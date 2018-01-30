Стыд: кладбище выдающихся жителей Риги превратилось в свалку отходов(2)

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Виталий Вавилкин
18:10 29.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Рижское Покровское кладбище, где исторически хоронились известные латвийские семьи, почетные граждане Риги, превратилось в настоящую свалку, передает TV3.

На фотографиях, которые присылают взволнованные жители города, видно, что кладбище буквально съедают огромные горы отходов. За жуткой картиной можно наблюдать даже из окон Национальной службы здравоохранения.

 

При этом, со стороны улицы и у входа ничто не говорит о внутреннем безобразии. Кроме того, убраны и могилы павших в 1941.-1945 годах советских солдат.

 

Отметим, что уборкой кладбища занимается компания SIA “Atols HK”, заключившая договор с православной церковью.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 18:35 29:01:2018

Pokrova kapi ir pareizticīgo kapi! Lai krievi ar tiem rūpējas!

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to Latviešu patriots 20:57 29:01:2018

иногда лучше помолчать, чем говорить

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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