Сумасшедшие цены от «Taxify» в Риге на Новый год признаны незаконными

Руководство «Taxify» серьезно завысило цены на услуги такси на Новый год в Риге, не только “ободрав” клиентов, но также нарушая все договоренности с городскими властями, сообщили в департаменте сообщений Рижской думы.

Представитель ведомства Уна Ахуна-Озола пояснила, что «Taxify» предупредили, что в вечером перед Новым годом и ночью цены на услуги будут повышены, ссылаясь на договоренность с самоуправлением.

При этом, цена на их услуги дошла практически до абсурда, нарушая все рамки.

“Столкнувшись с ситуацией, когда пассажирам приходиться платить за проезд по двойному тарифу, должны появляться подозрения о несоразмерности выплат. В таких случаях пассажиры могли незамедлительно обращаться в муниципальную полицию, либо, потребовав чек, отнести из в службу контроля департамента”, — пояснила она, добавив, что действия «Taxify» в это время были незаконны.

По словам же главы филиала компании в Латвии Юриса Круминьша, повышенные тарифы были введены для того, чтобы к сервису подключились больше водителей и смогли обеспечить поездки большему числу пассажиров.

В то же время, повышение цен дало возможность таксистам заработать больше, чем обычно.