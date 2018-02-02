Сын Фиделя Кастро покончил с собой(1)

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Виталий Вавилкин
04:28 02.02.2018
В мире

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

Анхель Кастро несколько месяцев лечился от глубокой депрессии. Сначала он лечился в госпитале, потом получал медицинскую помощь амбулаторно.

 

На момент смерти 68-летний сын Фиделя был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук. За свои научные изыскания получил авторитет в международном научном сообществе.

 

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается. Похороны Анхеля Кастро будут организованы согласно решению его семьи.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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И в Латвии есть НОД 17:02 02:02:2018

Зачищают следующее поколение революционеров. Чую и депрессия его была вызвана химическим вмешательством, либо вообще вымысел.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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