Судьбы учебных судов РМУ

Когда разговор заходит об учебных судах Рижского мореходного училища (РМУ), сразу вспоминается трехмачтовая баркентина «Капелла». На ее борту случился ряд происшествий, описанных в нашей рубрике «Морские истории».

Сейчас готовится большой материал, посвященный семидесятилетию со дня постройки этого парусника. Реже говорят о двух теплоходах, также служивших на ниве образования будущих командиров флота. Многие курсанты РМУ проходили свою первую практику на теплоходах Bru и «Алушта». У обоих судов была долгая жизнь. О них — сегодняшний рассказ.

Bru было отмерено 33 года существования, «Алуште» — почти полстолетия. Но учебными судами оба теплохода отработали лишь по нескольку лет. Конечно, в первую практику на море прежде всего отправлялись курсанты-судоводители — будущие штурманы и капитаны. Но на одном из учебных судов практиковались и будущие судомеханики.

Теплоход идёт вперёд

Заголовку этой главки, возможно, улыбнутся моряки, проходившие практику на самом первом учебном судне РМУ. Назывался этот теплоход Bru. Что означает это имя — нам неизвестно, но, определенно, норвежским хозяевам оно показалось более привлекательным, чем прежнее — ?iekast. А построен теплоход был в 1919 году на судоверфи норвежского поселка Раккевик, неподалеку от города Ларвик. Брутто-регистровый тоннаж судна составлял 572 BRT, имел он двигатель мощностью 192 лошадиные силы. При постройке это судно с деревянным корпусом получило название Os.

Поменяв нескольких хозяев-норвежцев, теплоход становится собственностью латвийской компании A. Kalni?? un biedri, которая приобретает теплоход в 1932 году.

Это судно — первое крупное судно, предназначенное для работы в рыбопромысловом флоте Латвии в отдаленных от республики районах. Вот что рассказывал о нем ветеран флота Якоб Либманис:

— Я бывал на теплоходе Bru, когда он уже стоял в Риге на приколе. А латвийская часть его жизни такова. Когда купили этот теплоход с деревянным корпусом, думали, под какую деятельность его приспособить. И решили: пусть идет ловить рыбу в Северное море. Но чисто рыболовным судном Bru не стал. Один из старых-старых мореходов рассказывал мне: «Этот теплоход не рыбачил, он подходил к небольшим рыбацким судам и дешево скупал свежую, только что выловленную рыбу. Ее смешивали с солью, ссыпали в бочки и забондаривали. Теплоход Bru каждый рейс доставлял в Ригу 300 наполненных бочек. Когда рыба продавалась, теплоход опять отправлялся «на рыбалку». Правда, пока эти 300 бочек наполнялись и перевозились по морю, часть рыбы портилась. В 1940 году судно национализировала советская власть, использовалось оно в качестве грузового — в каботаже. Ходило между Ригой, Вентспилсом и Лиепаей. С началом Второй мировой войны теплоход Bru ходил между странами Балтийского моря. Где именно он бывал, история умалчивает, но в 1945 году оказался вблизи Дании, на мели. Датчане решили выразить Советскому Союзу любезность: мол, это ваше судно, берите его. Из СССР ответили: «Но ведь Bru не на ходу!» Датчане: «Мы его отбуксируем до Риги». — «Ну везите».

Таким образом, Bru становится собственностью Латвийского государственного морского пароходства, которое вскоре передало его Рижскому мореходному училищу. Судно стояло у причала, и на него направляли курсантов судомеханического отделения, чтобы они практиковались в ремонте — руководство училища надеялось, что настанет время, когда главный двигатель будет в порядке и Bru выйдет в рейс. Но эта затея не осуществилась. По норвежским данным, теплоход был утилизирован в 1952 году.

В 1949 году у будущих судоводителей, обучавшихся в РМУ, появилась красавица-баркентина — трехмачтовый парусник, по вантам которого до 1969 года взбирались «под небеса» тысячи юношей. Многие из них впоследствии стали капитанами океанских судов.

Судно, погибшее в пламени

С 1970 по 1976 год учебным судном РМУ был теплоход «Алушта», брутто-регистрового тоннажа 1001 БРТ, с мощностью двигателя 736 лошадиных сил. Построили его в Болгарии в 1960 году, и ходил теплоход как пассажирское судно между портами Черного моря. Он мог перевезти более 80 пассажиров. На борту «Алушты» будущие штурманы изучали сигнальное дело — флажной семафор и азбуку Морзе, по очереди стояли на руле, учились управлять спасательной шлюпкой на веслах и под парусом, практиковались в определении места судна. Осваивали будущие штурманы и другие тонкости хорошей морской практики.

В 1977 году «Алушта» меняет место и вид деятельности: его отправляют на Белое море, и теплоход возвращается к прежней работе — перевозке пассажиров, стоит на линии Архангельск — Соловецкие острова.

Судно работало на севере многие годы, успешно ремонтировалось и вновь выходило в Белое море, пока не поставили его на капитальный ремонт в Архангельске на завод «Красная кузница».

В тот февральский день планы по ремонтным работам уже были выполнены на 50 процентов. Сварщики работали в трюме, но, похоже, с нарушением правил пожарной безопасности. Около десяти часов утра они покинули рабочее место, чтобы передохнуть, но когда они вернулись, в трюме полыхало пламя. Это одна из версий возникновения пожара. Позднее была выдвинута другая: возгорание возникло в месте, где сварщики не работали вовсе. В любом случае своими силами с огнем рабочие справиться не могли, были вызваны пожарные. Все находившиеся на судне 30 рабочих покинули борт горящего судна, четверо из них пострадали из-за ожогов и отравления угарным газом.

За более чем восемь часов судно выгорело полностью. Работали более 30 пожарных из шести пожарных частей города. Теплоход «Алушта» восстановлению не подлежал. Пожар случился незадолго до полувекового юбилея судна — в 2010 году.

Владимир НОВИКОВ.