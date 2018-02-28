Судраба: перевести на латышский язык детские сады!(9)

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Герман Бергер
21:30 28.02.2018
Политика / Политики

Лидер партии No sirds Latvijai и депутат Сейма Ингуна Судраба на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке предложила перевести 80% обучения во всех детских садах страны на латышский язык.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

 

По словам Кривцовой, даже министр образования и науки Карлис Шадурскис, который настаивает на постепенном переводе обучения во всех образовательных учреждениях на госязык, заявил, что так поступать нельзя.

 

«Ингуна Судраба выступила с предложением перейти на преподавание 80% на латышском языке уже в детском саду и дальше только на латышском. Министр вдруг озаботился интересами детей, говорит так нельзя, невозможно реализовать. Депутаты предложение отклонили, в основном воздержавшись», — написала Кривцова.

 

Ранее в интервью радио Baltkom Судраба заявляла о том, что No sirds Latvijai выступает за то, чтобы все дети имели одинаковые права. По ее словам, никакая реформа не должна проводиться насильно, без понимания реальной ситуации.

 

22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (9)
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1 21:37 28:02:2018

А ещё её называли порядочной и хотели за неё голосовать! Фиг! Согласие- Forever по голосам!

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Знак Зодиака 21:45 28:02:2018

Только не согласосы.
Надоели их пустые обещания.
Сколько можно людям голову морочить?
Школы. детсады, а эти сидят и ничего не делают.
Вон русский союз хоть митинги устраивает, а эти бездельники только обещания раздают.
Полный игнор согласосам за их бездеятельность в течении многих, многих лет.

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шери 21:40 28:02:2018

перевести на латышский язык детские сады!===========Надо думать, что делаете....А вы делаете, а потом думаете о последствиях

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Александр Шерстобитов 21:47 28:02:2018

А сколько латышских детсадов в России?

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Александр Шерстобитов 21:52 28:02:2018

Во время правлении англичан шотландцы и ирланлцы потеряли свой родной язык и теперь говорят только на английском. Но, они по прежднему себя считают ирландцами или шотландцами. Тоже самое будет и с латвийскими русскими. Скоро все русские Латвии потеряют родной язык и они будут латышско говорящими, но они по прежднему будут считать себя русскими.

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договорились 21:57 28:02:2018

только латвия будет называться россия

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так ещё должно сработать 21:54 28:02:2018

Поддерживаю,обучение с детского сада на латышском и следующее обучение в школе на латышском,именно так и сработает.то что они хотят,безболезненно для детей.А тем ,кто учится сейчас,доучиваться билингвально

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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