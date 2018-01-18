Священник Глеб Грозовский признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима, передаёт Интерфакс.

Приговор Грозовскому, отстраненному РПЦ от служения, вынес Приозерский районный суд Ленинградской области. Дело слушалось в закрытом режиме.

Подсудимый был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В сообщении СК указывается, что Грозовский действовал «с особым цинизмом».

Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. В срок наказания священнику суд зачел нахождение под стражей с сентября 2014 года.

Грозовский обвинялся в трех эпизодах надругательства над несовершеннолетними в православных лагерях в 2009 и 2013 годах.

Обвинение, по данным источника «Интерфакса», просило приговорить Грозовского к 15 годам лишения свободы с запретом в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Выступая с последним словом, Грозовский сказал, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение».

Грозовский уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено в ноябре 2013 года. Его обвинили в нескольких эпизодах растления малолетних.

Грозовский, покинувший Россию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2014 года его задержали в Израиле, а затем экстрадировали в Россию.

Грозовский обвинения отрицал, утверждая, что его преследуют по политико-религиозным мотивам.