Суд аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов(5)

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Виталий Вавилкин
11:16 01.02.2018
Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, сообщается в пресс-релизе организации.

Таким образом, атлетам, на которых наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК) разрешено принимать участие в Олимпийских играх.

 

На Олимпиаде в Пхенчхане по решению CAS могут выступить четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.

 

Между тем, от участия в Олимпиаде в Пхенчхане решением CAS отстранен глава Федерации бобслея России Александр Зубков, еще четыре бобслеиста, три лыжницы и три хоккеистки.

 

Таким образом, на Олимпиаду-2018 могут поехать лыжники Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Крюков, конькобежцы Фаткулина, Румянцев, саночники Иванова, Демченко, скелетонист Третьяков, бобслеисты Труненков, Негодайлов.

interfax.com.ua / Фото
Комментарии (5)
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скелетонист Третьяков 11:20 01:02:2018

О хо хо, печалька... ПатриотSS, твой выход. Расскажи нам про "грязног" Третьякова и про шансы Дукурса на медаль.

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ин-на 11:26 01:02:2018

МОК - вонючие подпиндосовские шавки!

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vvv 12:10 01:02:2018

Ура, ура, ура!!!!!!!!!!

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Ну как же так 12:54 01:02:2018

Ведь от такого удара все ваньЮчки, путосоССы и прочая шелупонь просто удавятся.

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Ну, 13:09 01:02:2018

На самом деле радость относительна. Справедливость вроде и восторжествовала, дисквал отменили, но к регистрации не успели. Скорее всего так и задумано было... Наши Дуки, как всегда купились на ,,развод,, хотя разводили не их...
Кстати, нигде не пишут, что будет с формой, гимном и символикой?

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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