Студия Fox отложила кинокомикс «Новые мутанты». Почему?

В январе студия Fox отложила премьеру кинокомикса «Новые мутанты» почти на год, тем самым породив множество слухов о пересъёмках ленты. Однако исполнительница роли Вулфсбэйн Мэйси Уильямс опровергла эту информацию в беседе со Screen Rant и заявила, что сдвиг даты релиза связан с процессом постпродакшена.

«Думаю, всё, о чём вы слышали ‒ это просто слухи. Но премьера всё-таки состоится в начале следующего года, и я невероятно взволнована. Я уже отсмотрела небольшую часть материала, озвучила достаточно много своих сцен и мне невероятно нравится этот процесс», ‒ говорит Уильямс.

В недавнем интервью с изданием Collider актриса также сообщила, что задержка выхода «Новых мутантов» только пойдёт проекту на пользу: «Это кино про мутантов, и в нём много спецэффектов. Предстоит сделать ещё колоссальное количество работы. По сути, они создают фильм лишь после завершения съёмок, поэтому я немного нервничаю. <…> Честно говоря, мне кажется, что это даже к лучшему. Хорошо, что теперь у нас есть больше времени. Мы совсем не против этого и не чувствуем себя зажатыми в рамки».

Сюжет расскажет о группе мутантов-подростков, запертых против своей воли в секретном подразделении. Там герои вынуждены столкнуться с собственными разрушительными способностями и с прошлыми грехами. Им предстоит спасти не мир или вселенную, но самих себя.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн, которая может превращаться в человека-волка по собственному желанию; Дани Мунстар a.k.a. Мираж (Блю Хант), способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать и Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии. Алиси Брага («Хищники», «Город Бога», «Элизиум») воплощает образ доктора Сесилии Рейес – своеобразной наставницы главных героев, способной создавать вокруг себя защитное биополе.

Режиссёрское кресло фильма занимал Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. На российские экраны блокбастер попадёт 21 февраля 2019 года.