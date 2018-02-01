Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, сообщается в пресс-релизе организации.

Таким образом, атлетам, на которых наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК) разрешено принимать участие в Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Пхенчхане по решению CAS могут выступить четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.

Между тем, от участия в Олимпиаде в Пхенчхане решением CAS отстранен глава Федерации бобслея России Александр Зубков, еще четыре бобслеиста, три лыжницы и три хоккеистки.

Таким образом, на Олимпиаду-2018 могут поехать лыжники Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Крюков, конькобежцы Фаткулина, Румянцев, саночники Иванова, Демченко, скелетонист Третьяков, бобслеисты Труненков, Негодайлов.