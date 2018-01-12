Суперспособности счастливых людей

Что делает нас счастливым? Хорошая работа, отношения, деньги, семья? Конечно, все это не помешает. Но многие люди счастливы в одиночестве или без постоянной занятости. Ведь дело не в том, что мы имеем, а в нашем отношении к жизни и к окружающим.

Стать счастливым помогут семь особенных умений, считает писатель и коуч Роберт Таибби. Хотя в заголовке они называются «суперспособностями», ничего фантастического в них нет. Любой из этих навыков можно освоить и натренировать, они доступны большинству независимо от темперамента и личностных качеств.

1. Умение контролировать эмоции

Обычно мы ассоциируем эмоциональный контроль с управлением гневом, и это отчасти верно. Люди, которые не умеют держать себя в руках, чаще теряют работу, разводятся и страдают от одиночества. Доступно множество инструментов, которые помогают сохранять спокойствие. Есть даже приложения для смартфонов, которые напомнят о том, что пора сделать дыхательную гимнастику, или помогут освоить медитативные техники.

Однако контролировать нужно не только гнев. Есть и более сложные в управлении эмоции: страх, паника, отчаяние, грусть. Не позволяйте им овладевать вами. Впрочем, чрезмерная эйфория тоже не всегда к месту. Она может так переполнить вас, что вы просто не сможете адекватно оценивать ситуацию.

2. Умение адекватно реагировать на эмоции других

Ваш партнер легко выходит из себя? Шеф не прощает ни малейшей ошибки? Не позволяйте вспышкам гнева других людей портить вам настроение. Не старайтесь защитить близких и коллег от отрицательных эмоций, только чтобы самим не страдать вместе с ними.

3. Умение признавать ошибки

Важно признавать свои ошибки и позволять другим ошибаться. Когда вы не признаете ошибку, окружающие начинают вам на нее указывать. Если будете отпираться и отказываться, возникнет конфликт. Если постараетесь переложить вину на других, отношение к вам изменится в худшую сторону.

Примите свое право на ошибки, это поможет проще относиться к недостаткам других. Окружающие злятся, бывают жадными, ленятся, опаздывают, оправдывают себя. Не стоит зацикливаться на этом, критиковать, осуждать, сплетничать. Стоит сделать выводы и идти дальше.

4. Честность

Честность — один из важнейших аспектов осознанности и счастливой жизни. Невозможно быть счастливым и обманывать, в первую очередь, самого себя. Вы наверняка замечали, что, когда говорите правду, пусть даже не самую приятную, вам становится легче. А когда вы откровенны сами с собой? Между честностью и позитивными эмоциями есть связь, и если вы сможете почувствовать эту связь, то больше не сможете обмануть.

5. Способность выйти из зоны комфорта

Приятно жить в своем мире, где все понятно и спокойно. Мы стараемся защитить себя от беспокойства и тревоги. Но только в трудностях открывается истинное лицо человека. Вы можете прожить всю жизнь в тепличных условиях и никогда не узнать, на что способны на самом деле. Вы хотите этого? Не пора ли пуститься в опасное кругосветное путешествие под названием «настоящая жизнь»?

Зона комфорта тормозит развитие и лишает остроты ощущений. Вспомните самые счастливые моменты жизни. Наверняка большинство из них было связано с какими-то необычными событиями.

6. Умение просить о помощи

Многие из нас, взрослея, научились полагаться только на себя, ни на кого не опираться и никому не доверять. А ведь просьба о помощи не сделает вас слабым или зависимым. Если вы можете это сделать, знаете, что вам не откажут, если сами готовы прийти на выручку, значит, вы счастливый человек.

Многие считают, что близкие должны сами предлагать помощь. Но правильнее обращаться к ним напрямую. Использовать намеки — значит манипулировать человеком, а это делает отношения неискренними. Умение просить делает отношения открытыми, доверительными и крепкими.

7. Проактивность

Мы привыкли, что любая деятельность именуется активностью. Однако ее можно подразделить на реактивность и проактивность. В чем разница? Когда вы пассивно реагируете на внешнее воздействие, вы проявляете реактивность. Например: вам отказали в повышении, вы расстроились. Официант пролил на вас чай — вы разозлились. Ваша реакция была мгновенной, и вы не могли ее контролировать.

Реактивные люди плывут по течению, их эмоции зависят от обстоятельств. А вот умение выбирать, как реагировать на случившееся, — это уже проактивность.

Конечно, не на все в жизни можно повлиять, но мы всегда можем реагировать проактивно. Вам отказали в повышении, но вы могли предвидеть такое развитие событий и уже начали искать другое место. Официант пролил на вас чай, но вы не тратите время на бессмысленный гнев, а думаете, как исправить ситуацию, где найти чистую рубашку и переодеться. Научиться действовать проактивно — значит, меньше переживать по мелочам и быть готовым к разным поворотам судьбы.