Нынешняя зима выдалась, как и многие предыдущие, какой–то непутевой: запоздалая, неказистая, чередующая продолжительные оттепели с несильными морозами. В те короткие периоды, когда выпадал снег, было его совсем немного. Так что зима — вроде бы даже и не зима, а так — одно недоразумение.

Хотя все еще может измениться — впереди пара месяцев, которые могут повлиять на общее впечатление от сезона: ударят морозы, запуржит поземка, заметелят вьюги. А пока остается лишь радоваться тому, что имеем. И прозябать бы мне в такую несуразную погоду в теплой квартире, если бы не тоска по зимним пейзажам! Потому собрался я в леса на свои охоты, откуда еще ни разу не возвращался без трофеев.

Вот и сегодня тоже издали услышал знакомые мелодичные трели. Задорные светло–серые пичужки стаями садятся на деревья и заборы, выглядывая скудные и неурожайные грозди рябины.

Вчера тоже повезло: увидел стайку свиристелей, появляющихся при наступлении настоящей зимы — с ледоставом, морозами, вьюгами. Почему они, типично зимние птицы, вдруг появились, когда зимы так и не видно, непонятно. Может, они надеются, что зима покажет свой суровый нрав?

Но как бы ни было, а пичужки прилетели — вот они, держатся плотной стайкой. И все время, пока кормятся на высоких деревьях, слышно их чудесное пение — словно звенят серебряные колокольчики.

Среди стайки привлекла мое внимание одна пара. Конечно, было бы наивно думать, что это семья — «муж» и «жена». Но их поведение упорно подталкивало именно к этой мысли — уж очень наглядно они демонстрировали свое теплое и даже милое отношение друг к дружке. Они неотрывно держались вместе, более того — если один дотягивался до грозди ягод и срывал одну из них, то непременно угощал своего приятеля. Точно так же вел себя и партнер: из своего клюва давал ягодку своей подружке.

Мне казалось, что они при этом целовались. Иначе и быть не могло — ягода, подслащенная поцелуем, во много крат вкуснее.

И вдруг поймал себя на мысли: вот бы и меня кто–нибудь чем–нибудь угостил, сопроводив этот жест щедрости еще и сладким поцелуем! Но тут же отмахнулся от мечты: кто ж на меня, старого, позарится?

Однако в душе все еще теплится капелька надежды — как без нее жить?

Валерий САМОХВАЛОВ.