Суд постановил освободить Спрудса под залог в размере 500 000 евро(3)

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Виталий Вавилкин
15:15 14.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Суд Видземского предместья Риги постановил освободить из-под ареста бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса под залог в 500 000 евро.

Суд дал месяц на то, чтобы найти эти средства, а затем Спрудс будет освобожден из тюрьмы под другие меры пресечения.

 

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц.

 

До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз — за освобождение бывшего председателя правления «Латвияс дзелзцельш» Угиса Магониса.

 

Спрудс находится под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.

 

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

 

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в числе других обвиняемых — предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли.

 

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации «Trasta komercbanka» в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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1 15:30 14:02:2018

navi tai valdībai

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Latviešu patriots 15:42 14:02:2018

Ну если вины не признаёт, так на зачем тогда из тюрьмы отпускать?
Пусть на нарах сидит, там лучше голова прочищается.
Опять же в любой момент можно петуха между булок отхватить.

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virtuossos 15:47 14:02:2018

da - sovsem nemalo vizulnical deneg, cto daze pollimona nezalka

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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