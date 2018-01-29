«В период ухаживания за будущей женой и брака Кирилл Шамалов вознесся в круги сверхбогачей с небольшой помощью некоторых ближайших союзников его тестя — российского президента Путина», — утверждают журналисты Bloomberg Ирина Резник, Илья Архипов и Александр Сазонов.

«Но теперь брачный союз Шамалова с младшей дочерью Путина, Катериной Тихоновой, остался в прошлом, сказали на условиях анонимности четыре информированных источника», — говорится в статье. Издание утверждает, что Шамалов вновь работает на высокой должности в «Сибуре».

По мнению издания, превратности судьбы Шамалова — редкая возможность увидеть, как ближайшее окружение Путина комбинирует семейные и дружеские связи с финансовыми вопросами.

«Короткий период деятельности Шамалова как промышленного магната начался в 2012 году, примерно тогда, когда он собирался жениться. Основные владельцы «Сибура» — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — повысили своего вице-президента по административной поддержке бизнеса до должности зампреда правления, а затем дали в награду 4,3% акций компании. В 2014 году, взяв ссуду в «Газпромбанке», он купил у Тимченко еще 17% акций примерно за 2,2 млрд долларов», — говорится в статье.

«В апреле прошлого года «Сибур» объявил, что Шамалов продал Михельсону акции, которые ранее купил у Тимченко. Хотя подробности сделки и соображения, стоявшие за ней, так и не были преданы огласке, один источник, осведомленный о сделке, сказал, что Шамалов заработал на продаже «ноль», потому что ему разрешалось быть держателем этих акций в чем-то вроде траста только как члену семьи Путина. Эта привилегия, касающаяся собственности, закончилась вместе с браком», — пишут журналисты, ссылаясь на три источника.

По данным издания, российская элита сейчас опасается, что санкции США могут быть распространены на детей представителей элиты.

Авторы подчеркивают: «Один человек, близкий к Шамалову, отрицал какие-либо связи между сделками в «Сибуре» и его браком. На условиях анонимности этот человек сказал, что первоначальный пакет в размере 4,3%, обретенный Шамаловым, был результатом системы фондовых опционов для менеджмента, а покупка у Тимченко была совершена совместно с отцом Шамалова. Шамаловы «еле-еле избежали убытков», когда инвестиция оказалась не столь удачной, как они надеялись, сказал источник».

«Пресс-служба «Сибура» заявила, что Шамалов поднялся по карьерной лестнице и был премирован первым пакетом акций по воле акционеров на основании того, как справлялся с работой. Официальный представитель Тимченко сказал, что продажа (его акций. — Прим. ред.) Шамалову была произведена по рыночному курсу», — пишет издание.

Издание подчеркивает: «Кремль так скрупулезно охраняет тайну частной жизни семьи Путина, что никто из лиц, с которыми мы контактировали для этой статьи, даже неофициально не стал говорить, расторгла ли Тихонова брак официально и когда именно она вышла замуж».

По мнению издания, Кирилл Шамалов все равно может попасть под санкции США, но они лишь упрочат его статус в России.