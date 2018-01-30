Суровый удмуртский самосуд: трое собутыльников изнасиловали педофила(4)

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Пенза-пресс
Тимур Пушкарев
13:30 30.01.2018
Lifenews / Светская жизнь

В удмурстком городе Сарапуле трое молодых людей избили и изнасиловали знакомого в качестве наказания за то, что он надругался над детьми. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 января трое знакомых в возрасте 18, 21 и 30 лет выпивали вместе в квартире у одного из них. Во время застолья выяснилось, что приглашённый гость — педофил: 18-летний молодой человек был судим за изнасилование 15-летней девочки и сейчас вновь привлекается к ответственности за надругательство над 13-летним ребёнком.

 

За эти преступления собутыльники решили «наказать» знакомого и в итоге избили и изнасиловали его. Сообщается, что совершившие самосуд были задержаны. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело и начато следствие.

 

Обвиняемые были заключены под стражу. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Life.ru / Фото
Комментарии (4)
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хуторянен 14:01 30:01:2018

Хуле, будни мордора.

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пингвин 14:30 30:01:2018

хуторянен он же ваня поцреот получил награды за «лучшую анальную сцену», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену с групповым сексом»

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Парадокс 14:15 30:01:2018

И эти люди ненавидят геев.:)

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Крутяк 14:29 30:01:2018

Гомосеки наказывают педофила.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)