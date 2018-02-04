Всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams. Американская сторона поставила новой иракской армии первые 140 танков М1А1М (модифицированные М1А1 из наличия) с августа 2010 по февраль 2011 года по соглашению от августа 2008 года общей стоимостью 2,16 млрд долл.
В 2013 году Ираку были поставлены еще шесть дополнительных танков М1А1М, а в феврале 2015 года — еще шесть М1А1 для восполнения потерь. Танками М1А1М штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии — наиболее «тяжелого» соединения новой иракской армии — 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии. Штатный состав танкового полка составляет 35 танков — два танка в управлении полка и по 11 танков в трех танковых ротах (в каждой роте три взвода по три танка плюс два танка в управлении роты).
Согласно недавней публикации иракской газеты «Al Ghad Press», в ходе боевых действий против сил «Исламского Государства» в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки).
Ремонт танков Abrams иракской армии осуществляляся корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.
А это когото удивляет? Посадите в Армату чурку и он за день его сломает. Этим ребятам только мотыгу и поле доверить можно и то с оговорками.« ответить
Заголовок, будто пишут большие друзья ИГИЛ.:))« ответить
Свалкой можно назвать группу бронетехники в правом нижнем углу, но там в основном машины поменьше размером, бронетранспортеры. Здесь собрана техника, поврежденная за несколько лет войны..« ответить
Что америкосам нужна война как доход для ВПК. А сейчас театр военных действий может развернуться и на територрии Прибалтики. Может сбыться жкланная сечта *нашего* Вани и местного *патриота*« ответить
На Россию нападут?:))« ответить