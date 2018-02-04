Свалка танков Abrams иракской армии доказала успех ИГИЛ(5)

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Владимир Бучельников
17:35 03.02.2018
В мире / Война

Скопище танков M1A1M Abrams на базе 9-й бронетанковой дивизии иракской армии в Таджи. На cпутниковом снимке можно насчитать 80 танков Abrams (то есть, видимо, почти все остающиеся в составе дивизии), многие из которых явно повреждены либо разукомплектованы.

Всего Ирак получил от США 152 танка М1А1 Abrams. Американская сторона поставила новой иракской армии первые 140 танков М1А1М (модифицированные М1А1 из наличия) с августа 2010 по февраль 2011 года по соглашению от августа 2008 года общей стоимостью 2,16 млрд долл. 

 

В 2013 году Ираку были поставлены еще шесть дополнительных танков М1А1М, а в феврале 2015 года — еще шесть М1А1 для восполнения потерь. Танками М1А1М штатно были оснащены четыре танковых полка 9-й бронетанковой дивизии — наиболее «тяжелого» соединения новой иракской армии — 1-й и 2-й танковые полки в 34-й бригаде и 3-й и 4-й танковые полки в 35-й бригаде дивизии. Штатный состав танкового полка составляет 35 танков — два танка в управлении полка и по 11 танков в трех танковых ротах (в каждой роте три взвода по три танка плюс два танка в управлении роты).

 

Согласно недавней публикации иракской газеты «Al Ghad Press», в ходе боевых действий против сил «Исламского Государства» в Мосуле было выведено из строя 60 танков Abrams иракской армии, которые теперь нуждаются в восстановлении (неясно, входят ли в это число безвозвратно потерянные танки). 

 

Ремонт танков Abrams иракской армии осуществляляся корпорацией General Dynamics на технической базе в Ал Матана в аэропорту Багдада, где, видимо, и находятся остальные танки этого типа 9-й дивизии.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ИвАн 19:25 03:02:2018

А это когото удивляет? Посадите в Армату чурку и он за день его сломает. Этим ребятам только мотыгу и поле доверить можно и то с оговорками.

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Хе-хе 21:02 03:02:2018

Заголовок, будто пишут большие друзья ИГИЛ.:))

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Так 21:16 03:02:2018

Свалкой можно назвать группу бронетехники в правом нижнем углу, но там в основном машины поменьше размером, бронетранспортеры. Здесь собрана техника, поврежденная за несколько лет войны..

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всем уже давно ясно... 21:42 03:02:2018

Что америкосам нужна война как доход для ВПК. А сейчас театр военных действий может развернуться и на територрии Прибалтики. Может сбыться жкланная сечта *нашего* Вани и местного *патриота*

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Неужели 00:24 04:02:2018

На Россию нападут?:))

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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