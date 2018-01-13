Суперсовременные эсминцы США остались без боеприпасов(3)

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Владимир Бучельников
14:28 13.01.2018
Техно / Оружие

Прошло более года с тех пор, как ВМС США решили отказаться от принятия на вооружение перспективных, но крайне дорогих боеприпасов для эсминцев класса «Замволт». Тем не менее, промышленность и флот США все еще обдумывают, чем лучше всего заменить снаряды этого типа, заявили официальные представители ВМС США на этой неделе, пишет «Газета.ру».

В 2016 году ВМС США решили окончательно отказаться от закупок снарядов дальнего действия для перспективных эсминцев класса «Замволт» (типа LRLAP — Long Range Land-Attack Projectile) из-за их непомерно высокой цены — $800 тыс. за единицу. Однако LRLAP был единственным боеприпасом, разработанным специально для артиллерии эсминцев этого типа, пишет Defense News.

 

Проблема, как считают американские эксперты, даже не в столь высокой цене снаряда для перспективных орудий «Замволта», разработанных корпорацией Lockheed Martin, а в том, что программа строительства эсминцев этого класса существенно сократилась.

 

Вначале предполагалось иметь в боевом составе ВМС США 28 таких кораблей, затем семь и, наконец, остановились всего на трех эсминцах. И возможности снизить цену артиллерийского выстрела за счет роста производства снарядов просто не стало.

 

«Мы собирались закупить тысячи этих снарядов, но количество кораблей просто убило доступный по цене снаряд», — приводила «Газета.Ru» слова представителя ВМС США, знакомого с программой производства LRLAP.

 

Эсминец «Замволт» вооружен двумя носовыми башнями со 155-миллиметровыми новейшими артсистемами AGS (Advanced Gun System). Она представляет собой башенное 155-миллиметровое орудие (длина ствола — 62 калибра) с подпалубной системой автоматического заряжания.

 

Башня создана с учетом требований радиолокационной малозаметности, пушка в небоевом положении укрывается в этих же целях. Выстрелы раздельно-гильзовые, стрельба автоматическая до полного расходования боезапаса.

 

Боекомплект двух башен — 920 выстрелов, из них 600 — в автоматизированных боеукладках. Однако скорострельность весьма низкая — 10 выстрелов в минуту.

 

Это объясняется тем, что снаряд очень длинный и система заряжания работает лишь при вертикальном расположении ствола.

 

155-мм пушки с длиной ствола 62 калибра типа AGS (Advanced Gun System) для трех эсминцев «Замволт» — самые мощные корабельные орудия, разработанные в Соединенных Штатах после Второй мировой войны.

 

Предполагалось, что в боекомплект 155-миллиметровой пушки войдут специальные управляемые сверхдальнобойные снаряды LRLAP. Это снаряд с двигателем и небольшими крыльями. Длина боеприпаса составляет 2,24 м, масса — 102 кг, масса взрывчатого вещества — 11 кг. В носовой части имеются четыре управляющих крыла, в хвостовой — восьмилопастной стабилизатор. Система управления снаряда — инерциальная с использованием GPS «Навстар». Максимальная дальность стрельбы — до 150 км, но пока стреляли на дальности 80-120 км. Точность попадания — 10-20 м.

 

Но со снарядами этого типа — LRLAP — дело так пока и не заладилось. Тем не менее, промышленность и флот США полагают, что есть по меньшей мере пара ключевых технологий, которые могли заполнить промежуток, образованный LRLAP.

 

«Однако вот прямо сейчас нет никакого определенного решения для замены снарядов этого типа», — сказал командир эсминца «Замволт» DDG-1000 капитан 1-го ранга Джеймс Кирк на недавнем симпозиуме военно-морской ассоциации в США.

 

«Мы продолжаем наблюдение за опытно-конструкторскими работами в этой сфере. В качестве примера можно привести снаряд, обладающий гиперзвуковой скоростью», — сказал Кирк. Речь идет о так называемом рельсотроне, разрабатываемом корпорацией BAE Systems, о чем ранее писала «Газета.Ru».

 

«Мы контролируем процесс, наблюдаем за техническим созреванием этого вида вооружения. Мы уже вплотную подбираемся к тому, чтобы получить на выходе новые боевые и оперативные возможности. Это оружие, по всей видимости, будет находиться в нужной нам ценовой категории. Но окончательное решение пока так и не принято», — отметил командир первого «Замволта».

 

Часть задержек с вооружением «Замволта» связана, как отмечают эксперты в США, с недавними исследованиями экспертной комиссии, которая откорректировала тактико-технические требования к эсминцу.

 

Если раньше основная роль перспективного корабля заключалась в нанесении ударов по береговым объектам, то теперь эсминец переориентируют для борьбы с надводными кораблями гипотетических противников, сказал Кирк.

 

Он добавил, что как только бюджет ВМС на 2019-й бюджетный год будет опубликован, военно-морские силы США будут в состоянии более конкретно детализировать, повлечет ли это за собой модификации существующего вооружения или для эсминцев класса «Замволт» появится абсолютно новое вооружение.

 

«У нас в этом случае появится возможность сказать точнее, как будут выглядеть дальнейшие векторы развития кораблей этого класса», — в заключение пояснил Кирк.

 

Однако, несмотря на эти оптимистические заявления, оружия, о котором говорили так много, пока так и нет. Программа LRLAP окончательно заглохла, рельсотрона с гиперзвуковым снарядом пока тоже нет, и суперсовременный эсминец американского флота фактически остался без средств поражения.

 

«Не приходится сомневаться, что рано или поздно американцы решат проблемы, связанные с оружием для эсминцев класса «Замволт», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

 

Но в настоящее время, по словам эксперта, возникла редкая для ВМС США ситуация — новейший корабль, суперсовременная машина с газовыми турбинами от Rolls-Royce, шведскими скорострельными арткомплексами и уникальной стелс-конструкцией бортов и надстроек есть, а считать его полноценной боевой единицей еще нельзя.

Газета.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 16:35 13:01:2018

Gan problēmu atrisinās, zinot ASV tehniskās iespējas, viss būs okey.

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CCCP 16:52 13:01:2018

Боекомплект двух башен — 920 выстрелов по 800,000$ каждый - это 736 миллионов на каждый и их у Фашингтона 3, 2011, 2013 и 2017 года. Это значит что снарядов на 25 триллионов $ уже списано и уничтожено.

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Cg 22:47 13:01:2018

Крейсер "Аврора" 21-го Века.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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