На фотографиях, которые присылают взволнованные жители города, видно, что кладбище буквально съедают огромные горы отходов. За жуткой картиной можно наблюдать даже из окон Национальной службы здравоохранения.
При этом, со стороны улицы и у входа ничто не говорит о внутреннем безобразии. Кроме того, убраны и могилы павших в 1941.-1945 годах советских солдат.
Отметим, что уборкой кладбища занимается компания SIA “Atols HK”, заключившая договор с православной церковью.
Pokrova kapi ir pareizticīgo kapi! Lai krievi ar tiem rūpējas!« ответить
иногда лучше помолчать, чем говорить« ответить