Судью за разглашение приговорили к штрафу

Экс–председателя Пардаугавского суда Айю Орниню приговорили за разглашение «секретных сведений» журналисту к штрафу в 2150 евро, — пишет газета «СЕГОДНЯ». Она уже заявила, что обжалует этот вердикт.

Сама судья комментирует дело так: не смогли добиться обвинения по коррупции, поэтому отправили в суд что нашлось, чтобы после такого большого шума хоть что–то было. На последнем заседании в суде Видземского предместья Орниня отказалась от последнего слова. Прокурор Марис Лея запросил для нее штраф в размере трех минимальных зарплат (1290 евро). Прокурор подчеркнул, что, по сути, обвиняемая не отрицала свои действия.

В свою очередь защитник Орнини Дагнис Зацманис подчеркнул, что представленная информация была общедоступной, поэтому в деле нет состава преступления, он просил свою клиентку оправдать.

Напомним, косвенно это дело о разглашении связано с одним из самых громких задержаний прошлого года — Юрмалгейтом–3, когда под стражей оказались бизнесмен Юлий Круминьш и мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Однако тут следствию похвастаться нечем — эту часть дела прокуратура отправила на дорасследование, так как доказательств для обвинений оказалось мало.

Ну очень секретная информация

Итак, речь идет о разглашении сведений представителю СМИ. А именно: летом прошлого года к Орнине обратился журналист Latvijas Avīze Артис Дзериньш. Он сейчас фигурирует на процессе в качестве свидетеля. Дзериньш работал над статьей о возможном мошенничестве и хотел выяснить, был ли конкретный человек ранее судим. Так как в Латвии узнать подобные сведения не так уж просто (полиция говорить отказывалась), журналист искал другие возможности. По телефону он связался в Орниней и попросил выяснить, судим ли герой его публикации.

Как выяснилось позднее, в это время сотрудники KNAB прослушивали телефон судьи и следили за ее перепиской.

Орниня вину в разглашении не признает. Она не отрицает, что дала журналисту информацию, но не считает эти сведения секретными. Ведь любой при желании может найти подобные сведения в судебном календаре и базе данных приговоров. Если кто–то не знает: это можно сделать на портале tiesas.lv (расписания судов можно найти здесь http://tis.ta.gov.lv/court.jm.gov.lv/stat/html/index_201712.html ).

Главный редактор Latvijas Avīze Линда Раса уже высказала удивление по поводу той энергии, с которой следователи и прокуроры взялись за это дело. Ведь обществу не было причинено никакого ущерба — никаких многомиллионных убытков не было.

Наоборот, с помощью статьи это самое общество хотели защитить. Тем временем каждый день проходят судебные процессы, участники которых видны всем, — это ведь открытые процессы. Странно, что подобные сведения были внезапно объявлены секретными.

Судья и Юрмалгейт–3

Как уже сообщалось, в прошлом году сотрудники антикоррупционного бюро начали уголовное дело по факту нарушений закона о финансировании политических партий. В ходе следствия было задержано четыре человека.

Осенью прошлого года сотрудники KNAB провели обыск у мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (Союз зеленых и крестьян). Позднее стало известно, что ведомство задержало и предпринимателя Юлия Круминьша. После двух суток в изоляторе Круминьш был отпущен. Кроме того, обыск состоялся и в бюро партии Ингуны Судрабы «От сердца — Латвии».

Орнине инкриминировали разглашение неразглашаемых сведений и «принятие предложения» от Круминьша. Она подчеркивала, что знакома с бизнесменом несколько лет, но никогда не принимала материальных благ от него, да он, собственно, и не предлагал.

Всего «Юрмалгейт–3» объединяет 3 уголовных процесса.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.