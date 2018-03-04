Британцам предлагают перейти на более здоровое питание — на рынок страны выводят джекфрут.

Этот плод индийского хлебного дерева растет в Южной и Юго-Восточной Азии. Он легко выращивается и дает огромный урожай. Является самым большим в мире плодом, растущим на дереве, так как весит от 4,5 и 45 кг. Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.

Исследователи предполагают, что эта культура может заменить пшеницу и кукурузу, которым угрожает изменение климата, сообщает Daily Mail.

Двое 23-летних предпринимателей из Великобритании Джордан Грейсон и Аби Робертсон хотят популяризировать фрукт, позиционируя его как здоровую альтернативу свинине. Проблему запаха они решили, поставляя ароматизированные кусочки – можно выбрать, например, с ароматом барбекю или шашлыка.

«Многие очень нервничают по поводу запаха, но, когда они поддаются любопытству и пробуют джекфрут, то не могут поверить, что такое возможно», — отметила Аби Робертсон.