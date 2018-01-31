Суд США установил виновника трагедии сбитого на Донбасе “Боинга” (13)

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Виталий Вавилкин
20:50 30.01.2018
В мире

Группа родственников жертв крушения малайзийского «Боинга» под Донецком выиграла в американском суде дело против бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, известного под псевдонимом Стрелков, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Соответствующие документы опубликовала нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

 

Как отмечается, иск был подан родственниками семей 25 жертв трагедии в Донецкой области, из которых 11 — граждане Нидерландов. Иск был подан против россиянина Игоря Стрелкова (Гиркина), который командовал войсками ДНР в 2014 году.

 

Американский судья вынес вердикт в декабре, постановив, что суммарная компенсация родственникам жертв катастрофы должна составить 400 млн долларов — по 20 млн каждому истцу.

 

В свою очередь, Гиркин ответил на решение по иску родственников жертв крушения «Боинга». В частности, в интервью «Дождю» он заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда, поскольку он уже чуть ли не «террорист номер один в мире“ и ему «хуже не будет».

 

Напомним, что пассажирский «Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, совершая рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Игорь Стрелков тогда командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

 

Как сообщалось в СМИ, международная комиссия, занимающаяся расследованием крушения «Боинга», пришла к предварительному заключению, что лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который перед этим привезли из России на Украину, а затем установку увезли обратно. РФ эту версию категорически отрицает, возлагая ответственность за крушение лайнера на Украину.

 

 

Korrespondent.net / Фото
Комментарии (13)
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10 дюймов 21:00 30:01:2018

ТЫ виноват уж тем... что родился в России!----да здравствует суд Линча!----линчевание негров как-то не толерантненько, а русских не жалко.====когда уже Бог покарает этот сброд, собранный со всего мира, называющих себя, американцами.

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про 22:51 30:01:2018

Суд сша ????? Пустое место. Отмороженные извращенцы судят кого-то. :):):):) Скоро их самих ждёт суд, вулкан просыпается и похоронит серых тварей

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Сергей 21:01 30:01:2018

Так нужно спрашивать с настоящих палачей, обамки с вальцманом

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саксофоб 21:03 30:01:2018

А,почему не в суде Нидерландов или Малазии или суд Пиндостана-самый справедливый суд в мире?И какое отношение Пиндосия имеет этой трагедии?!

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Ha ha ha 21:06 30:01:2018

Приватбанк , тоже значит в риге росияки ограбили. Оооооооо быстрей суд надо без взлома. Точно хакеры. Быстрей надо правосудие вершить

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Сергей 21:15 30:01:2018

Так самолёт только упал , америкосы с хохлами уже через пол часа виновных определили, твари лживые

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Latviešu patriots 21:22 30:01:2018

Amerikāņu tiesa piesprieda taisnīgu spriedumu! To mūdzi Girkinu vispār sen laiks piežmiegt. Nekas, pēc seperātistu uzlādēšanas, gan viņu Hāgā kā kara noziedznieku notiesās!

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ыыы 21:37 30:01:2018

Этот суд от слова sūds

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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