Священник РПЦ Грозовский получил 14 лет за педофилию(1)

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Владимир Бучельников
03:33 18.01.2018
В мире / Россия

Приозерский городской суд Ленобласти приговорил ранее отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам в колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявило следствие, в 2009 и 2013 году Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера над тремя девочками в православных лагерях в России и Греции.

 

Суд обязал педофила выплатить семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. Обвинение требовало 15 лет строгого режима.

 

Грозовский заявил, что «самого события преступления нет как такового», и сообщил, что обжалует приговор.

 

После возбуждения в 2013 году дела о растлении малолетних Грозовский бежал из России и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Израиле в 2014 году и, несмотря на утверждения, что его преследуют по политико-религиозным мотивам, экстрадировали в Россию.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Поп 06:37 18:01:2018

Педофил от бога!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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