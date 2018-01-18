Экс-священник РПЦ приговорен к 14 годам за педофилию(14)

Лента новостей
Ханжеские стандарты: русских студентов отчисляют за «гейропейские ценности» Ледяной стеклярус Скрепы рухнули! Шок: студенты вуза России показали танец в трусах (видео) Мир глазами русского человека В США решили: заключённых нужно пытать! Чистая, как «Кристалл» Изменения в Facebook грозят катаклизмом для многих отраслей Секреты красоты модели Кристи Бринкли А ты записался на тепловизор?
Eще в разделе
Скрепы рухнули! Шок: студенты вуза России показали танец в трусах (видео) Изменения в Facebook грозят катаклизмом для многих отраслей Муж Шурыгиной избил ее насильника в эфире Первого канала (+ВИДЕО) Водка из похищенной латвийской бутылки за 1,3 миллиона долларов нашлась 29-летняя актриса умерла после автокатастрофы и смерти всей семьи
Герман Бергер
20:34 17.01.2018
Lifenews / Люди

Священник Глеб Грозовский признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима, передаёт Интерфакс.

Приговор Грозовскому, отстраненному РПЦ от служения, вынес Приозерский районный суд Ленинградской области. Дело слушалось в закрытом режиме.

 

Подсудимый был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В сообщении СК указывается, что Грозовский действовал «с особым цинизмом».

 

Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. В срок наказания священнику суд зачел нахождение под стражей с сентября 2014 года.

 

Грозовский обвинялся в трех эпизодах надругательства над несовершеннолетними в православных лагерях в 2009 и 2013 годах.

 

Обвинение, по данным источника «Интерфакса», просило приговорить Грозовского к 15 годам лишения свободы с запретом в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

 

Выступая с последним словом, Грозовский сказал, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение».

 

Грозовский уже заявил, что будет обжаловать приговор.

 

Уголовное дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено в ноябре 2013 года. Его обвинили в нескольких эпизодах растления малолетних.

 

Грозовский, покинувший Россию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2014 года его задержали в Израиле, а затем экстрадировали в Россию.

 

Грозовский обвинения отрицал, утверждая, что его преследуют по политико-религиозным мотивам.

Meduza.io / Фото
Комментарии (14)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 20:38 17:01:2018

Самая поганая церковь..и правит ей ублюдок в рясе кирилл

« ответить
Profile_default
Да 21:03 17:01:2018

Ванятка ты кто по национальности пида.....т имби......л или украинец признайся мне будет легче обос.....еь тебя я оченеь хочу понять откуда такая патологическая ненависть к русским мне поверь очень интересно. Я даже готов встретится и дать тебе в морду ну так для разнообразия.

« ответить
Profile_default
Кадилов 21:17 17:01:2018

Полностью согласен с ваня.

« ответить
Profile_default
Ja 22:23 17:01:2018

Флаг тебе на шею и барабан в руки. Иди побалуйся малолетка.

« ответить
Profile_default
Кадилов 22:32 17:01:2018

Зато Гундяев заявил об угрозе семейным ценностям в Латвии и искажении нравственности детей, а так же осудил гомосексуализм в Еврейском музее )))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:45 17:01:2018

Šitā ziņa man patīk! Aū, pareizticīgie putleristi un krimnašisti, jūsu žultainais iznāciens..

« ответить
Profile_default
Да. Патриотсу. 20:58 17:01:2018

Я выхожу. Ты дурачок? Мы как видишь можем признать свои ошибки даже среди служителей церкви и я их не оправдываю, осуждаю. А вы своих пидарасов выгораживаете и радуетесь что они есть такие. Так вы сами пид....ы.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:10 17:01:2018

Da. A kurš tev teicis, ka es attaisnoju? Pedofīli ir jātiesā.

« ответить
Profile_default
Да 22:21 17:01:2018

Cik var spriest pēc Jūsu rakstītā attaisnoiet un kā vel. Tāda sajūta ka dzīvojam valstī ar netradicionālo orientāciju.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:32 17:01:2018

Da. Parādi kaut vienu manis rakstīto rindu, kur es attaisnoju pedofīlus. Tādu.tekstu.nav.

« ответить
Profile_default
Да 23:22 17:01:2018

Поддерживате американские войска. Не так давно сенат принял закон о том, что в войсках США могут служить пидарасты и лесбиянки и что им позволено сочетаться браком. Поддерживаете войска поддерживаете и это.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:56 17:01:2018

Da. Kāds sakars homoseksuālistiem ar pedofīliem? Pedofīliem interesē tikai bērni, pieaugušie nē. Savukārt homīšiem un lezbietēm interesē sava dzimuma pieaugušie. Pedofīli ir jāsoda, savukārt homīši, kamēr nebāžas virsū, mani neuztrauc. Ja bāžas, tad pa galvu. Viss vienkārši. Savukārt ASV armijā pedofilus nepieņem. Un bez tam homīšu procents ir niecīgs. Turklāt tādi ir arī krievijas armijā.

« ответить
Profile_default
П. Кирилл 21:21 17:01:2018

Он педофил от бога!

« ответить
Profile_default
Доктор 22:51 17:01:2018

Надеюсь его там хорошенько продырявят.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV