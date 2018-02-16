Сухой закон: как правильно сушить волосы

Замечали, что после салона волосы выглядят более ухоженными, чем после сушки с укладкой в домашних условиях? И дело отнюдь не в особых укладочных средствах, а в технике сушки. Рассказываем, как правильно орудовать феном и расческой, чтобы волосы не секлись и блестели, а укладка сохраняла объем.

1. Долой влагу

Парадокс: причиной появления секущихся волос является не только дефицит влаги, но и ее избыток. Поэтому первым делом после мытья головы тщательно отжимаем волосы мягким хорошо впитывающим полотенцем. Ни в коем случае не растираем мокрые волосы — это повредит кутикулу и приведет к потере гладкости и блеска. Достаточно того, чтобы с волос не капала вода, из-за которой разрушается защитная оболочка волоса.

Кстати, голливудские стилисты рекомендуют промокать волосы не привычными всем полотенцами, а бумажными салфетками, так как они лучше вбирают в себя влагу и позволяют средствам, что наносятся на чистые волосы, более качественно впитываться в их структуру.

2. Сушите немедленно

Дайте отставку своему парикмахеру, если он хвалит вас за отказ от фена. Использовать фен на самом деле будет более разумно, чем оставить волосы высыхать самостоятельно. Чем меньше контакт с влагой, тем меньше разрушается кутикула и секутся концы (см. пункт №1).

3. Забудьте про сушку вверх ногами

Любая девушка знает этот нехитрый трюк по приданию волосам прикорневого объема — сушить волосы, нагнув голову вниз. К сожалению, на это ноу-хау стилисты наложили табу: оказалось, такой способ скорее приводит к потере объема, так как делает волосы гладкими. В качестве альтернативы экспертами предлагается другое упражнение — сушить волосы, наклоняя голову из стороны в сторону и приподнимая их у корней расческой.

4. Холодный обдув

Режим холодного обдува у фена для волос предпочтительнее: они не перегреются и не потеряют всю влагу, а значит, будут более гладкими и блестящими. Горячий воздух, конечно, быстрее справится с задачей и сделает укладку более долговременной (тут горячая сушка незаменима), но зачем вам укладка ценой здоровых волос? Старайтесь использовать горячий воздух хотя бы через раз.

5. Сушите не до конца

Стилисты рекомендуют оставлять волосы слегка недосушенными, чтобы избежать испарения всей влаги из структуры волос и разрушения защитной оболочки. В конце сушки оптимальнее всего перевести фен в режим холодного обдува: это сгладит чешуйки кутикулы, добавит блеска и поможет быстро «остудить» волосы.

6. Используйте насадку-концентратор

Узкая щелевидная насадка-концентратор за редким исключением идет в комплекте к каждому современному фену. Не пренебрегайте ею: она помогает пустить хаотичный поток воздуха куда нужно, а именно по направлению роста волос. Самый правильный алгоритм сушки волос: разделить их на средние пряди и сушить каждую из них по отдельности, направляя воздух от корней к концам. Такой способ обеспечит волосам гладкость и блеск, а заодно избавит от пушистости, что актуально в холодное время года и отопительный сезон.