Суд признал россиянку мужчиной. У неё отняли двух детей(4)

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Герман Бергер
22:10 12.02.2018
Lifenews / Люди

Суд признал мужчиной жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди. Фрагмент решения суда выложил в фейсбуке адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

Как сообщил адвокат «Новой газете», это выдержка из решения суда от 5 февраля. По его словам, судья решила, что Савиновских считает себя мужчиной, потому что она вела блог от мужского имени и сделала операцию по удалению груди. Бушмаков же считает, что решение суда должны основываться на документах, а Савиновских по паспорту женщина.

 

Бушмаков заявил, что до 12 марта намерен подать апелляционную жалобу. «Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона [в решении], на которую судья бы сослалась», — сказал адвокат «Новой газете».

 

«Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ <…> регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — заявил адвокат Бушмаков, цитирует «Медуза».

 

Органы опеки в августе 2017 года изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа Евгения двух приемных детей. Чиновники заподозрили, что женщина хочет сменить пол, поскольку она вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. Сама Савиновских заявила, что удалила молочные железы, потому что грудь седьмого размера мешала ей «физически и морально». 

 

Савиновских пыталась оспорить решение органов опеки в суде, но Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить ее иск. Свердловский областной суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. 5 февраля Орджоникидзевский районный суд снова отказался возвращать Савиновских детей.

Meduza.io / Фото
Комментарии (4)
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Фу 23:08 12:02:2018

Старо...

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Latviešu patriots 23:20 12:02:2018

Krievija ir nožēlojama!

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I.D. 23:45 12:02:2018

Можно подумать , что здесь все светятся от счастья...Кто бы говорил, Саня. И пиши уже по-русски.

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Latviešu patriots 00:23 13:02:2018

Atkal tu dirss, par ko nezini! Ha Ha Ha

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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