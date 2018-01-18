Приговор Грозовскому, отстраненному РПЦ от служения, вынес Приозерский районный суд Ленинградской области. Дело слушалось в закрытом режиме.
Подсудимый был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В сообщении СК указывается, что Грозовский действовал «с особым цинизмом».
Суд также обязал Грозовского выплатить трем семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. В срок наказания священнику суд зачел нахождение под стражей с сентября 2014 года.
Грозовский обвинялся в трех эпизодах надругательства над несовершеннолетними в православных лагерях в 2009 и 2013 годах.
Обвинение, по данным источника «Интерфакса», просило приговорить Грозовского к 15 годам лишения свободы с запретом в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.
Выступая с последним словом, Грозовский сказал, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение».
Грозовский уже заявил, что будет обжаловать приговор.
Уголовное дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено в ноябре 2013 года. Его обвинили в нескольких эпизодах растления малолетних.
Грозовский, покинувший Россию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2014 года его задержали в Израиле, а затем экстрадировали в Россию.
Грозовский обвинения отрицал, утверждая, что его преследуют по политико-религиозным мотивам.
Самая поганая церковь..и правит ей ублюдок в рясе кирилл« ответить
Ванятка ты кто по национальности пида.....т имби......л или украинец признайся мне будет легче обос.....еь тебя я оченеь хочу понять откуда такая патологическая ненависть к русским мне поверь очень интересно. Я даже готов встретится и дать тебе в морду ну так для разнообразия.« ответить
Полностью согласен с ваня.« ответить
Флаг тебе на шею и барабан в руки. Иди побалуйся малолетка.« ответить
Зато Гундяев заявил об угрозе семейным ценностям в Латвии и искажении нравственности детей, а так же осудил гомосексуализм в Еврейском музее )))« ответить
Šitā ziņa man patīk! Aū, pareizticīgie putleristi un krimnašisti, jūsu žultainais iznāciens..« ответить
Я выхожу. Ты дурачок? Мы как видишь можем признать свои ошибки даже среди служителей церкви и я их не оправдываю, осуждаю. А вы своих пидарасов выгораживаете и радуетесь что они есть такие. Так вы сами пид....ы.« ответить
Da. A kurš tev teicis, ka es attaisnoju? Pedofīli ir jātiesā.« ответить
Cik var spriest pēc Jūsu rakstītā attaisnoiet un kā vel. Tāda sajūta ka dzīvojam valstī ar netradicionālo orientāciju.« ответить
Da. Parādi kaut vienu manis rakstīto rindu, kur es attaisnoju pedofīlus. Tādu.tekstu.nav.« ответить
Поддерживате американские войска. Не так давно сенат принял закон о том, что в войсках США могут служить пидарасты и лесбиянки и что им позволено сочетаться браком. Поддерживаете войска поддерживаете и это.« ответить
Da. Kāds sakars homoseksuālistiem ar pedofīliem? Pedofīliem interesē tikai bērni, pieaugušie nē. Savukārt homīšiem un lezbietēm interesē sava dzimuma pieaugušie. Pedofīli ir jāsoda, savukārt homīši, kamēr nebāžas virsū, mani neuztrauc. Ja bāžas, tad pa galvu. Viss vienkārši. Savukārt ASV armijā pedofilus nepieņem. Un bez tam homīšu procents ir niecīgs. Turklāt tādi ir arī krievijas armijā.« ответить
Он педофил от бога!« ответить
Надеюсь его там хорошенько продырявят.« ответить