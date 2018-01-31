Соответствующие документы опубликовала нидерландская телепрограмма ZEMBLA.
Как отмечается, иск был подан родственниками семей 25 жертв трагедии в Донецкой области, из которых 11 — граждане Нидерландов. Иск был подан против россиянина Игоря Стрелкова (Гиркина), который командовал войсками ДНР в 2014 году.
Американский судья вынес вердикт в декабре, постановив, что суммарная компенсация родственникам жертв катастрофы должна составить 400 млн долларов — по 20 млн каждому истцу.
В свою очередь, Гиркин ответил на решение по иску родственников жертв крушения «Боинга». В частности, в интервью «Дождю» он заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда, поскольку он уже чуть ли не «террорист номер один в мире“ и ему «хуже не будет».
Напомним, что пассажирский «Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, совершая рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Игорь Стрелков тогда командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Как сообщалось в СМИ, международная комиссия, занимающаяся расследованием крушения «Боинга», пришла к предварительному заключению, что лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который перед этим привезли из России на Украину, а затем установку увезли обратно. РФ эту версию категорически отрицает, возлагая ответственность за крушение лайнера на Украину.
ТЫ виноват уж тем... что родился в России!----да здравствует суд Линча!----линчевание негров как-то не толерантненько, а русских не жалко.====когда уже Бог покарает этот сброд, собранный со всего мира, называющих себя, американцами.« ответить
Суд сша ????? Пустое место. Отмороженные извращенцы судят кого-то. :):):):) Скоро их самих ждёт суд, вулкан просыпается и похоронит серых тварей« ответить
Так нужно спрашивать с настоящих палачей, обамки с вальцманом« ответить
А,почему не в суде Нидерландов или Малазии или суд Пиндостана-самый справедливый суд в мире?И какое отношение Пиндосия имеет этой трагедии?!« ответить
Приватбанк , тоже значит в риге росияки ограбили. Оооооооо быстрей суд надо без взлома. Точно хакеры. Быстрей надо правосудие вершить« ответить
Так самолёт только упал , америкосы с хохлами уже через пол часа виновных определили, твари лживые« ответить
Amerikāņu tiesa piesprieda taisnīgu spriedumu! To mūdzi Girkinu vispār sen laiks piežmiegt. Nekas, pēc seperātistu uzlādēšanas, gan viņu Hāgā kā kara noziedznieku notiesās!« ответить
Этот суд от слова sūds« ответить