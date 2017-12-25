Суд США «плюнул в лицо» Трампа, заняв сторону трансгендеров

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Герман Бергер
19:43 24.12.2017
В мире / Политика

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонил иск администрации США, попытавшейся оспорить предыдущие судебные решения по вопросу возможностей службы в вооруженных силах для трансгендеров.

В августе этого года президент Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому военное ведомство США в срок до марта 2018 должно было ввести официальный запрет на прием на службу трансгендеров.

 

Кроме этого, распоряжение президента разрешало Пентагону увольнять трансгендеров из рядов вооруженных сил и запрещало использовать государственные средства для финансирования операций по смене пола для военнослужащих.

 

В последние месяцы федеральные суды в трех штатах США — Мэриленде, Калифорнии, Вашингтоне, а также в округе Колумбия заблокировали решение президента, признав его незаконным и нарушающим базовые права граждан.

 

По мнению судьи Хесуса Бернала, сообщает «Голос Америки», инициатива президента США нанесет «непоправимый ущерб» военнослужащим, находящимся сегодня в рядах вооруженных сил.

 

«Ни один суд не в силах исправить ущерб, который нанесло правительство (США), заявившее, что некоторые граждане недостойны носить военную форму только из-за своей половой принадлежности», — сказал Бернала.

 

Ранее сообщалось: Министерство обороны США с 1 января 2018 года начнет набор в вооруженные силы страны трансгендеров. В начале декабря федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение запретить президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров.

Lenta.ru / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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