Свежие подробности нового фильма Тарантино

Deadline поделились новыми подробностями о сюжете грядущего фильма Квентина Тарантино, в частности о персонаже Леонардо ДиКаприо, который является первым и пока что единственным официальном участником каста.

По информации журналиста издания Майка Флеминга, ДиКаприо действительно сыграет роль телевизионного актёра, снимавшегося в собственном вестерн-шоу под названием «Bounty Law». Сериал находился в эфире с 1958-го по 1963-й, поэтому на момент действия сюжета картины (1969 год) бывшая звезда малых экранов уже в течение несколько лет предпринимает попытки покорить Голливуд, но безуспешно. Герою ДиКаприо остаётся лишь перебиваться небольшими подработками в чужих сериалах, между тем подумывая о переезде в Италию, где в те времена пышным цветом цвело производство малобюджетных вестернов.

Сюжет ленты разворачивается на фоне ряда событий, в том числе связанных с Чарльзом Мэнсоном и его последователями из коммуны «Семья», жестоко убившими актрису Шэрон Тэйт(жену режиссёра Романа Полански). Предполагается, что Шэрон Тэйт станет своеобразным «связующим звеном» между несколькими историями (согласно сообщениям инсайдеров, по своей структуре фильм напоминает «Криминальное чтиво»).

На главную мужскую роль претендует Том Круз (Брэд Питт уже успел от неё отказаться), а Марго Робби Тарантино предлагает сыграть Шэрон Тэйт, но договор с актрисой пока не заключён. Продюсированием займутся Дэвид Хеймэн (франшиза «Гарри Поттер»), Шэннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»).

Старт съёмочного процесса намечен на лето этого года. Права на финансирование и дистрибуцию ленты получили Sony Pictures, готовые предоставить Тарантино необходимый бюджет в $100 миллионов. Это будет первый фильм режиссера, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и погрязшего в сексуальных скандалах Харви Вайнштейна.

Мировая премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года.