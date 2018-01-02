Сумасшедшие цены от «Taxify» в Риге на Новый год признаны незаконными

Представитель ведомства Уна Ахуна-Озола пояснила, что «Taxify» предупредили, что в вечером перед Новым годом и ночью цены на услуги будут повышены, ссылаясь на договоренность с самоуправлением.
При этом, цена на их услуги дошла практически до абсурда, нарушая все рамки.
“Столкнувшись с ситуацией, когда пассажирам приходиться платить за проезд по двойному тарифу, должны появляться подозрения о несоразмерности выплат. В таких случаях пассажиры могли незамедлительно обращаться в муниципальную полицию, либо, потребовав чек, отнести из в службу контроля департамента”, — пояснила она, добавив, что действия «Taxify» в это время были незаконны.
По словам же главы филиала компании в Латвии Юриса Круминьша, повышенные тарифы были введены для того, чтобы к сервису подключились больше водителей и смогли обеспечить поездки большему числу пассажиров.
В то же время, повышение цен дало возможность таксистам заработать больше, чем обычно.
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