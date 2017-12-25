Суд США «плюнул в лицо» Трампа, заняв сторону трансгендеров

В августе этого года президент Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому военное ведомство США в срок до марта 2018 должно было ввести официальный запрет на прием на службу трансгендеров.
Кроме этого, распоряжение президента разрешало Пентагону увольнять трансгендеров из рядов вооруженных сил и запрещало использовать государственные средства для финансирования операций по смене пола для военнослужащих.
В последние месяцы федеральные суды в трех штатах США — Мэриленде, Калифорнии, Вашингтоне, а также в округе Колумбия заблокировали решение президента, признав его незаконным и нарушающим базовые права граждан.
По мнению судьи Хесуса Бернала, сообщает «Голос Америки», инициатива президента США нанесет «непоправимый ущерб» военнослужащим, находящимся сегодня в рядах вооруженных сил.
«Ни один суд не в силах исправить ущерб, который нанесло правительство (США), заявившее, что некоторые граждане недостойны носить военную форму только из-за своей половой принадлежности», — сказал Бернала.
Ранее сообщалось: Министерство обороны США с 1 января 2018 года начнет набор в вооруженные силы страны трансгендеров. В начале декабря федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение запретить президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.