Свинину можно заменить фруктом?(7)

Лента новостей
Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием Михаил Казиник: Латвии надо победить совок! Сотрудники СГД сдавали информацию «налево» KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank Российский газ согреет британцев Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона? Норвегия проведёт запрещённый в России гей-парад прямо на границе Эскортница объяснила плюсы своего занятия Латвийские волейболисты взяли третье место на первом этапе Кубка Мира
Eще в разделе
Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона? Полезные аналоги. Чем можно заменить вредные продукты 8 продуктов, которые ускоряют рост волос в два раза Измените цвет спальни, чтобы изменить свою жизнь 6 простых правил, которые помогут остаться красивой в старости
Люблю!
17:00 04.03.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Британцам предлагают перейти на более здоровое питание — на рынок страны выводят джекфрут.

Этот плод индийского хлебного дерева растет в Южной и Юго-Восточной Азии. Он легко выращивается и дает огромный урожай. Является самым большим в мире плодом, растущим на дереве, так как весит от 4,5 и 45 кг. Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.

 

Исследователи предполагают, что эта культура может заменить пшеницу и кукурузу, которым угрожает изменение климата, сообщает Daily Mail.

 

Двое 23-летних предпринимателей из Великобритании Джордан Грейсон и Аби Робертсон хотят популяризировать фрукт, позиционируя его как здоровую альтернативу свинине. Проблему запаха они решили, поставляя ароматизированные кусочки – можно выбрать, например, с ароматом барбекю или шашлыка.

 

«Многие очень нервничают по поводу запаха, но, когда они поддаются любопытству и пробуют джекфрут, то не могут поверить, что такое возможно», — отметила Аби Робертсон.

 

 

 

 

 

 

 

Моя планета / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 17:12 04:03:2018

"по вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом"
Помните байку про то, как во время дефицита, изобретатели хотели заменить сливочное масло д.рьмом?
И размазывается хорошо, а вот от запаханикак не избавиться.
Ну, веганам пофиг какую дpянь жрать.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:28 04:03:2018

Nekas nav labāks par karbonādi no Latviešu audzinātas cūciņas! Ar kartupeļiem štovētiem kāpostiem un krējuma mērci!

« ответить
Profile_default
I.D. 18:53 04:03:2018

Свинина - грязное мясо , и есть её лучше не надо.Умные люди свинину не едят... А заменить лучше мясом птицы.

« ответить
Profile_default
Саня 19:23 04:03:2018

Ну, и насколько четвертей мы- мусульмане?
(отрезает кусочек от свиной отбивной, отправляет в рот)

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:31 04:03:2018

I.D Lezbietei ir savs viedoklis?

« ответить
Profile_default
I.D. 21:18 04:03:2018

Саня, ну ты же знаешь кто у меня муж :)Таки да, научил ,разъяснил. А вообще предпочитаю индюшатину (съедает кусочек очень вкусной и аппетитной куриной ножки)

« ответить
Profile_default
Саня 22:26 04:03:2018

Я уже запутался в ваших сектах :(
Кто и что ест или не ест.
Какое вкусное, мягкое мясо. Хочешь кусочек?

« ответить

Inna-media_thumb
Люблю!
28.02.2018

Дорогие вы наши... (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV