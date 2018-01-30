Рижское Покровское кладбище, где исторически хоронились известные латвийские семьи, почетные граждане Риги, превратилось в настоящую свалку, передает TV3.

На фотографиях, которые присылают взволнованные жители города, видно, что кладбище буквально съедают огромные горы отходов. За жуткой картиной можно наблюдать даже из окон Национальной службы здравоохранения.

При этом, со стороны улицы и у входа ничто не говорит о внутреннем безобразии. Кроме того, убраны и могилы павших в 1941.-1945 годах советских солдат.

Отметим, что уборкой кладбища занимается компания SIA “Atols HK”, заключившая договор с православной церковью.