Суточное голодание – эффективный способ омолодить организм и сбросить вес

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Люблю!
11:46 08.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Давайте соберемся с силами и признаемся: большую часть времени мы едим гораздо больше, чем необходимо для поддержания энергии. Причем чаще всего это не самая здоровая пища. Из-за этого возникает лишний вес, проблемы с кожей и неприятности со здоровьем. Если устроить организму встряску в виде суточного голодания, эффект может быть очень сильным.

Польза суточного голодания

Мы начинаем утро с кофе, перекусываем конфетами и чипсами, не брезгуем полуфабрикатами и фастфудом, а по вечерам не забываем выпить бокал сухого вина, потому что “это полезно для здоровья”. В результате лишние килограммы накапливаются, как по волшебству, а кожа становится вялой и сухой.

 

Мы все боимся слова “голодание”, но совсем не боимся разноцветных таблеток для очищения организма, которые занимают целые стенды в любой аптеке. Между тем, 24 часа без еды способны решить многие проблемы гораздо легче (и дешевле), чем волшебные пилюльки мутного происхождения. Кроме того, научные исследования, которые проводились в США и Японии, доказали, что кратковременное голодание способствует обновлению клеток. Именно поэтому те, кто сознательно ограничивает объем порций, выглядят моложе своих лет и живут дольше.

 

А нужно ли мне голодание?

Чтобы решить, нужно ли вам это, попробуйте честно ответить на несколько вопросов. У вас есть лишние килограммы, от которых хотелось бы избавиться? Вы любите время от времени побаловать себя сладким, жирным, копченым, острым? Вы редко встаете из-за стола с ощущением, что чуть-чуть не доели? А скорее ощущаете, что серьезно переели? Вы пьете алкогольные напитки? Вы живете в мегаполисе? У вас часто бывают проблемы с пищеварением? Если вы ответили утвердительно на три вопроса или больше, вашему организму не помешает разгрузочный день без еды.

 

Правила

Перед первым голоданием обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить заболевания, при которых отказ на пищи даже на одни сутки может быть опасен (среди них диабет, гастриты, язва желудка).

 

Готовиться к нему нужно за 2 дня. В первый день исключите из рациона мясные продукты, алкоголь, жирную и сладкую пищу. За один день старайтесь есть только растительные продукты – каши, пасты, овощи, фрукты.

 

Суточное сухое голодание обычно начинается с вечера. Возможен легкий ужин, а после этого в течение 24 часов нужно воздерживаться от пищи и пить только чистую воду без газа в неограниченных количествах.

 

Разумно выбирайте день. Кому-то удобнее это делать в выходной – идеальный вариант, если вы устраиваете разгрузочный день впервые и не знаете, как будете себя чувствовать (возможна слабость или головная боль). Кому-то, наоборот, удобнее голодать в рабочий день, потому что можно отвлечься на повседневные дела, и ограничивать себя будет легче.

 

Если вы будете чувствовать сильную слабость, можно добавить в стакан воды чайную ложку меда.

 

Старайтесь не планировать на разгрузочный день тех дел и встреч, которые могут потребовать больших физических или эмоциональных затрат, чтобы не перегружать организм.

 

Как избежать вреда от суточного голодания

Через 24 часа плавно выходите из голодания. Важно: выход из него по продолжительности должен быть таким же, как и само голодание. Если вы воздерживались от пищи 24 часа, то следующие сутки должны соблюдать некоторые ограничения. Вечером выпейте чашку травяного чая – медленно, маленькими глотками. Через 30-40 минут приготовьте фруктово-овощной сок – например, яблочно-морковный. Завтрак на следующее утро: жидкая овсянка на воде. Второй завтрак: салат яблоко + морковь. Дальше ешьте небольшими порциями, по мере появления чувства голода. Оптимальные продукты – тушеные овощи, рис, фрукты. На следующий день можно постепенно переходить на привычную пищу, стараясь есть небольшими порциями.

 

 

 

 

 

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