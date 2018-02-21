Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС(3)

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Герман Бергер
22:35 20.02.2018
Наша Латвия / Социум

Если латвийское правительство захочет отправить главу Банка Латвии Илмара Римшевича в отставку, это решение все равно может быть оспорено в суде Европейского союза. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал консультант, юрист фракции «Европейский свободный альянс» в Европарламенте Алексей Димитров.

«Там есть несколько возможностей развития ситуации. Одна из возможностей — человек добровольно уходит в отставку. В этом случае, решение принимает латвийский парламент. Если это происходит принудительно, надо учитывать, что глава Банка Латвии является также одним из управляющих Европейского центрального банка. Тут действуют не только латвийские нормы, но и нормы Евросоюза. В этом случае, если латвийский парламент решит его досрочно отправить в отставку в связи с каким-то тяжелым нарушением, тогда такое может пройти только после того как вступит в силу обвинительный приговор суда. Есть еще одна возможность, когда Сейм может отправить главу Банка Латвии в отставку — если он приходит к выводу, что утрачено соответствие тем требованиям, которые есть при назначении на должность. В обоих этих случаях, если даже латвийский парламент принимает решение досрочно отправить руководителя Банка Латвии в отставку, это решение может быть оспорено в суде Евросоюза», — заявил он.

 

Напомним, в понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность. Сам Римшевич сегодня на пресс-конференции заявил, что должность оставлять не собирается.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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janka 00:10 21:02:2018

ha ha ha! nezavisimostj! ce europa!
daze zulika bez razresenija hozjaina ne mozet uvolitj. ne to ctoposaditj. uvolitj ne mozet!

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asamaleikum 02:36 21:02:2018

sleduscij budet Bank Latviji, potomu cto Ilmarsu uze konec i potomu cto daze vacu Deutshe Bank zaplatil amerikancam abrek. v narode eto nazivajetsa REKET

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СМЕРШ 04:37 21:02:2018

Скоро последует заявление от Римшевича :
1)Я горд быть геем!
2)Меня ДОМОГАЮТСЯ!

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Мнение
1-shvedov-col15
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