Свиридов в Латвии: верность традиции

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газета Сегодня
20:30 06.02.2018
газета Сегодня / Культура

Хор Латвийского радио и дирижер Сигвардс Клява в церкви Святого Иоанна представили только что записанный альбом «Свиридов: «Молитвы и песнопения».

Компания звукозаписи Ondine выпускает диск с музыкой Свиридова в свет нынешней весной. Эти произведения композитора мало известны широкой публике и довольно редко исполняются.

 

На концерт в храме приезжал музыковед и хранитель архива Георгия Свиридова, его племянник Александр Белоненко, оказавший большую помощь латвийскому хору в его намерении увековечить музыку русского композитора.

 

Духовная музыка Георгия Свиридова — особенная. Он отдал ей дань в разные годы своего творчества, она стала для слушателя своеобразным открытием и продолжением традиций русских православных песнопений на пороге XXI века. И в то же время это современная музыка. Это была поистине квинтэссенция творческого опыта великого композитора, народного артиста СССР, Героя Соцтруда, лауреата Ленинской и Сталинской премий, двух Госпремий СССР (1968, 1980) и Госпремии РФ (1994).

 

— Литургические произведения Георгия Свиридова — это глубокое музыкальное переживание, могучая музыка, которая каждое мгновение открывает для тебя все новые и новые двери, новые горизонты, неизбежно затягивая тебя в свои глубины. И нет конца этому… — говорит дирижер Сигвардс Клява.

 

В авангардистском ХХ веке композитор смог сохранить глубокую связь с русской православной традицией. Свиридов говорил, что «русская музыка и вся русская культура в своей основе теснейшим образом связаны с православным видением мира. Народное и церковное искусство во все века держалось стержня духовности, но профессиональное искусство, особенно XIX–XX веков часто становилось искусством и предавало забвению то, что сделало русскую культуру русской, своеобычной…».

 

Свиридов определенно связывал назначение искусства с духовностью: «Искусство — это то, чем питаются духовно». При этом он настаивал, что нужно избежать двусмысленности, размытости в постижении духовности, столь распространившейся в мире нынешних растекшихся в неопределенность ценностей жизни и культуры.

 

Как в свое время и Сергей Рахманинов, Свиридов задумал написать свое «Всенощное бдение», но многие песнопения не завершил, не дописал, что дало возможность «интерпретаторам» и издателям слишком вольно обойтись с этим сочинением. Но благодаря хранителю наследия Георгия Васильевича, Александру Белоненко, эти попытки были введены в нормальное русло, уточнены и другие варианты записи духовных сочинений композитора.

 

– Я очень благодарен хору Латвийского радио за высокий профессионализм, за понимание и проникновение в эту музыку, — сказал Белоненко. — При том, что это современные сочинения и хор современный, исполнение ни в чем не преступает традиций.

 

Альбом «Свиридов: «Молитвы и песнопения» — это уже 12–й диск, записанный латвийским хором на студии Ondine.

 

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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