Лидер партии No sirds Latvijai и депутат Сейма Ингуна Судраба на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке предложила перевести 80% обучения во всех детских садах страны на латышский язык.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

По словам Кривцовой, даже министр образования и науки Карлис Шадурскис, который настаивает на постепенном переводе обучения во всех образовательных учреждениях на госязык, заявил, что так поступать нельзя.

«Ингуна Судраба выступила с предложением перейти на преподавание 80% на латышском языке уже в детском саду и дальше только на латышском. Министр вдруг озаботился интересами детей, говорит так нельзя, невозможно реализовать. Депутаты предложение отклонили, в основном воздержавшись», — написала Кривцова.

Ранее в интервью радио Baltkom Судраба заявляла о том, что No sirds Latvijai выступает за то, чтобы все дети имели одинаковые права. По ее словам, никакая реформа не должна проводиться насильно, без понимания реальной ситуации.

22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.