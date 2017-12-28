Свинцовые времена

Над чем смеялся товарищ Межлаук

Российский госархив современной политической истории — облицованный мрамором куб на улице Большой Дмитровке, раньше именовался институтом Маркса–Энгельса–Ленина. Бюсты основоположников по–прежнему на фронтоне здания. Четвертый классик встречает в фойе — портретом Сталина на багрово–красном фоне оформлена выставка «Большой террор», памяти репрессий 1937–1938 годов.

Куратор экспозиции, кандидат исторических наук Жанна Артамонова внешне почти не отличается от студентов–архивистов, для которых она проводит экскурсию. Молодая современная москвичка — и такая тяжелая тема? А ведь через руки Жанны при подготовке выставки прошли сотни подлинных документов с краснокарандашными резолюциями Сталина, да и целиком написанные вождем от руки. Рабочие записки Ежова, мольбы из тюрьмы — от Бухарина до Берии. А вот и карикатуры, надо полагать, любительские — на них изображены гадкие враги народа в непристойных позах.

Автор шаржей — председатель Госплана СССР Валерий Иванович Межлаук. Один из самых высокопоставленных латышей на советском властном олимпе родился в Харькове, а во время революции руководил финансами Донецко–Криворожской республики. Карикатуры рисовал во время партийных совещаний. Некоторые нравились Сталину — вождь помечал на обратной стороне, кому еще показать… Межлаук был арестован 1 декабря 1937 года и вскоре расстрелян.

На карикатурах Межлаука — бывшие всесильные чины НКВД. Да, и вчерашние палачи запросто становились жертвами. Как бы ни оценивался сегодня Большой Террор с точки зрения будущего СССР и исхода войны, факт остается фактом: в той мясорубке погибло громадное количество совершенно невинных людей. И тем, кому досталось «по касательной» — к примеру, моему деду, отсидевшему в 1937–1939–х всего два года из 10 по приговору, репрессии стоили невосполнимых здоровья и дальнейшей жизни. Никогда в истории России/CCCР по приговору государства не убивалось столько собственных граждан. Забывать этого нельзя. И следующим проектом историка Ж. Артамоновой станет монография о показательных «Московских процессах», уничтоживших т. н. ленинскую гвардию.

…Столица жила предновогодними заботами. На углу Дмитровки и Столешникова блистали витринами бутики Prada и Louis Vouitton, в пробке ползли джипы. За полтора часа, что я пробыл в РГАСПИ, кроме означенной студенческой группы, никто не зашел поинтересоваться историей 80–летней давности.

Николай КАБАНОВ.