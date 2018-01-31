Группа родственников жертв крушения малайзийского «Боинга» под Донецком выиграла в американском суде дело против бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, известного под псевдонимом Стрелков, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Соответствующие документы опубликовала нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Как отмечается, иск был подан родственниками семей 25 жертв трагедии в Донецкой области, из которых 11 — граждане Нидерландов. Иск был подан против россиянина Игоря Стрелкова (Гиркина), который командовал войсками ДНР в 2014 году.

Американский судья вынес вердикт в декабре, постановив, что суммарная компенсация родственникам жертв катастрофы должна составить 400 млн долларов — по 20 млн каждому истцу.

В свою очередь, Гиркин ответил на решение по иску родственников жертв крушения «Боинга». В частности, в интервью «Дождю» он заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда, поскольку он уже чуть ли не «террорист номер один в мире“ и ему «хуже не будет».

Напомним, что пассажирский «Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, совершая рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Игорь Стрелков тогда командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как сообщалось в СМИ, международная комиссия, занимающаяся расследованием крушения «Боинга», пришла к предварительному заключению, что лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который перед этим привезли из России на Украину, а затем установку увезли обратно. РФ эту версию категорически отрицает, возлагая ответственность за крушение лайнера на Украину.