Приозерский городской суд Ленобласти приговорил ранее отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам в колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявило следствие, в 2009 и 2013 году Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера над тремя девочками в православных лагерях в России и Греции.

Суд обязал педофила выплатить семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. Обвинение требовало 15 лет строгого режима.

Грозовский заявил, что «самого события преступления нет как такового», и сообщил, что обжалует приговор.

После возбуждения в 2013 году дела о растлении малолетних Грозовский бежал из России и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Израиле в 2014 году и, несмотря на утверждения, что его преследуют по политико-религиозным мотивам, экстрадировали в Россию.