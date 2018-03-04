Этот плод индийского хлебного дерева растет в Южной и Юго-Восточной Азии. Он легко выращивается и дает огромный урожай. Является самым большим в мире плодом, растущим на дереве, так как весит от 4,5 и 45 кг. Джекфрут содержит сотни семян, богатых кальцием, белком, железом и калием. Одного фрукта достаточно, чтобы накормить обедом целую семью. По вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом.
Исследователи предполагают, что эта культура может заменить пшеницу и кукурузу, которым угрожает изменение климата, сообщает Daily Mail.
Двое 23-летних предпринимателей из Великобритании Джордан Грейсон и Аби Робертсон хотят популяризировать фрукт, позиционируя его как здоровую альтернативу свинине. Проблему запаха они решили, поставляя ароматизированные кусочки – можно выбрать, например, с ароматом барбекю или шашлыка.
«Многие очень нервничают по поводу запаха, но, когда они поддаются любопытству и пробуют джекфрут, то не могут поверить, что такое возможно», — отметила Аби Робертсон.
"по вкусу точь-в-точь, как свинина, но обладает гнилостным запахом"« ответить
Помните байку про то, как во время дефицита, изобретатели хотели заменить сливочное масло д.рьмом?
И размазывается хорошо, а вот от запаханикак не избавиться.
Ну, веганам пофиг какую дpянь жрать.
Nekas nav labāks par karbonādi no Latviešu audzinātas cūciņas! Ar kartupeļiem štovētiem kāpostiem un krējuma mērci!« ответить
Свинина - грязное мясо , и есть её лучше не надо.Умные люди свинину не едят... А заменить лучше мясом птицы.« ответить
Ну, и насколько четвертей мы- мусульмане?« ответить
(отрезает кусочек от свиной отбивной, отправляет в рот)
I.D Lezbietei ir savs viedoklis?« ответить
Саня, ну ты же знаешь кто у меня муж :)Таки да, научил ,разъяснил. А вообще предпочитаю индюшатину (съедает кусочек очень вкусной и аппетитной куриной ножки)« ответить
Я уже запутался в ваших сектах :(« ответить
Кто и что ест или не ест.
Какое вкусное, мягкое мясо. Хочешь кусочек?