Положение, которое предусматривает право самозанятых лиц на получение пособия по уходу за ребёнком только в том случае, если они в этот период не получали доходов, соответствует 110 статье Сатверсме. Такое решение вынес в четверг, 15 февраля, Конституционный суд

Решение принято после того, как заявитель — самозанятая адвокат Санита Бокта-Страутмане — указала, что ограничение на одновременное получение дохода от профессиональной деятельности и получения родительского пособия, предусмотренное Законом о материнстве и соцстраховании на случай болезни, противоречит интересам ребёнка и оспариваемая норма нарушает принцип правового равенства.

Заявительница возобновила свою профессиональную деятельность, несмотря на то, что возраст родившегося у неё ребёнка на тот момент не достиг одного года. Поэтому у Бокты-Страутмане не было права на получение пособия по уходу за ребенком.

По ее мнению, в течение нескольких месяцев до достижения ребёнком возраста одного года госудатство не обеспечило ее семью правом на социальное обеспечение хотя бы в минимальном объеме.

Таким образом, Конституционный суд оценивал, выполняет ли государство обязательство по обеспечению социальной защиты семьи, устанавливая ограничение самозанятым лицам данное условие для получения пособия по уходу за ребёнком, которое вытекает из 110 статьи Конституции.

В своей оценке Конституционный суд указывает, что государство создало систему социальной защиты родителей для того, чтобы компенсировать им потерю доходов в связи с уходом за ребёнком.

Однако «в отношении самозанятых лиц невозможно создать такие предварительные условия предоставления пособия, которые бы полностью соответствовали реальному положению каждого лица».

«Лицо не сталкивается с социальным риском, и его семья не теряет финансового обеспечения, если данное лицо продолжает вести профессиональную деятельность и получает доход в период ухода за ребёнком».

«Таким образом, законодатель имеет основания считать, что самозанятое лицо, которое продолжает получать доход во время ухода за ребёнком, может обеспечить свою семью», — комментирует суд.

Суд также указывает, что «профессиональная деятельность и получение дохода доказывают, что человек способен самостоятельно позаботиться о своей семье».

«Кроме того, семье заявительницы имела возможность получить пособие по материнству, пособие по отцовству, пособие по рождению ребёнка, и в кризисной ситуации — также социальную помощь для удовлетворения основных потребностей», — сказано в решении суда.

В целом суд признает, что «законодатель взвесил потребность в пособии по уходу за ребёнком для тех родителей, которые получают доходы, и, таким образом, могут сами обеспечить уход за своим ребёнком, с необходимостью обеспечения устойчивости социального бюджета, который, как и предоставление определённого пособия, имеет большое значение для защиты интересов детей».

Суд также отвергает вероятность того, что государство не соблюло принцип равноправия по отношению ко всем родителям. «Пособие по уходу за ребёнком для самозанятых лиц и пособие по уходу за ребёнком для лиц, которые не были трудоустроены в день назначения пособия, предусмотрены с учётом различных обстоятельств, различных потребностей и, следовательно, различных целей. (..) Из этого следует, что не обнаружено таких групп лиц, которые находились бы в равных или сравнимых обстоятельствах. Оспариваемая норма соответствует принципу правового равенства», — пишет Конституционный суд в пресс-релизе.