвлекаться от учебы.
Интересно, что в петиции не упоминалось о женщинах.
Тампоны для мужчин
К примеру, в университете Брауна бесплатные тампоны и прокладки будут раздаваться в мужских, женских и гендерно-нейтральных туалетах кампуса. Президент студенческого корпуса Университета Брауна, Вьет Нгуен на вопрос «почему вы раздаете их и в мужских туалетах тоже» ответил, что «у мужчин тоже бывают подобные периоды». Не все, у кого есть критические дни являются женщинами, говорит Вьет Нгуен, — мы при этом не должны забывать о транссексуалах.
у мужчин тоже бывают подобные периоды».« ответить
А какова цикличность менструаций у ихних мужуков
visiem mums ari vajadzetu tamponus un pampersus« ответить
Месячные у говномесов-это понос« ответить
Студент, у которого нет денег, должен выбирать между едой и комфортом« ответить
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u takih bogatih i iskljucitelnih net deneg na prokladki?
ne verju. kakoi to feik novostj.
ne verju cto ljudi mozet bitj tak bedni ili tak debilni. ne bivaet v prirode takaja debilnostj.
Были 300 героев спартанцев, а тут 36 засранцев« ответить
а како тако место ихние мужики будут ентими тампонами затыкать?« ответить
Latviešu patriots будет затыкать ими свою вонючую пасть« ответить
дерьмо у их "мужчин" не держится.Раздолбано о-ко.« ответить