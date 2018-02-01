Таким образом, атлетам, на которых наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК) разрешено принимать участие в Олимпийских играх.
На Олимпиаде в Пхенчхане по решению CAS могут выступить четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.
Между тем, от участия в Олимпиаде в Пхенчхане решением CAS отстранен глава Федерации бобслея России Александр Зубков, еще четыре бобслеиста, три лыжницы и три хоккеистки.
Таким образом, на Олимпиаду-2018 могут поехать лыжники Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Крюков, конькобежцы Фаткулина, Румянцев, саночники Иванова, Демченко, скелетонист Третьяков, бобслеисты Труненков, Негодайлов.
О хо хо, печалька... ПатриотSS, твой выход. Расскажи нам про "грязног" Третьякова и про шансы Дукурса на медаль.« ответить
МОК - вонючие подпиндосовские шавки!« ответить
Ура, ура, ура!!!!!!!!!!« ответить
Ведь от такого удара все ваньЮчки, путосоССы и прочая шелупонь просто удавятся.« ответить
На самом деле радость относительна. Справедливость вроде и восторжествовала, дисквал отменили, но к регистрации не успели. Скорее всего так и задумано было... Наши Дуки, как всегда купились на ,,развод,, хотя разводили не их...« ответить
Кстати, нигде не пишут, что будет с формой, гимном и символикой?